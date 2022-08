Il s’agira de la dernière super lune des quatre super lunes qui se sont produit cette année. La super lune de la nuit du 11 au 12 d’août sera la plus brillante et la plus imposante des quatre. Elle sera à son apogée le vendredi 12 août à 3h36 lorsque la lune sera elle au périgée de la terre (au plus proche).

Ce phénomène astronomique sera visible pour la quatrième fois cette année. La prochaine est prévu seulement dans plus d’un 1 an en août 2023.

La lune apparaîtra beaucoup plus proche et plus grande que la normale, étant 14% plus grande et 30% plus brillante.

La dernière super lune de l’année la date à retenir

La dernière super lune de l’année aura lieu le 12 août et prendra naissance dans la nuit du 11 au 12 août pour s’achever le matin du 13 août.

C’est la quatrième super lune (même si le vrai phénomène, évoqué plus bas, est plus rare) de l’année les 3 premières ont eu lieu :

Le Lundi 16 mai 2022 06h15 et la lune se trouvera à une distance de 362 479 km de la terre.

le Juin 2022 Mardi 14 juin 2022 13h52 et la lune se trouvera à une distance de357 658 km de la terre.

le Juillet 2022 Mercredi 13 juillet 2022 20h37 et la lune se trouvera à une distance de 357 418 km de la terre.Et donc la quatrième qui aura lieu pour la dernière le Vendredi 12 août 2022 03h36 et la lune se trouvera à une distance de 361 409 km de la terre.

Il s’agit d’un phénomène astrologique se produisant lorsque la Lune est à son périgée, c’est-à-dire au plus près de la Terre, ce qui la rend plus lumineuse et plus grande que d’habitude. La dernière super lune de l’année sera donc particulièrement brillante et imposante. Selon les astronomes, c’est un événement à ne pas manquer !

Ce qu’il faut savoir sur la lune de l’esturgeon et l’impact sur les signes du zodiaque

La lune a une influence importante sur la Terre et ses habitants. Selon les traditions, elle est associée à la féminité, au rythme des marées. La lune a également une influence sur les plantes et les animaux. En fait, on pense que les animaux sauvages suivent les cycles de la lune et que les plantes poussent et se développent en fonction de sa lumière. La lune a donc un impact sur tous les êtres vivants sur Terre.

Saviez-vous que les Indiens d’Amérique appellent cette pleine lune, la lune de l’esturgeon ? Ce surnom rappelle que la pêche est intense à cette période de l’année, principalement celle de l’esturgeon. En effet le poisson migre entre les grands fleuves de la côte ouest américaine et l’océan Pacifique pendant cette période.

La dernière super lune de l’année sera particulièrement impressionnante !

Selon les astrologues, elle aura une influence importante sur les signes du zodiaque. Elle sera particulièrement importante pour les signes de la terre, comme le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Ces signes du zodiaque seront influencés par la lune de manière positive et pourront profiter de ses énergies pour se recentrer et se connecter à la nature.

Si vous voulez en savoir plus sur la dernière super lune de l’année et son influence sur les signes du zodiaque, n’hésitez pas à consulter un astrologue ou à lire les prévisions astrologiques.

Comment profiter du spectacle et où voir le phénomène

C’est la dernière lune de l’année et elle sera la plus proche de la Terre de toute l’année. Cela signifie que vous pourrez profiter d’un spectacle étonnant dans le ciel nocturne.

Une super lune est simplement la lune lorsqu’elle est à son point le plus proche de la Terre vous n’avez donc pas forcément besoin d’un télescope pour voir une super lune. En fait, vous la verrez probablement mieux sans télescope car ils peuvent rendre la lune trop brillante et difficile à voir. La meilleure façon de profiter du spectacle est de simplement regarder le ciel nocturne avec vos yeux.

Elle sera visible dans le ciel nocturne de la plupart des régions du monde, même si elle sera un peu plus difficile à voir dans les régions du nord.

