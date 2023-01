– Les dix meilleures séries de survie de tous les temps.

– Des séries zombies aux séries post-apocalyptiques en passant par les séries d’aventures maritimes.

– Des classiques cultes aux nouvelles séries brûlantes.

– Cette liste contient votre prochaine série de survie préférée.

Le genre survival a toujours captivé le public, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il existe une série de survie pour tous, que vous aimiez l’apocalypse zombie, une île déserte ou une ville post-apocalyptique. Cet article va vous présenter les dix meilleures séries de survie de tous les temps.

La série culte sur la survie après l’apocalypse zombie

The Walking Dead

Avec son histoire de survie dans un monde envahi par les morts-vivants, cette série zombie culte a captivé le public. « The Walking Dead » suit depuis 2010 un groupe de survivants mené par Rick Grimes dans leur quête d’un refuge sûr.

Séries sur la survie en mer et sur les îles

Lost

L’histoire des survivants d’un accident d’avion sur une île mystérieuse a captivé les téléspectateurs. De 2004 à 2010, la série a mélangé de manière experte des éléments de science-fiction, de mystère et de survie.

The Wilds

Cette série de survie de 2020 suit un groupe de jeunes femmes qui s’échouent sur une île déserte suite à un accident d’avion. Elles doivent gérer des problèmes personnels ainsi que la pression croissante de l’environnement hostile alors qu’elles luttent pour survivre et trouver un moyen de rentrer chez elles.

The Last Ship

De 2014 à 2018, cette série de survie en mer a suivi l’équipage d’un navire de guerre américain dans sa quête d’un remède contre une pandémie mondiale mortelle tout en combattant des ennemis mortels.

Drame de survie post-apocalyptique

The 100

Dans cette série de science-fiction de 2014, 100 jeunes délinquants sont envoyés sur Terre pour voir si elle est habitable après une apocalypse nucléaire. Dans leur lutte pour la survie, ils sont confrontés à de nombreuses menaces telles que les radiations, les clans ennemis et les créatures mutantes.

Revolution

Une équipe de survivants doit naviguer dans un monde où toutes les formes de technologie ont été détruites dans cette série de science-fiction diffusée de 2012 à 2014.

The Rain

Un groupe de jeunes survivants doit naviguer dans un monde ravagé par une pluie mortelle qui a éliminé la majorité de la population dans cette série de science-fiction post-apocalyptique diffusée depuis 2018. Alors qu’ils luttent pour trouver un refuge sûr, ils doivent également faire face à de nombreux dangers cachés.

Bonus la survie en mode historique et comédie

The Last Kingdom

Cette série de survie historique, diffusée depuis 2015, suit les aventures d’un guerrier viking qui cherche sa place dans le monde tout en combattant les envahisseurs danois dans son royaume.

The Last Man on Earth

De 2015 à 2018, cette comédie de survie a suivi les aventures de Phil Miller, qui pense être le dernier survivant de l’humanité après une pandémie mortelle. Il doit faire face à de nombreux défis alors qu’il parcourt le pays à la recherche d’autres survivants.

Conclusion

Avec leurs histoires captivantes et leurs défis de survie uniques, ces dix séries de survie ont captivé les téléspectateurs. Que vous soyez à la recherche d’action, d’aventure ou de réflexion, cette liste contient une série de survie pour vous. Et vous c’est quoi votre série survival préférée ?

FAQ – Questions fréquemment posées

Quelle est la meilleure série de survie ?

Il est difficile de déterminer la meilleure série de survie de tous les temps car c’est subjectif. « The Walking Dead », « Lost » et « The 100 » sont parmi les séries les plus populaires.

Y a-t-il une nouvelle série de survie en préparation ?

Oui, de nouvelles séries de survie sont constamment en développement. Par exemple, la série « The Wilds » a débuté en 2020 et s’est avérée populaire auprès des téléspectateurs.

Quel est le genre de survival le plus connu ?

Chacun a ses propres préférences, il n’y a donc pas de genre de survie particulièrement populaire.

Les séries de survie sont-elles plausibles ?

Les séries de survie sont souvent basées sur des situations hypothétiques et peuvent donc être irréalistes. Certaines séries, en revanche, tentent de se rapprocher de la réalité en faisant appel à des consultants pour s’assurer que les techniques de survie présentées sont viables.

Quelle est la différence entre une émission de survie et une série de survie ?

Une série de survie est une fiction qui suit les exploits de personnages fictifs, tandis qu’une émission de téléréalité de survie met en scène des personnes réelles qui sont placées dans des situations de survie et doivent se débrouiller avec des ressources limitées.