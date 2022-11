Quel que soit le secteur d’activité, la fidélisation de la clientèle est indispensable au développement des activités d’une entreprise. Pour y parvenir, plusieurs stratégies peuvent être utilisées. Si vous ne savez pas comment y prendre, nous vous invitons à découvrir dans ce billet quelques astuces pratiques que vous pouvez adopter pour fidéliser vos clients.

Récompenser vos clients fidèles

L’une des techniques les plus populaires de fidélisation de la clientèle consiste à récompenser les usagers les plus fidèles. Cela peut se faire sous la forme de :

Cadeaux offerts ;

; Code promo ;

; Réduction sur un achat ;

; Jeux-concours, etc.

Si vous vous optez pour les très populaires cadeaux d’entreprises, assurez-vous de choisir un produit pratique et utile au quotidien qui permettra à votre entreprise de gagner en visibilité. Très efficaces, plusieurs études comme Comarch-TNS « le futur du retail » ont démontré que par ces moyens, vous pouvez créer un programme de fidélité efficace.

Opter pour l’omnicanalité



La mise en place d’une stratégie omnicanale est un moyen très pratique de fidélisation de la clientèle. En effet, offrir aux clients la possibilité de communiquer avec vous via différents canaux contribuera à renforcer vos liens. De façon concrète, vous pouvez leur offrir l’accès à votre programme de fidélité en leur proposant des points de contact variés tels que le comptoir du restaurant ou du magasin, le terminal de paiement, le site vitrine, les réseaux sociaux, le module de vente en ligne, une application, etc. L’avantage avec cette stratégie est que les points de contact s’alimentent les uns les autres. À titre d’exemple, un client satisfait par le service en ligne peut se déplacer vers votre magasin physique. Bref, l’approche omnicanale facilitera l’adhésion et la fidélisation à votre marque.

Adopter la carte de fidélité dématérialisée

Toujours présente dans les comptoirs, la carte de fidélité à tamponner est la version primitive des programmes de fidélité. Pour plus d’efficacité, vous pouvez adopter l’option dématérialisée qui permettra à vos clients d’obtenir des récompenses très intéressantes en cumulant des points virtuels. Concrètement, il s’agit de mettre en place un système de points clair (1 € dépensé donnant droit à 1 point par exemple) qui leur permettra de faire très facilement des projections sur leurs possibilités de remporter des gains. Toutefois, à l’instar des entreprises comme Bricktop Pizza qui propose un master class de pizza ou un aller-retour à Naples, vous devez veiller à offrir des récompenses très intéressantes pour que votre carte de fidélité dématérialisée connaisse du succès.

Opter pour une communication personnalisée

Les messages génériques sont de moins en moins adoptés comme moyen de fidélisation en raison de leur inefficacité. En effet, le client se sent davantage concerné, et valorisé lorsqu’il reçoit des messages personnels. Pour adopter cette approche, il vous faudra vous doter d’un outil de CRM qui permet de s’occuper facilement de chaque client, quelle que soit la taille de la clientèle, et le secteur d’activité. Très pratique, il se présente sous la forme d’une base de données regorgeant des contacts des clients, et des partenaires. Vous pouvez donc entrer en contact rapidement avec chacun d’eux, avec des messages personnalisés.

Opter pour le SMS marketing

Le SMS marketing est une approche efficace que vous pouvez adopter pour fidéliser vos clients. Elle consiste à envoyer des messages personnalisés via SMS à vos usagers. Pour ce faire, vous devez vous doter au préalable d’une base de données client contenant les contacts téléphoniques de vos abonnés. S’il est de plus en plus adopté, c’est parce que les SMS constituent l’alternative la plus efficace pour atteindre les clients. En effet, il a été démontré qu’en moyenne 90 % des clients lisent les SMS dans les cinq premières minutes suivant leur réception.

Bref, que l’abonné soit un amateur des réseaux sociaux ou non, vous avez la certitude de le joindre en envoyant un message de promotion de produit, de lancement de service, ou encore de cadeaux offerts en cas de visite via SMS. Par ailleurs, n’oubliez pas non plus de paramétrer votre CRM de manière à ce que vos clients reçoivent des messages automatisés le jour de leur anniversaire, ou après une première visite.

Adopter la communication via les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, etc., des millions de personnes communiquent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc mettre en place et fidéliser une communauté de clients via ces plateformes. Pour cela, il suffit d’ouvrir un compte pour votre entreprise sur chacun de ces réseaux. Cela est très important, car on ne retrouve pas toujours les mêmes personnes sur ces espaces de communication. Enfin, pour convertir vos abonnés en client, vous pouvez par exemple organiser des jeux-concours leur permettant de remporter des prix très intéressants.

Opter pour des produits et un service de qualité

Quelles que soient les stratégies de fidélisation que vous mettrez en place, vous ne pouvez obtenir de bons résultats si vous ne mettez pas à la disposition de vos abonnés des produits de qualité. En outre, vous devez également vous assurer qu’ils bénéficient d’un bon service client avant et après-vente. C’est d’ailleurs les tout premiers points que vous devez prendre en compte si vous tenez à maintenir la confiance de vos usagers.