Les chaussures de triathlon sont conçues pour vous aider à donner le meilleur de vous-même, mais elles ne peuvent pas faire leur travail si vous ne les lacez pas. La plupart des chaussures de triathlon sont équipées de lacets traditionnels qui se verrouillent pendant les sections à grande vitesse de la course.

Cependant, il est possible d’obtenir un niveau de performance supplémentaire si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau : les lacets élastiques. Easy laces propose des lacets élastiques universels, qui s’adaptent aux baskets de sport comme aux chaussures de ville et pour enfants.

Les fermetures artificielles telles que le velcro et les fermetures à glissière ont également fait leur apparition dans les vêtements de triathlon, de la tête aux pieds, grâce à des innovations axées sur les marques, comme les jambes et les poignets à fermeture éclair des collants de compression. Ces fermetures secondaires peuvent sembler être des fioritures inutiles pour certains athlètes ; cependant, nous pensons qu’il existe plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles chaque triathlète devrait essayer les lacets élastiques.

Les lacets peuvent vous aider à aller plus vite

La raison la plus évidente d’essayer les lacets élastiques est qu’ils sont rapides. Ce n’est pas une surprise, mais ce n’est pas seulement une opinion : les données confirment que les lacets élastiques vous aideront à aller plus vite.

Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que les lacets élastiques permettaient aux sujets de courir 5 % plus vite sur une course de 10 km et 2 % plus vite sur une course de 10 miles par rapport aux lacets traditionnels. Certaines chaussures sont livrées avec des lacets élastiques, mais si vos chaussures de triathlon n’en ont pas, vous devriez absolument essayer d’utiliser des lacets élastiques. Vous serez surpris de la différence qu’ils font.

Ils sont plus faciles à enfiler

Peu importe la vitesse à laquelle vous allez sur vos pieds, vous ne voulez pas vous ralentir avec un rituel de laçage interminable. Les chaussures de triathlon en général ont tendance à être serrées et doivent être portées avec une chaussette à semelle fine. Ce type de chaussures est très difficile à enfiler et à lacer, et il est encore plus difficile de les enlever. Lorsque vous vous trouvez sur la piste d’élan du T1 avec votre rythme cardiaque à fond, le fait d’avoir du mal à faire entrer votre pied dans une chaussure bien ajustée peut vous désavantager sérieusement.

Les lacets élastiques sont beaucoup plus faciles à mettre et à enlever. En tant qu’athlète, il est difficile d’attacher parfaitement un lacet de chaussure. C’est encore plus difficile de le défaire. Les lacets élastiques permettent de réduire ce stress et de gagner des secondes.

Les lacets élastiques sont plus sécurisés

Les chaussures de triathlon, en particulier celles avec une fermeture à lacets standard, ne sont très certainement pas adaptées aux doigts. Lorsque vous essayez de nouer vos lacets, vous devez saisir les lacets avec vos doigts pour donner à vos mains, poignets et doigts suffisamment de force pour obtenir un nœud sûr.

Cela peut entraîner diverses blessures de surmenage sur vos doigts, poignets et pouces. La pression constante sur vos doigts peut également augmenter le risque d’infection, ce que vous ne voulez pas avoir à gérer lorsque vous êtes sur le point de commencer une course. Les lacets élastiques sont plus sûrs à la fois pendant la course et lorsque vous vous préparez pour celle-ci. De plus, les lacets autobloquants permettent de serrer vos lacets rapidement sans avoir à faire de nœuds.

Ils rendent vos baskets plus légères

La plupart des chaussures de triathlon sont fabriquées avec une semelle en fibre de carbone qui est incroyablement rigide. Lorsque vous lacez la chaussure avec un lacet traditionnel, vous pouvez en fait créer un degré supplémentaire de rigidité qui rend la chaussure encore plus dure. La rigidité de la chaussure peut vous aider à générer plus de puissance lorsque vous nagez ou courez, mais elle peut également augmenter le risque de blessure.

Les lacets élastiques peuvent réduire la rigidité de la chaussure. Les lacets élastiques peuvent contribuer à rendre vos chaussures légèrement moins rigides, ce qui peut réduire le risque de blessure et rendre la chaussure légèrement plus confortable. Pour les courses de courte distance, cela ne va pas faire une énorme différence, mais pour les courses de distance Ironman, cela peut faire une grande différence.

Vous aurez plus de flexibilité

La rigidité de la semelle rend aussi la chaussure moins flexible et vous aide à transférer la puissance de la course à pied à l’étape de la natation. Cependant, la semelle rigide peut également limiter la capacité de mouvement de votre pied. Les lacets élastiques peuvent donner à votre pied un peu plus de souplesse, ce qui peut vous aider à éviter les blessures et à sortir plus facilement de votre chaussure.

En ce qui concerne les courses de distance , la flexibilité supplémentaire que les lacets élastiques peuvent fournir est utile, mais elle ne fera pas une énorme différence. Pour les courses de plus courte distance, cela peut faire une grande différence.

Vous avez plus d’options

De nombreuses chaussures de triathlon sont conçues pour un athlète en particulier. Vous ne choisissez pas la chaussure ; c’est la chaussure qui vous choisit. Peu importe ce qui sort du placard, vous devez trouver un moyen de le faire fonctionner pour vous. Les lacets élastiques vous offrent plus d’options, car ils sont disponibles dans une variété de styles, de couleurs et de tailles.

Vous pouvez choisir le type de fermeture qui vous convient le mieux. Vous pouvez également choisir la couleur de la fermeture que vous préférez. Cela peut vous aider à trouver une chaussure qui fonctionne avec votre type de pied particulier. Vous pouvez courir avec une vieille paire de chaussures de course, mais il est important d’avoir une paire de chaussures de triathlon. Même si vous ne gagnez pas beaucoup d’argent en tant que triathlète professionnel, vous pouvez vous procurer une paire de chaussures de triathlon décente. Avoir une paire de chaussures de triathlon avec des lacets élastiques vous aide à tirer le meilleur parti de votre équipement.

Conclusion

Les lacets élastiques peuvent faire une grande différence lorsque vous faites des courses. Ils sont plus faciles à enfiler et à enlever, plus sûrs pour vos doigts et peuvent vous aider à avoir plus de souplesse et de puissance. Vous pouvez également trouver une paire de lacets élastiques dans une couleur qui vous convient. Ils peuvent constituer une partie importante de votre équipement et vous aideront à aller plus vite et à faire une meilleure course.