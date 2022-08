Qui vient de battre un nouveau record vitesse mais n’aura pas de contravention ? C’est la Terre !

24 heures moins 1,59 milliseconde, c’est le nouveau record de vitesse de rotation de la Terre.

Cette accélération remontre déjà à quelques années et ne s’explique pas réellement (ou totalement) selon les scientifiques mais ce n’est absolument pas inquiétant.

Le jour le plus court depuis 1960

Le 29 juin a même été le jour le plus court sur notre planète depuis les années 1960. Mais il y 1,4 milliard d’années, c’était même des heures en moins avec 18h seulement pour une journée avec une durée du jour de 18,68 (avec plus ou moins 0,25 heures) . Ce qui permet de soutenir une dissipation des marées plus faible au Protérozoïque.

Le rôle de la lune et des marées

En effet si le jour était plus court il y a 1,4 milliards d’années cela était bien du fait de la présence de notre Lune, qui avec les marées jouait et joue un rôle prépondérant dans cette accélération mesurée depuis 2016.

La pression qu’exerce la présence de notre lune non loin de la Terre provoque une distorsion de notre planète, de la croute et des océans et ceci provoque donc une accélération de notre bonne vieille terre.

Mais cela n’est pourtant pas le cas sur une échelle plus grande la terre avait tendance à tourner de moins en moins vite, en moyenne, les jours de la Terre s’allongent au lieu de raccourcir d’environ 2,3 millisecondes par siècle.

Alors qu’est ce qui explique ce changement récent ?

Le changement climatique en question ?

Si la Lune a son rôle à jouer que pouvons nous dire du rôle de la terre elle-même et même du changement climatique ?

Le noyau de la terre et son magma

La réponse la plus probante vient de la géologie en effet à plus de 3000 kilomètres de profondeur, se trouve le noyau en fusion de la terre et cette fusion et ce magma en mouvement provoquent l’effritement des roches qui l’entourent.

Cette forte chaleur lors de la circulation au sein de la croûte terrestre provoque des déplacements, ainsi que la fonte des glaciers ou encore la montée du niveau des océans. Ceci change alors la physionomie de notre terre et affecte sa rotation en la ralentissant et dernièrement en l’accélérant.

Le changement climatique

Mais le climat et donc certainement notre impact sur celui-ci joue un rôle important. un Tsunami comme celui de 2004 provoquant choc énorme des continents par le mouvement de la croute terrestre aura réduit la journée de trois microsecondes. El Nino (scillation australe des courants océaniques) ce phénomène important pour le climat lorsqu’il change du fait du climat peut également prolonger la durée d’une journée d’une fraction de milliseconde.

Les effets des évènements géologiques normaux et climatiques ont donc peu d’influence sur un temps court mais quid sur un temps plus long et sur cette accélération soudaine ces dernières années qui coïncident avec un grand bouleversement climatique à l’échelle planétaire ainsi qu’à l’inversion des pôles ? Les scientifiques sont en désaccord sur de nombreux points et le phénomène récent reste donc partiellement inexplicable.

Accélération de la terre est-ce un danger pour nous ? Quelles sont les risques ?

Depuis 1972, l’Union internationale des télécommunications, une institution des Nations unies, doit périodiquement ajouter une « seconde intercalaire » à l' »horloge mondiale ».

Cette modification est jugée nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de nos technologies : les GPS par exemple pourraient ne plus fonctionner correctement ou de façon optimale sans cet ajustement.

Un ajustement et une altération temporelle donc qui intervient en juin ou décembre. Et la dernière fois c’était il y a plusieurs années en 2016. Mais s’agissant d’une accélération de la vitesse de rotation cette fois-ci il parait très peu probable de devoir intervenir pour « figer le temps » avec une seconde intercalaire cette année.

D’autant qu’avec l’accélération cette seconde intercalaire fait de plus en plus débat ces modifications plus sures et efficaces nos technologies et c’est même l’inverse.

L’inclusion de ces secondes intercalaires ces dernières années a engendré des problèmes de synchronisation sur le web avec des problèmes sur certains serveurs et donc perturbé le world wild web.