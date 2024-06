Leexi – l’assistant IA de prise de note a l’ambition de changer la vie de ses clients

Une entreprise belge du nom de Leexi émerge dans le monde de l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui tout le monde cherche un outil en IA qui augmente votre productivité au quotidien avec une prise en main instantanée avec des garanties de sécurité et de souveraineté et pas cher. Leexi coche toutes les cases.

Dans un paysage en constante évolution, où les limites de l’innovation sont repoussées tous les trois mois, Leexi a l’ambition de changer la vie des ses clients en particulier concernant les meetings.

Leexi révolutionne la façon dont les entreprises gèrent leurs interactions clients et propose une plateforme d’IA Notetaker révolutionnaire, offrant une technologie de transcription d’appels dans plus de 100 langues. Cette innovation transforme votre quotidien en automatisant les résumés, la to do liste des actions à faire, on peut même proposer un email de suivi pour chaque appel et visioconférence, libérant ainsi du temps et permettant de capturer la data produite dans vos meeting.

Le point culminant de Leexi réside dans ses capacités analytiques avancées : désormais, l’analyse du contenu des appels est automatisée, offrant une vision détaillée de la qualité des interactions. Chaque vendeur peut accéder à des recommandations personnalisées, permettant un auto-apprentissage efficace et une collaboration renforcée.

Les points forts de Leexi sont la sécurité avec les données en Europe ou ISO 27001, la qualité du Saas B2B qui a été placé numéro 1 devant Teams Premium, Fireflies ou TL;DV.

Fondée par une équipe expérimentée et serial entrepreneur, Leexi est le fruit d’une expertise accumulée dans le domaine de la vente, de l’onboarding et du développement technique. Avec une expérience préalable dans le secteur de l’Insurtech, et du Cleantech, les fondateurs de Leexi ont remarqué les défis conversationnels auxquels doivent faire face les entreprises et ont décidé de créer une solution innovante pour y remédier.

À propos de Leexi :

Leexi est une entreprise Tech basée à Bruxelles de la French Tech Bruxelles spécialisée dans l’intelligence conversationnelle et l’IA Notetaker. Leexi permet d’automatiser les résumés, les listes d’actions à faire et les emails de suivi pour les appels et les visioconférences, libérant ainsi un temps précieux pour les entreprises tout en capturant les données produites lors des réunions. Dotée de capacités analytiques avancées, Leexi offre également une analyse détaillée de la qualité des interactions, permettant d’accéder à des recommandations personnalisées pour améliorer ses performances. Sécurité, souveraineté et qualité sont les piliers de Leexi, qui garantit la sécurité des données en les hébergeant en Europe. Leexi est classé comme premier dans les IA Notetaker au niveau des options et de la qualité dans le comparatif effectué par la société Lecko dans le Journal du Net.

L’IA est une vague de fond qui touche tous les métiers.

Pour ne pas être submergé par cette vague, c’est important d’apprendre à surfer cette vague avec les bons outils !