Dimanche 18 septembre, le président Jair Bolsonaro a prononcé, à l’ambassade du Brésil, un discours d’une rare acidité dans une tirade courte mais acerbe en mélangeant la drogue, l’avortement et contre « l’idéologie du genre ».

Alors qu’il venait juste de parler du respect pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

Encore une frasque politico-mediatique du Président Brésilien Jair « psycho » Bolsonaro devant l’ambassade du Brésil à Londres.

A 15 jours du premier tour de la présidentielle au Brésil il fait donc parler de lui en évoquant la drogue, l’avortement, et pour lui l’idéologie du genre, ce qui à nécessairement fait réagir Lula.

Ce discours devant une dizaines de personne sur au balcon de l’ambassade ne restera pas dans les annales mais au moment même où le Royaume-uni est en deuil son discours fait le buzz et fait tache.

Il fini pourtant déclarer : « Nous sommes … dans un moment de deuil, avec un profond respect pour la famille de la reine et pour le peuple du Royaume-Uni »

Pour juste après affirmer violemment que son pays :

« ne veut pas entendre parler de la libéralisation des drogues, de la légalisation de l’avortement n’accepte pas non plus l’idéologie du genre ». « Notre devise est Dieu, patrie, famille et liberté. Et c’est le sentiment de la grande majorité du peuple brésilien »

Jair Bolsonaro