Vous pouvez abandonner votre chien en l’amenant dans un refuge pour animaux ou une organisation de sauvetage. Il est important de savoir ce qui se passera une fois que vous aurez remis votre animal à un refuge ou à un organisme de sauvetage et de savoir qu’il existe d’autres solutions. Certains établissements n’acceptent pas les abandons sans rendez-vous et presque tous facturent des frais. Cela varie selon les endroits, il est donc important d’appeler à l’avance pour connaître les procédures des organisations de protection des animaux près de chez vous.

Comment rendre un chien ?

La première étape consiste à téléphoner à l’organisation pour lui faire savoir que vous souhaitez céder votre chien. Dans certains cas, l’organisme vous posera plusieurs questions sur le chien et sur les raisons qui vous poussent à le céder. Si l’établissement ne répond pas, vous pouvez aller de l’avant et amener l’animal au refuge ou au refuge.

Comme de plus en plus d’établissements de protection des animaux prennent conscience de l’importance d’essayer de garder les chiens chez eux, ils peuvent proposer ou suggérer de parler avec quelqu’un qui pourrait vous aider à travailler sur les problèmes qui vous poussent à rendre le chien. Ils peuvent offrir des conseils sur le dressage des animaux, les structures d’accueil de jour, les endroits où trouver une aide financière et d’autres préoccupations. Vous pouvez également consulter notre guide de conseils pour les chiens si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de répondre à certaines questions courantes concernant les propriétaires de chiens.

Une fois que la décision de céder le chien est prise et que le refuge a accepté de prendre l’animal, vous l’amenez sur place, payez les frais et remettez l’animal à l’organisation.

Lorsque vous partez, le sort de l’animal n’est plus entre vos mains. Malheureusement, de nombreux animaux en bonne santé risquent d’être euthanasiés après avoir été cédés. Certains ont peur de l’environnement du refuge, ce qui peut amener un chien normalement bien élevé à se comporter de manière agressive par peur. Un tel comportement diminue les chances que le chien soit adopté. Les chiens chanceux trouveront un nouveau foyer, mais vous n’aurez aucune influence sur le type de famille qui pourra adopter votre animal.

Autres options

S’il n’y a aucun moyen de garder votre chien, il existe d’autres options que sa remise qui lui donneront de meilleures chances de trouver une issue positive.

Trouver un groupe de sauvetage

Un refuge est différent d’un abri, comme la fourrière de la ville, car il s’agit de groupes privés qui donnent aux chiens le temps nécessaire pour trouver leur foyer définitif. Pour cette raison, il peut être difficile de trouver un refuge qui a la place d’accueillir votre animal, mais cela vaut la peine d’essayer.

Rachetez vous-même le chien

Si vous êtes prêt à prendre le temps de trouver un nouveau foyer pour votre animal, c’est souvent l’option idéale. Lorsque vous empruntez cette voie, il est extrêmement important de réfléchir à deux fois avant de donner votre chien sur des sites ou des pages Facebook. Certaines personnes parcourent ces sites à la recherche d’animaux de compagnie à vendre à un laboratoire, à utiliser pour des combats de chiens ou à d’autres fins néfastes. Si vous décidez d’emprunter cette voie, faites preuve de prudence et examinez soigneusement tous les candidats.

NE PAS donner votre chien « gratuitement à un bon foyer » (faites toujours payer des frais de relogement).

NE PAS donner votre chien à une famille sans avoir vérifié ses références et sans avoir procédé à un examen plus approfondi.

Le processus de relogement de votre chien peut sembler insurmontable, mais il existe des ressources pour vous faciliter la tâche et vous assurer que votre chien sera en sécurité, heureux et aimé dans son nouveau foyer. Il existe des sites Web qui ont pour vocation d’aider les propriétaires d’animaux responsables à trouver des foyers aimants pour leurs animaux. Des conseils sur la sélection des adoptants à la création d’un profil pour que votre animal soit remarqué, ce sont d’excellentes ressources.

L’abandon ou le placement d’un chien devrait être une solution de dernier recours, mais parfois, même les propriétaires d’animaux aimants n’ont pas le choix. Si c’est votre cas, pensez à prendre les mesures nécessaires pour trouver à votre animal le foyer idéal. Vous saurez ainsi que vous avez fait de votre mieux pour lui.