Si vous êtes à la recherche d’un plat de fruits de mer facile et délicieux, ne cherchez pas plus loin que les sucettes de Coquilles Saint-Jacques. Cette recette est simple à suivre et ne nécessite pas beaucoup d’ingrédients. Mieux encore, elle est parfaite pour un repas de soir de semaine et surtout pour les fêtes de Noël. Alors rassemblez vos provisions et mettez-vous aux fourneaux !