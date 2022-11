La Coupe du monde de football se déroule à partir du 20 novembre au Qatar pour s’achever le 18 décembre. Qui sont les grands favoris de la compétition ? Nous allons voir que si l’Argentine est considérée par beaucoup de commentateurs et d’experts comme le challenger numéro un, elle ne l’est néanmoins pas pour tous.

Alors que la compétition a débuté il y a quelques jours, quelques noms sont sur toutes les lèvres quand il s’agit de désigner qui soulèvera le trophée :

L’Argentine

Invaincue depuis 2019, l’équipe emmenée par Lionel Messi veut prendre sa revanche sur l’élimination en quart de finale il y a 4 ans. Mais le légendaire capitaine a tenu à tempérer l’ardeur des supporters de l’Albiceleste en déclarant « nous ne sommes pas assurés d’emblée d’être champions, comme le pensent les Argentins ». Il faudra en effet gagner les trois premiers matchs pour partir du bon pied.

Le Brésil

La Seleção n’a pas perdu de match cette année. L’équipe affiche une sélection incroyable composée de stars telles Neymar ou Marquinhos et des espoirs comme Rodrigo et Vinicius Junior.

Les plateformes de paris en ligne donnent en effet le Brésil comme le grand favori à la victoire finale. À la question « qui soulèvera la coupe ? » les bookmakers nous indiquent que c’est le brésil qui arrive en tête aux yeux des passionnés, même si l’Argentine reste sur ses talons. Les joueurs en ligne ont confiance en la Seleçao.

La France

Tenante du titre et auréolée par le ballon d’or décerné à Karim Benzema, sans compter Kylian Mbappé, la France à de gros atouts pour tirer son épingle du jeu et potentiellement remporter la victoire. Malgré l’échec en Ligue des nations, la France à toutes ses chances pour atteindre les huitièmes de finale. Ensuite, il faudra sérieusement se renforcer.

L’Angleterre

L’Angleterre s’est qualifiée prématurément en ne perdant aucun de ses huit premiers matchs. Arrivée en demi-finales à la précédente coupe du monde, et en finale au dernier Euro, on peut aisément deviner la soif de victoire qui animera les Three Lions pour cette Coupe au Qatar. De plus, l’Angleterre a depuis quelque temps la fâcheuse habitude de produire des pépites de classe internationale comme Foden, Belligham, Saka ou Mount, ayant déjà acquis une solide expérience dans des clubs de haut niveau.

L’Espagne

Il est difficile d’évaluer le potentiel réel de la Roja. Si les Espagnols ont été jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2021, ils les ont atteints grâce à une victoire poussive contre la Croatie en huitièmes de finale et une autre contre la Suisse en quarts de finale. Luis Enrique — qui a récemment déclaré être le « meilleur entraineur du monde » — a sous la main de grands joueurs internationaux mobilisables à chaque poste. Il faudra attendre jusqu’au début de la compétition pour véritablement voir ce que les Ibères ont dans le ventre.

Les Pays-Bas ont aussi été invaincus en 2022, et pourraient se montrer très dangereux. Enfin, comme à chaque compétition, l’Allemagne, et le Portugal portent tous les espoirs de leurs fans et seront guettés avec impatience dans le stade.