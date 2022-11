Les joueurs du monde entier seront ravis d’apprendre qu’il existe un moyen facile de gagner de l’argent sans sortir du lit. Vous l’avez bien lu, une méthode des plus intéressante est mise à la disposition de tout le monde, et ce, gratuitement. Du moins, c’est ce que Casino Extra présente.

Si cette plateforme est aussi appréciée par les amateurs de jeux d’argent en ligne, elle doit certainement être exceptionnelle, non ? Après l’avoir essayé, découvrez notre avis sur Casino extra, ses jeux, ses bonus et toutes les fonctionnalités qu’il propose.

Qu’est-ce que Casino Extra ?

Avant de nous approfondir dans l’analyse de cette plateforme, il est important de se familiariser avec elle. Casino Extra est un casino en ligne comme on en trouve des milliers. Cependant, les jeux qu’il propose ainsi que les bonus quotidiens et de bienvenue sont réputés pour être très attractifs. Pour avoir une meilleure vue d’ensemble sur cette plateforme de jeu en ligne, voici l’analyse complète d’un expert en jeux d’argent sur Casino Extra.

Derrière son design bling bling et son large catalogue de jeu se cache un casino à la pointe de la sécurité. S’il y a bien un aspect indiscutable sur ce casino, c’est bien son système de protection de données. Casino Extra est sous la licence Curaçao Gaming, très réputée dans le monde des jeux d’argent en ligne pour sa fiabilité.

Top ou flop ?

Notre avis sur Casino extra se base sur plusieurs aspects.

L’interface

La première chose que l’utilisateur remarque quand il se rend sur Casino extra est son interface fluide et l’excellente organisation de ses jeux. Cependant, on lui reproche de ne pas mettre en avant le meilleur jeu de chaque catégorie sur son écran d’accueil.

Outre ce petit détail, les onglets sont bien classés, la navigation y est facile et la palette de couleur ne brûle pas les yeux. On avoue être un peu surpris par l’originalité du casino.

Les méthodes de paiement

Le point le plus important quand il s’agit de décortiquer un casino en ligne. Les méthodes de paiement de Casino Extra sont assez variées. Toutefois, on note l’indisponibilité des cryptomonnaies comme moyen de dépôt d’argent, une bien triste nouvelle si vous comptiez réinvestir votre capital Bitcoin dans ce casino en ligne.

Mais il est quand même intéressant de mentionner la variété des méthodes de paiement proposées par la plateforme. Sur ce point, Casino Extra dépasse de nombreux casinos, mais les meilleurs demeurent toujours au top.

Les jeux de Casino Extra

Avant de vous lancer sur ce casino en ligne, vous devez prendre soin de vous assurer que les jeux qu’il propose sont à votre goût.

Sur ce terrain, Casino Extra se débrouille bien. On retrouve des jeux de table tels que le Poker, le Blackjack ou le Baccrat, des machines à sous (et il y en a tellement…), des jeux de chance comme le kéno et des jackpots à ne pas savoir par quoi commencer.

Notre avis sur les jeux de Casino Extra est tout fait. On trouve que le casino mérite bien le détour, au moins pour les machines à sous qu’il propose. Les joueurs (même les nouveaux), ont la possibilité de remporter de grandes sommes d’argent en seulement quelques spins.

Les bonus de Casino Extra sont-ils intéressants ?

Ce qui fait la différence entre un casino en ligne et un autre est souvent les bonus qu’ils proposent. Ces derniers sont de deux types :

Les bonus de bienvenue : offerts aux nouveaux inscrits sur leurs premiers dépôts ;

Les bonus de jeu : il peut s’agir de spins gratuits, de multiplicateurs de gains ou un multiplicateur de chance pour augmenter les chances de décrocher une grande somme.

En plus de ces bonus, Casino Extra propose aux joueurs des bonus hebdomadaires qui facilitent l’accès aux jeux tout en multipliant le capital de jeu leur des dépôts.

Notre avis sur les bonus de Casino Extra est clair, il s’agit d’une plateforme de choix pour les joueurs qui souhaitent se lancer dans le monde des casinos en ligne. Donc, si l’envie vous prend de vous lancer dans le monde des casinos en ligne, cette plateforme de jeu en vaut le détour. Avant d’y jouer, on vous invite à prendre connaissance des risques et dangers des casinos en ligne via cette source.