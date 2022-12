Il y a plusieurs façons de faire un avion en papier, mais celle-ci est la plus simple et la plus rapide. Vous aurez besoin d’une feuille de papier, d’une paire de ciseaux et d’un stylo. Pliez la feuille de papier en deux dans le sens de la longueur, puis ouvrez-la. Pliez les deux coins supérieurs vers le milieu, puis repliez-les vers l’extérieur. Pliez les deux côtés du papier vers le milieu, puis repliez-les vers l’extérieur. Retournez le papier, puis pliez-le en deux dans le sens de la largeur. Votre avion est maintenant prêt à décoller !

Sommaire Faire un avion en papier rapidement

Comment faire un avion en papier – étape 1

Faire un avion en papier simple étape 2

Faire un avion en papier rapidement Faire un avion en papier rapidement Pour faire un avion en papier, la première étape consiste à découper une feuille de papier A4 en deux. Ensuite, on doit plier la feuille en deux dans le sens de la longueur. Après avoir plié la feuille, on doit la retourner et la plier encore une fois dans le sens de la longueur. La prochaine étape est de découper les extrémités des ailes de l’avion. Une fois cela fait, on doit ouvrir les ailes et les plier vers l’arrière. La dernière étape consiste à plier l’avant de l’avion pour former le nez. Comment faire un avion en papier – étape 1 Découpé votre papier selon les dimensions nécessaires, vous allez pouvoir ENSUITE passer à l’étape suivante pour apprendre comment faire un avion en papier. Commencez par replier le papier en deux sur la longueur, en veillant à bien aligner les bords. Puis, repliez les deux extrémités du papier vers le centre de la feuille, de manière à ce que les bords se touchent. Ensuite, rabattez les deux extrémités du papier vers l’arrière, en veillant à ce qu’elles soient bien alignées. Une fois ces pliages effectués, vous devriez obtenir une forme de losange. Prenez maintenant une des extrémités du losange et repliez-la vers le haut, de manière à ce que le bord supérieur du papier touche le bord inférieur. Puis, faites de même avec l’autre extrémité du losange. Vous devriez maintenant avoir un rectangle avec des plis en diagonal. Pour finir, repliez le rectangle en deux sur la longueur, afin d’obtenir une forme allongée. Votre avion en papier est maintenant presque terminé ! Il ne vous reste plus qu’à ajouter les ailes à ce fuselage et à lui donner un nom. (cf. voir étape 2 pour les ailes) Faire un avion en papier simple étape 2 Découpez deux ailes rectangulaires. La longueur des ailes doit être légèrement plus courte que la longueur du fuselage. Vous pouvez ensuite faire des ailerons en découpant des triangles au bout des ailes. Une fois les ailes et les ailerons découpés, vous pouvez passer à l’assemblage de l’avion en papier. Commencez par coller les ailes au fuselage. Assurez-vous que les ailes sont collées à la bonne hauteur, de sorte que l’avion puisse voler correctement. Vous pouvez ensuite coller les ailerons sur les ailes. Une fois que l’avion est entièrement assemblé, il est temps de le peindre ou de le décorer à votre goût. Vous pouvez ensuite le lancer en l’air et profiter de son vol ! Faire un avion en papier rapidement Pour faire un avion en papier, vous aurez besoin d’un morceau de papier. A4 est une bonne taille, mais vous pouvez utiliser n’importe quelle taille. Vous aurez également besoin d’une paire de ciseaux et d’un stylo. Commencez par plier le papier en deux dans le sens de la longueur. Si vous utilisez du papier A4, vous devriez maintenant avoir un rectangle de 10 cm x 21 cm. Ensuite, pliez le papier en trois dans le sens de la largeur. Vous devriez maintenant avoir un carré de 10 cm x 10 cm. Pour faire l’aile droite de l’avion, pliez le coin supérieur droit du papier vers le centre du carré. Vous devriez maintenant avoir un triangle. Pliez ensuite le triangle en deux dans le sens de la longueur pour former une aile. Faites la même chose avec l’aile gauche. Ensuite, pliez le bas du papier vers le haut jusqu’à ce que le bord du papier touche la base des ailes. Repliez les ailes vers le haut pour former les ailerons. Votre avion est maintenant presque terminé ! Il ne vous reste plus qu’à faire la queue. Pour ce faire, prenez le coin inférieur gauche du papier et pliez-le vers le haut jusqu’à ce que le bord du papier touche la base des ailes. Faites la même chose avec le coin inférieur droit du papier. Et voilà ! Votre avion en papier est maintenant terminé ! On peut faire un avion en papier de différentes manières, mais la plus simple consiste à utiliser une feuille de papier A4. Pliez la feuille en deux dans le sens de la longueur, puis rabattez les deux coins supérieurs vers le centre. Pliez ensuite les deux extrémités vers le centre, puis rabattez les ailes vers l’arrière. Votre avion en papier est maintenant prêt à décoller !