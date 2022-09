Le Google Pixel 7 et 7 Pro sont des smartphones haut de gamme conçus et développés par Google. Annoncé comme étant LE SMARTPHONE.

Le Pixel 7 et sa version 7 Pro seront mis en avant le 6 octobre, jour où Google organisera une conférence « Made By Google » pour les présenter ainsi que la Pixel Watch et la tablette Pixel.

Un programme qui va donc être chargé pour une conférence en public et qu’il ne faut donc pas rater pour Google.

Google is holding its Pixel 7 event in person on Oct. 6 – here’s the invite. I’ll be covering Apple tomorrow remotely, but you can read everything to expect here: https://t.co/RcxhJ5UCY0 pic.twitter.com/3c9vyP5gP5 — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2022

Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro

Le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro sont les téléphones haut de gamme de Google pour 2022. Les deux téléphones partagent de nombreuses caractéristiques,

La configuration du téléphone Pixel 7 devrait spécifiquement se centrer sur un capteur de 50 mégapixels (Isocell GN1) et ainsi que d’un module ultra-grand angle de 12 mégapixels le Sony IMX381.

Comme le Pixel 6 Pro, le modèle professionnel (Pixel 7 Pro) aurait lui un troisième objectif avec un téléobjectif Samsung ISOCELL GM 1 de 48 mégapixels.

Il y aura également une caméra frontale Samsung 3J1 de 11 mégapixels pour la capture vidéo 4K, qui n’était auparavant proposée que sur les versions Pro.

Mais certains ajustements seront à prévoir d’ici la sortie définitive et les dernières informations à venir.

Le Pixel 7 aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le Pixel 7 Pro aura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un écran qui se rafraîchit à un taux de 120 Hz.

Bien entendu, les deux appareils utiliseront Android 13.

Il semble que Google fasse une fois de plus confiance aux logiciels et algorithmes propriétaires qu’il utilise pour analyser les photos.

L’entreprise a déjà réussi à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer les images des smartphones. Si le Pixel 7 est équipé du nouveau processeur Google Tensor G2 (une certitude maintenant !), d’autres fonctionnalités sont apparemment en préparation.

« Pixel 7 Pro offriront des fonctionnalités encore plus utiles et une personnalisation encore plus poussée pour la photo, la vidéo, la sécurité et la reconnaissance vocale » Indique d’ailleurs Google sur son site.

Celles-ci ne devraient être disponibles que sur les téléphones de cette génération et faire passer la gamme Pixel encore un cran au-dessus.

Processeur Tensor 2

Le Tensor 2 est confirmé – Google pixel 7 Le Tensor 2 est le processeur Neural Network utilisé par Google dans son smartphone Pixel 7. C’est une puce Artificial Intelligence (IA) qui permet aux appareils de mieux comprendre le monde qui les entoure.

Le Tensor 2 est une version améliorée du Tensor 1, qui était déjà une puce IA très puissante. Le Tensor 2 est encore plus puissant.

Grâce au Tensor 2, les appareils peuvent effectuer des tâches plus complexes, telles que la reconnaissance vocale et la traduction en temps réel.

Le nouveau Tensor va également permettre d’inclure des fonctions uniques liées à la photographie.

Le processeur sera également plus économe en énergie ce qui est une bonne nouvelle car malgré cela il aura des performances plus élevées sans pour autant surchauffer les Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro tout en économisant grandement sur les batteries et donc l’autonomie qui n’est historiquement pas le fort de la gamme Pixel.

C’est Samsung qui fabrique le Tensor 2 pour Google et et la finesse de la gravure sera de 4nm en attendant le 3nm pour l’année prochaine.

Le design du Pixel 7

La conception des Pixel 7 et Pixel 7 Pro et même Ultra (haut de gamme et de prix ?) n’est plus un secret pour grand monde et encore moins depuis le Google I/O où nous avions pu découvrir des images inédites (présentes dans l’article) des deux appareils.

De nombreuses fuites (organisées pour la plupart ?) montre que le nouveau smartphone de Google ressemblera bien à cela en version finale.

