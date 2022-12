Si vous êtes un amateur de cinéma, vous savez à quel point il est important de trouver les meilleurs sites web de cinéma. Ces sites web vous permettent de regarder des films en ligne, de découvrir de nouveaux films et de vous tenir au courant des dernières nouveautés cinématographiques. Heureusement, il existe de nombreux sites web de cinéma qui proposent des contenus de qualité. Dans cet article, nous vous présentons la liste des 25 meilleurs sites web de cinéma.

Top 25 des meilleurs sites de cinéma

Allociné

Internet Movie Database (IMDb)

Rotten Tomatoes

SensCritique

FilmAffinity

Letterboxd

Movie Insider

Coming Soon

Flixster

Box Office Mojo

Plare cinéma

The Numbers

Box Office Guru

Variety

Hollywood Reporter

Deadline Hollywood

IndieWire

The Playlist

ScreenCrush

Collider

The Film Stage

Slant Magazine

Birth.Movies.Death

The A.V Club

Film School Rejects

Les meilleurs sites web de cinéma pour les critiques de films

Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes est un site web américain consacré aux films et aux séries télévisées. Il propose des informations sur les films, les séries tv plus populaires, les bandes-annonces, les critiques de films et les horaires de films. Rotten Tomatoes a été crée en 1998 par Senh Duong. Le site appartient à Fandango Media.

IMDb

IMDb (Internet Movie Database) est un site web américain consacré aux films, aux séries télévisées et aux célébrités du cinéma. Il propose des informations sur les films, les séries télévisées, les bandes-annonces, les critiques de films et les horaires de films. Le site IMDb a été créé en 1990 par Col Needham. Le site appartient à Amazon.

SensCritique

SensCritique est un site web français consacré aux films, aux séries télévisées, aux livres, aux jeux vidéo et aux albums musicaux. Le site SensCritique a été créé en 2007 par Clément Apap; Guillaume Boutin; Kevin Kuipers. SensCritique propose des critiques de films, de séries TV, de livres, de jeux vidéo et de musique, ainsi que des informations sur les films, les séries TV, les livres, les jeux vidéo et la musique.

Allociné

Allociné est un site web français consacré au cinéma et à la télévision. Il propose des informations sur les films, les séries télévisées, les bandes-annonces, les critiques de films et les horaires de films. Allociné a été créé en 1996 par Jean-David Blanc, Patrick Holzman. Le site appartient à Webedia.

AllMovie

AllMovie est un site web américain consacré au cinéma. Il propose des informations sur les films, les réalisateurs, les acteurs et les producteurs de films. LEe site AllMovie a été crée en 1992 par Alex Gordon. Le site appartient à Netaktion LLC. Le site propose en plus des informations des critiques de films.

Metacritic

Metacritic est un site web américain qui compile les critiques de films, de séries télévisées, de musiques et de jeux vidéo. Le site Metacritic a été crée en 1999 par Jason Dietz, Marc Doyle et Julie Doyle Roberts. Le site appartient à FanDom.

Letterboxd

Letterboxd est un site web américain consacré aux films. Il permet aux utilisateurs de partager leurs opinions sur les films qu’ils ont vus, de créer des listes de films et de suivre d’autres utilisateurs. Letterboxd a été crée en 2011 par Matthew Buchanan et Karl von Randow. Le site appartient à Art and Graft.

FilmAffinity

FilmAffinity est un site web espagnol consacré au cinéma. Il propose des critiques de films, des informations sur les films, des bandes-annonces et des horaires de films. FilmAffinity a été crée en 2002 par Pablo Kurt. Le site appartient à Movie soulmates.

Movie Insider

Movie Insider est un site web américain consacré au cinéma. Il propose des informations sur l’industrie du cinéma, les prochains films en production , les bandes-annonces et les interviews de professionnels du cinéma. Movie Insider a été crée en 1999 par Brian D. Renner. Le site appartient à Movie insider LLC.

