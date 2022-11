Selon un tweet de STUDIO GHIBLI, le célèbre studio d’animation travaille sur un projet avec Lucasfilm. Bien qu’aucune autre information ne soit disponible, cela a déjà commencé à générer un buzz en ligne sur ce que pourrait être le projet.

Certains spéculent qu’il pourrait s’agir d’un nouveau long métrage du STUDIO GHIBLI, tandis que d’autres pensent qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle série télévisée ou d’un film d’animation. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que les fans de STUDIO GHIBLI et de Lucasfilm sont enthousiasmés par les possibilités offertes.

STUDIO GHIBLI est surtout connu pour ses magnifiques films d’animation et Lucasfilm est le studio à l’origine des films « Star Wars » et d’autres franchises de science-fiction emblématiques.

Il sera intéressant de voir ce que les deux studios vont créer ensemble et si le projet sera destiné aux enfants ou aux adultes. Dans tous les cas, nous devrions en savoir plus dans un avenir proche. Peut-être ce week-end ?

Studio Ghibli

Le Studio Ghibli est un studio d’animation japonais basé à Koganei, Tokyo. Il a été fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et a depuis produit 22 longs métrages, six courts-métrages et deux séries télévisées. Les films du studio ont remporté de nombreux prix et récompenses, dont 15 Academy Awards et 27 Japan Academy Awards.

Les œuvres les plus célèbres du Studio Ghibli sont les films d’animation Le château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989) et Princesse Mononoke (1997), tous réalisés par Miyazaki. Le Studio Ghibli a également produit Le Tombeau des lucioles(1988), un drame de guerre réalisé par Takahata, qui est souvent considéré comme l’un des meilleurs films d’animation jamais réalisés.

Qui est Hayao Miyazaki co-fondateur de studio Ghibli ?

Hayao Miyazaki est un animateur, réalisateur, scénariste et producteur de renommée mondiale. Il est le cofondateur du Studio Ghibli, un studio d’animation japonais. Les films de Miyazaki contiennent souvent des thèmes récurrents, tels que la relation de l’humanité avec la nature et la technologie, le pacifisme et le féminisme. Ses œuvres sont souvent louées pour leur art visuel et leur narration lyrique.

Miyazaki a commencé sa carrière en 1963 lorsqu’il a rejoint Toei Animation. À partir de là, il a travaillé sur de nombreuses séries télévisées et longs métrages. En 1984, Miyazaki a cofondé le Studio Ghibli avec Isao Takahata et Toshio Suzuki. Le studio a produit dix-neuf longs métrages, dont plusieurs ont été acclamés lors de festivals internationaux et ont été nominés aux Oscars. En 2001, le film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, est devenu le film d’animation le plus rentable de tous les temps et le premier film d’animation à remporter un Oscar.

Parmi les autres œuvres remarquables de Miyazaki, citons Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Porco Rosso (1992), Princesse Mononoké (1997), Le Château ambulant (2004) et Ponyo sur la falaise (2008). Il a annoncé sa retraite de la réalisation de longs métrages en 2013, mais a continué à travailler sur des courts-métrages. En 2016, Miyazaki est revenu à la réalisation de longs métrages avec la sortie de Boro la chenille.

Miyazaki a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment un Oscar, un Lion d’or, un prix du Festival de Cannes, un prix du Festival international du film de Berlin, un prix du Festival du film de Venise et deux prix de l’Académie du Japon. Il a été nommé Fellow du British Film Institute en 2002 et a reçu la médaille avec ruban violet en novembre 2014 par le gouvernement japonais. En 2015, le Studio Ghibli a été intronisé à l’Académie américaine des arts et des sciences en hommage à l’impact de Miyazaki sur le cinéma d’animation.

Lucasfilm Ltd.

Lucasfilm Ltd. est une société américaine de production cinématographique et télévisuelle fondée par George Lucas en 1971. Elle est la seule filiale du groupe Lucasfilm, qui appartient à The Walt Disney Company. Les installations de production de Lucasfilm sont situées à Skywalker Ranch, dans le comté de Marin, en Californie.

Lucasfilm est fondé en 1971 après l’échec commercial de THX 1138. Le Studio responsable de la production des franchises Star Wars et Indiana Jones, ainsi que d’un certain nombre d’autres films à succès. En 2012, The Walt Disney Company a acquis Lucasfilm pour 4 milliards de dollars. En conséquence, Lucasfilm est devenu une filiale à part entière de Disney.

Qui est George Lucas fondateur de Lucasfilm ?

George Lucas est un cinéaste américain, principalement connu pour avoir créé les franchises Star Wars et Indiana Jones. Lucas est né à Modesto, en Californie, en 1944. Il a commencé sa carrière en tant que monteur de films, avant de passer à l’écriture et à la réalisation de longs métrages.

Lucas est considéré comme un pionnier du mouvement de la Nouvelle Vague américaine, et ses films ont été loués pour leur innovation et leurs effets visuels. En plus de son travail dans le domaine du cinéma, Lucas a également été impliqué dans une variété d’autres entreprises, y compris les jeux vidéo, les parcs à thèmes et le merchandising.

Une chose est certaine quel que soit le projet le créateur du studio Ghibli ne sera pas de l’aventure (sauf revirement) Hayao Miyazaki 81 ans avait en effet signalé que son prochain film qui travaille depuis 2016 serait son ultime et dernier oeuvre avec studio Ghibli…

Certains pari beaucoup sur un Star Wars Visions saison 2 et vous ? L’engouement et le dingue buzz sont dingue déjà 4 Millions de vues pour cette très courte vidéo sur Twitter annonçant le projet commun entre les deux mythiques studios.