Il sera sensiblement identique au Pixel 6 qui était en rupture avec le reste de la gamme.

Le pixel 7 aura donc encore la barre horizontale qui divise l’arrière en deux entre la prise en main et les capteurs photos. Et cette zone est importante car c’est celle du bloc photo, de plus en plus important sur un téléphone portable, et google n’y trompe pas en le proposant en aluminium pour accentuer l’aspect haut de gamme racé. Mais le bloc photo sera par contre en 100% recyclé de quoi communiqur sur l’engagement environnemental.

Le pixel 7 et le 7 Pro ne reprendront pas les changements de tons du Pixel 6 et les couleurs seront sensiblement plus douces, classes et harmonieuses. Simplicité et beauté donc.

Avec des couleurs : Noir Volcanique, Vert Citron et Neige pour le Pixel 7 et Noir Volcanique, Vert Sauge et Neige pour le Pixel 7 pro.

L’écran

Toujours une grosse attente (la plus grosse ?) avec les nouveaux smartphones, l’écran du Google Pixel et de la version Pro du Google Pixel 7 ne déroge pas à la règle.

L’écran fera 6,8 pouces (Environ 17 cm) pour le Pixel 7 Pro. En revanche l’écran du Pixel 7 fera légèrement moins de 1cm de moins il s’agira d’un Amoled de 6,4 pouces (Environ 16 cm).

Il ne s’agira donc pas de format compact mais du fait d’une réduction des bords de l’écran la taille du Pixel 7 sera inférieure à la version 6 ce qui ne manquera pas de faire parler mais qui n’aura absolument aucune incidence sur la partie visible et utilisable de l’écran.

En terme de résolution le nouveau Pixel de Google dispose d’une résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec 90 Hertz de rafraîchissement. Alors même si la technologie HDR10+ sera prise en charge pour les deux modèles la résolution du Pixel 7 Pro sera supérieur avec 3120 x 1440 pixels en QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec donc une performance accrue.

La mémoire

Parlons mémoire car avec un Processeur plus puissant, un meilleur écran il va falloir d’une avoir une Ram conséquente mais également pouvoir stocker avec qualité et quantité.

Le Pixel 7 va donc arborer 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1 contre une option 512 Go en supplément pour le Pixel 7 Pro. Mais le hic il n’y aura pas de MicroSD donc il ne faut pas se tromper au départ. Nous conseillerons donc si vous le pouvez d’opter directement pour le 256 Go et pour le 512 Go sur la gamme pro.

Concernant la RAM elle ne sera pas en reste avec 8 Go sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro lui pourra obtenir jusqu’à 12 Go de RAM un vrai plus.

L’autonomie en question

Vous le savez nous l’évoquions plus haut et c’est un secret de polichinelle, l’autonomie ce n’est pas le fort de Google depuis le premier jour.

Même avec un changement notable sur le Pixel 6 celui-ci était tellement supérieur technologiquement qu’au final le problème resta le même l’autonomie en deçà de la concurrence.

Mais comme indiqué plus haut avec le Tensor 2 il y aura une économie notable sur l’utilisation de la batterie, donc si les batteries sont toujours des 4600 mAh et 5000 mAh comme sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro cela permettra d’accuser plus le coup mais un petit boost de ce côté serait un vrai plus pour redorer, enfin, l’image de la gamme pixel sur ce point précis.

La photo le gros atout des Google Pixel

Personne ne dira l’inverse et encore moins avec le Google Pixel 6, la photographie c’est le truc des appareils Google.

Là encore cela risque d’être assez intéressant voire exceptionnel. En effet le Pixel 7 et Pixel 7 Pro vont avoir une capacité photo identique aux Pixels 6 (il y avait eu une très belle évolution) qui étaient et sont encore au-dessus de la concurrence même de nouveautés à venir.