Vous devriez également vous éloigner des lumières de la ville pour avoir une meilleure vue. La super lune de sera comme nous l’évoquions visible à l’œil nu, mais vous pourrez la voir encore mieux à travers une paire de jumelles ou un petit télescope et en prenant de l’altitude.

Conseils pour les photographes

Ce sera une occasion idéale pour les amateurs de photographie, car elles offrent un sujet de premier plan très intéressant. Voici quelques conseils pour profiter au maximum de cet événement.

Tout d’abord, essayez de vous trouver un endroit où vous pourrez observer la Lune sans obstruction. Les arbres, les buildings et même les nuages peuvent gâcher la prise de vue. Une fois que vous avez trouvé un bon spot, prenez le temps de bien ajuster votre appareil photo. Vous ne voulez pas manquer l’occasion de faire une belle photo de la Lune.

Ensuite, faites attention à l’exposition. La Lune est un sujet très lumineux, et il est facile de surexposer votre image. Prenez une photo de test avant de faire votre prise de vue finale pour vous assurer que vous avez bien ajusté votre exposition.

Enfin, faites attention au moment de la prise de vues. La Lune se déplace plus vite que l’on ne le pense, et vous ne voulez pas la rater. Essayez de prendre votre photo quand la Lune est au plus haut dans le ciel, car elle sera alors plus grande et plus éloignée des obstructions.

Suivez ces conseils et vous devriez réussir à faire de belles photos de la dernière super lune de l’année !

Et scientifiquement c’est quoi une super lune ?

Finalement une super lune c’est simple une pleine lune ce qui signifie simplement que le satellite de notre Terre la lune donc est totalement illuminé par le Soleil alors qu’elle se trouve en même temps plus proche mais ce n’est pas une super lune et un autre terme scientifique existe.

La NASA et le CNES utilisent certainement fréquemment l’expression « Super Lune » dans ses communications car cela rajoute une certaine saveur et intensité à leurs communications dirons-nous mais le terme de Super Lune n’existe tout simplement pas scientifiquement. Serait-ce alors une simple vulgarisation scientifique pour le grand public et la communication ?

La Nasa elle même le reconnait sur son site consacré à notre astre nocturne, la lune, que ce terme n’est officiel du tout en astronomie tout en utilisant pourtant Super Lune sur ce même site à plusieurs reprises un savant mélange de communication et de sciences.

La Nasa évoque mais le fait que le mot a été inventé par Richard Nolle en 1979 et ce Monsieur n’est pas astronome mais astrologue. En effet l’astrologie n’est pas une science mais bien une interprétation symbolique les astres suivant leurs mouvements et positions.

Cette référence de Super Lune entretient donc en permanence la confusion et permet de communiquer sur la lune plus fortement. Auriez-vous regardé par la fenêtre ce soir si vous aviez su qu’il y avait juste une jolie pleine lune ? Pas certains ? Nous non plus.

Mais alors une super lune cela n’existe pas ? Oui et non c’est un phénomène qui porte un autre nom et qui est scientifique il s’agit de Périgée-syzygie c’est-à-dire le moment où la lune est pleine et au plus proche de la terre l’alignement idéal des deux phénomènes ! Et cela n’arrive que tous les 1 an et 48 jours comme le précise le CNES ici.

Même s’il la distance varie de milliers de kilomètres à l’oeil nu il sera bien difficile de distinguer une quelconque différence avec une belle pleine lune comme nous pouvons en voir souvent dans l’année.

Conclusion

La super lune, une pleine lune qui sera très proche de la terre donc, offrira aux spectateurs un spectacle étonnant.

Vous pourrez la découvrir dans le ciel ou bien en ligne : https://www.virtualtelescope.eu/webtv/

D’ailleurs à partir de la nuit du 12 août d’autres événements spatiaux auront lieu avec : la pluie d’étoiles filantes des Perséides, et celle des kappa-Cygnides. Un bel été sous les étoiles en perspective et surtout un mois d’août parfait pour faire découvrir le ciel et la nuit différemment aux enfants !