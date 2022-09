La Reine Élisabeth 2 vient de décéder ce 8 septembre 2022 au Château de Balmoral et toutes les radios et télés évoquaient déjà depuis la mi-journée la mise en place de l’opération London Bridge ou encore London Bridge is Down si elle venait à décéder.

C’est maintenant le cas la Reine est morte vive la reine ! Mais alors que prévoit ce London Bridge is Down ?

L’opération London bridge existe depuis 1960

Cette opération et le protocole prévoit absolument en tout en cas de décès de la Reine.

Annonce et diffusion presse

De qui fera la première annonce du décès (Liz Truss) qui aura la primeur de l’information (la Press association) les délais entre chaque intervention ainsi que la lourde tâche de la diffusion de l’information au Commonwealth, aux médias et au monde entier.

Mais également une page noire sur le site du palais, une play listes spécifiques sur les radios et les pilotes d’avion informeront leurs passagers de la (terrible) nouvelle.

Succession et premier discours

Pour finir l’opération prévoit également la succession au trône et donc le premier discours de Roi qu’a fait le soir de la mort de sa mère Charles 3.

Evènement sportif

Le protocole indique même que les matchs de foot auront lieu seulement si une minute de silence à lieu et que se joue l’hymne national « God Save The Queen ».

Parlement

Lorsque le décès de la reine sera annoncé, les deux chambres du Parlement seront convoquées.

Deuil national et annonces

Les habitants de tout le Royaume-Uni eux seront autorisés à partir plutôt du travail.

Un plan sur 15 jours

Mais ce n’est pas tout, tout est précisé et inscrit sur un plan allant de l’annonce de sa mort jusqu’aux 12 jours suivants afin de ne rien laisser au hasard.

Les funérailles

Ses funérailles n’auront lieu que 9 jours après son décès. Sa dépouille elle sera exposée pendant tout ce temps au Palais de Westminster pour un dernier au revoir, elle sera visible 24 heures sur 24. Ce protocole permettra à plus de 500 000 personnes de faire un dernier au revoir à leur Reine pendant plus de 70 ans de règne.

A noter que pour la première fois depuis 1760, le service funèbre aura lieu dans l’abbaye de Westminster, et plus de 2 000 invités du monde entier sont bien évidemment attendus pour célébrer le dernier grand voyage de la Reine.

L’opération London Bridge va plus loin

A 9 heures les cloches de Big Ben vont retentir, le pays cessera ses activités et le cercueil de la Reine Elisabeth 2 va alors pénétrer dans l’Abbaye.

Pendant ce temps l’ensemble des commerces baisseront le rideau, les stations radio et les télés ne feront pas de publicité. Les bus ne circuleront plus non plus.

La reine ira alors rejoindre la dépouille de son père dans la chapelle Saint-Georges du Château de Windsor et commencera le règne de son fils le Roi Charles 3.