Mais la folie sera du côté du capteur photo, avec au dos un Samsung Isocell GN1 de 50 MP, ainsi que d’un module ultra-grand angle de 12 mégapixels le Sony IMX381 .Comme le Pixel 6 Pro, le Pixel 7 Pro aurait un autre capteur en plus avec téléobjectif un Samsung ISOCELL GM 1 de 48 mégapixels.

Egalement à prévoir une caméra frontale Samsung 3J1 de 11 mégapixels qui permettra la capture vidéo 4K pour prendra le relais pour le mode selfie et cela commence à devenir intéressant.

Et le gros plus de ce capteur c’est bien la taille de celui-ci en effet cela lui permet d’acquérir plus de lumière et donc même en cas de faible luminosité d’avoir plus de lumières et donc des images de meilleure qualité.

Le nouveau codec LC3 la recherche de la qualité

Google a annoncé un nouveau codec audio, le LC3, qui offrira une meilleure qualité audio aux utilisateurs de ses appareils Pixel. LC3 est un codec audio open source, développé par Google, qui sera compatible avec le format MP3.

LC3 offrira une meilleure qualité audio aux utilisateurs de Pixel en utilisant moins de bande passante et en permettant aux appareils de lire des fichiers audio plus petits.

Google a déclaré que LC3 sera compatible avec tous les appareils Pixel, y compris les anciens modèles.

LC3 sera également compatible avec les appareils Android de tiers qui prennent en charge le format MP3.

Cela ne serait donc pas étonnant de le trouver sur les nouveaux Pixel et Pixel 7 Pro du fait de l’utilisation du nouveau Tensor 2 qui permet cette utilisation.

Auracast ou la révolution muli-stream

Le nouveau Pixel 7 et le Pixel 7 Pro de Google seront dotés de la technologie Auracast, qui permet aux utilisateurs de diffuser leur musique sans fil vers plusieurs appareils audio compatibles.

Auracast est une technologie de streaming audio multi-streaming, ce qui signifie que vous pouvez diffuser votre musique vers plusieurs appareils en même temps.

Cette technologie est particulièrement utile si vous avez plusieurs appareils audio compatibles dans votre maison et que vous souhaitez profiter de votre musique dans toute la maison.

Pixel 7 est également compatible avec les écouteurs bluetooth pixel buds. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de connecter leur appareil à leurs écouteurs ce qui leur permet de profiter de la musique sans fil. Les utilisateurs peuvent également contrôler le volume de leur musique directement depuis l’appareil.

La technologie LC3 – Low Complexity Communications Codec – est présente et il sera possible de profiter de ce nouveau codec car Google va intégrer le Bluetooth LE Audio.

Le prix

Il faut maintenant forcément évoquer le prix. Alors en se basant sur le prix des versions 6 à savoir :

Pixel 6 : à partir de 649 euros.

Pixel 6 Pro : à partir de 899 euros.

Google devrait essayer de maintenir la même gamme de prix afin de rester en dessous de la concurrence sur un marché ou Google n’est absolument pas leader. Ce qui fera sensiblement chuter le prix du Pixel 6 qui deviendra seulement quelques mois après la sortie un must have.

Date de sortie

Avec la certification FCC qui vient de tomber cela pourrait indiquer que la commercialisation pourrait débuter dès le 15 septembre.

Néanmoins Google à l’habitude d’ouvrir ses précommandes juste après l’annonce du lancement des produits en conférence. Et justement Google vient d’annoncer que la date était le 6 octobre ce qui voudrait dire que celles-ci débuteront immédiatement et la vente pour tous autour du 13 octobre la semaine suivante donc.

Tous les signes indiquent donc que les Pixel 7 et 7 Pro seront disponibles très très bientôt.

Un unboxing ou un teaser bien préparé

Le détaillant bangladais Gadgetfull BD a déjà fait un unboxing des Pixel 7 et 7 Pro qui sortiront seulement dans plusieurs semaines alors un teasing bien préparé par Google, une erreur du détaillant qui sera sanctionné ?

Un fake (plutôt bien fait) ou encore un buzz organisé pour le détaillant car certaines boutiques sont forcément déjà livrés afin de préparer la mise en vente prochaine.