Les meilleurs sites web de cinéma pour les cinéphiles

Allociné

Allociné est un site web français consacré au cinéma et à la télévision. Il propose des informations sur les films, les séries télévisées et les documentaires, ainsi que des critiques de films. Il compte plus de 39,1 millions de visiteurs uniques par mois. Allociné est l’un des sites web de cinéma les plus populaires en France. Sur Allociné, vous pouvez regarder des bandes-annonces, lire des critiques de films, découvrir les horaires des séances, trouver des informations sur les films et les acteurs.

SensCritique

SensCritique est un site web français consacré à la critique de films, de livres, de jeux vidéo et de musique. Il compte environ 8 millions de visiteurs uniques par mois. Le site compte plusieurs milliers de critiques écrites par des utilisateurs, ainsi que des informations détaillées sur des milliers de films, de livres, etc.

IMDb

IMDb est un site web américain consacré aux films, aux séries télévisées et aux célébrités du monde entier. Il compte plus de 538,8 millions de visiteurs uniques par mois. Internet Movie Database est une base de données en ligne sur le cinéma, les séries télévisées et les célébrités du monde entier. IMDb est considérée comme l’une des meilleures sources d’informations sur le cinéma. Sur le site, vous pouvez lire des critiques de films, regarder des bandes-annonces, trouver des horaires de séances, découvrir les dernières actualités cinématographiques et bien plus encore.

Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes est un site web américain consacré aux critiques de films. Il compte plus de 88 millions de visiteurs uniques par mois. Le site recueille les avis de plusieurs centaines de critiques professionnels et les note en fonction du nombre de critiques positives ou négatives Le site est considéré comme l’un des meilleurs sites web pour trouver des critiques fiables sur les derniers films.

AllMovie

AllMovie est un site web américain consacré aux films du monde entier. Il compte plus de 1 million de visiteurs uniques par mois. Le site AllMovie est une base de données en ligne sur le cinéma, la télévision et la musique. Le site contient des informations détaillées sur près de 500 000 films, séries télévisées et albums musicaux. AllMovie est également une excellente source d’informations pour trouver des horaires de salles de cinéma, des bandes-annonces et des critiques de films.

Metacritic

Metacritic est un site web américain qui compile les critiques de films, de livres, de jeux vidéo et de musique provenant de divers sources. Il compte plus de 18 millions de visiteurs uniques par mois. C’est un site web qui recueille les avis de plusieurs centaines de critiques professionnels sur les derniers films, jeux vidéo, albums musicaux et livres. Le site attribue ensuite une note moyenne à chaque produit en fonction du nombre de critiques positives ou négatives. Metacritic est une excellente source d’informations si vous souhaitez connaître l’opinion générale des experts sur un film ou un jeu vidéo avant de le regarder ou de l’acheter.

Letterboxd

Letterboxd est un site web américain et britannique consacré aux films du monde entier. Il compte plus de 26,5 millions de visiteurs uniques par mois.

FilmAffinity

FilmAffinity est un site web espagnol consacré aux films du monde entier. Il compte plus de 41,7 millions de visiteurs uniques par mois. C’est un site web spécialisé dans la recommandation de films. Le site vous permet de trouver des films similaires à ceux que vous aimez déjà, en fonction de vos goûts personnels. FilmAffinity compte plusieurs millions d’utilisateurs actifs et propose une excellente alternative aux autres sites recommandant des films.

Movie Insider

Movie Insider est un site web américain consacré aux informations sur les films en production, en post-production et en pré-production du monde entier. Il compte plus d’1,4 million de visiteurs uniques par mois.

Il y a tellement de sites de cinéma sur internet qu’il est parfois difficile de savoir où chercher. Cependant, voici une liste des 25 meilleurs sites web de cinéma qui devraient vous aider à trouver ce que vous cherchez. Parmi ces sites, vous trouverez des films anciens et récents, ainsi que des critiques de films, des bandes-annonces et des nouvelles sur le monde du cinéma.