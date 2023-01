– Les séries à suspense sont une forme de divertissement populaire pour les téléspectateurs.

Les séries à suspense peuvent nous tenir en haleine et nous faire passer par toute une gamme d’émotions. Elles nous font trembler de peur, nous tiennent en haleine jusqu’à la fin et nous laissent souvent sur notre faim. Si vous aimez ce type de divertissement, vous êtes au bon endroit ! Nous avons dressé une liste des 18 meilleures séries à suspense de tous les temps. Nous avons choisi des productions de différentes époques et de différents pays pour vous fournir une liste diversifiée. On y trouve aussi bien des séries cultes que des productions récentes qui ont fait leurs preuves. Vous ne serez pas déçus si vous aimez le suspense et le mystère !

Top 18 des meilleures séries thriller de tous les temps

Breaking Bad (2008-2013)

The Sopranos (1999-2007)

Twin Peaks (1990-1991)

Stranger Things (2016 – en production)

Game of Thrones (2011-2019)

The Walking Dead (2010-2022)

Dexter (2006-2013)

The Haunting of Hill House (2018)

The X-Files (1993-2018)

Black Mirror (2011-présent)

The Sinner (2017-2021)

Mr Robot (2015-2019)

The Americans (2013-2018)

Lost (2004-2010)

Wayward Pines (2015-2016)

Westworld (2016 – en production)

Fringe (2008-2013)

True Detective (2011 – en production)

Breaking Bad

Vince Gilligan a créé la série télévisée américaine Breaking Bad. Elle raconte l’histoire de Walter White, un professeur de chimie qui, après avoir appris qu’il est atteint d’un cancer en phase terminale, décide de se lancer dans la fabrication de méthamphétamine pour assurer l’avenir financier de sa famille. La série, qui a connu un succès international, est louée pour la qualité de son écriture, de sa réalisation et de ses performances.

Les Sopranos

David Chase a créé la série télévisée américaine The Sopranos. Elle a été diffusée de 1999 à 2007 et a été bien accueillie par le public et les critiques. L’intrigue tourne autour de Tony Soprano, un mafieux du New Jersey, et de sa famille. The Sopranos a captivé un large public avec ses personnages complexes et ses intrigues captivantes et est considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps.

Twin Peaks

David Lynch et Mark Frost ont créé la série télévisée américaine Twin Peaks. Elle a débuté en 1990 et a connu un grand succès auprès du public et des critiques. La série suit l’enquête de l’agent spécial Dale Cooper sur la disparition de Laura Palmer, une lycéenne de la ville de Twin Peaks, dans l’État de Washington. Twin Peaks a laissé une impression durable et a été saluée comme une série culte en raison de son esthétique épurée et de son atmosphère mystérieuse.

Stranger Things

Stranger Things est une série télévisée créée par les frères Duffer aux États-Unis. Elle a été créée en 2016 et a été bien accueillie par le public et les critiques. La série suit quatre amis d’enfance à la recherche d’un camarade de classe qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Stranger Things a séduit un large public avec son univers rétro et ses références aux films de science-fiction des années 80, et est devenue une série phare de la plateforme de streaming Netflix.

Game of Thrones

David Benioff et D. B. Weiss ont créé la série télévisée américaine Game of Thrones. Elle a été diffusée de 2011 à 2019 et a connu un énorme succès auprès du public et des critiques. La série, basée sur les romans du Trône de fer de George R. R. Martin, suit les luttes de pouvoir et les intrigues politiques entre les différentes familles nobles de Westeros, le pays mythique. Game of Thrones a captivé un large public et est devenue une série phare de HBO, grâce à ses scènes de combat épiques, ses personnages complexes et ses rebondissements imprévisibles.

The Walking Dead

Frank Darabont a créé la série télévisée américaine The Walking Dead. Elle a débuté en 2010 et est toujours en production aujourd’hui. La série, basée sur la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman, suit les exploits d’un groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. The Walking Dead a conquis un large public avec ses scènes d’action intenses et ses personnages attachants, et est devenue une série phare du réseau AMC.

Dexter

James Manos Jr. a créé la série télévisée américaine Dexter. Elle a été diffusée de 2006 à 2013 et a été bien accueillie par le public et les critiques. La série suit les exploits de Dexter Morgan, un expert en analyse sanguine qui travaille également comme tueur en série. Dexter a captivé un large public avec ses thèmes sombres et son personnage principal complexe, et a été saluée comme une série originale et divertissante.

The Haunting of Hill House

La série télévisée américaine The Haunting of Hill House a été créée par Shirley Jackson. Elle est sortie pour la première fois en 2018 et a connu un grand succès auprès du public et des critiques. La série suit les aventures de la famille Crain, qui vit dans la Hill House hantée, et est basée sur le roman éponyme de Shirley Jackson. The Haunting of Hill House a laissé une impression durable dans l’esprit des téléspectateurs et a été reconnue comme une série de grande qualité.

X-Files

Chris Carter a créé la série télévisée américaine The X-Files. Elle a été diffusée de 1993 à 2018 et a connu un énorme succès auprès du grand public et des critiques. La série suit les exploits des agents spéciaux Fox Mulder et Dana Scully alors qu’ils enquêtent sur des phénomènes paranormaux et extraterrestres. The X-Files a captivé un large public et a été saluée comme une série de qualité en raison de ses thèmes sombres et de ses intrigues complexes.

Black Mirror

Charlie Brooker a créé la série télévisée britannique Black Mirror. Elle a été diffusée pour la première fois en 2011 et est toujours en cours de production. La série, qui se compose de plusieurs épisodes indépendants, enquête sur les effets des nouvelles technologies et de la société de l’information sur la vie quotidienne des gens. Black Mirror a captivé un large public avec ses thèmes profonds et pertinents et est devenue une série phare de la plateforme de streaming Netflix.

The Sinner

The Sinner est une série dramatique policière américaine diffusée sur USA Network depuis 2017. Il suit un personnage principal (Jessica Biel) qui commet un acte impensable et est ensuite interrogé par un détective (Bill Pullman) qui est déterminé à découvrir la vérité. La série est remarquable pour son intrigue complexe et ses excellentes performances.

Mr Robot

Mr. Robot est une série télévisée américaine de 2015 qui a été diffusée sur USA Network. Elle raconte l’histoire d’Elliot Alderson (Rami Malek), un ingénieur informatique doué mais perturbé qui travaille pour une organisation de l’ombre dont le but est de renverser le système financier mondial corrompu. La série est connue pour son atmosphère sombre, son intrigue intrigante et son excellente réalisation.

The Americans

The Americans est une série télévisée américaine de 2013-2018 diffusée sur FX. Pendant la guerre froide, elle raconte l’histoire de deux agents secrets russes infiltrés vivant aux États-Unis. La série est remarquable pour son intrigue complexe, ses personnages bien développés et son excellent jeu d’acteur.

Lost

Lost est une série télévisée américaine de six saisons diffusée sur ABC de 2004 à 2010. Elle suit les exploits des survivants du vol Oceanic 815, qui s’est écrasé sur une île mystique après avoir perdu le contact avec l’équipage en plein vol vers Los Angeles. La série est connue pour son intrigue complexe et ses personnages bien développés, ainsi que pour ses thèmes profonds et ses moments mémorables.

Wayward Pines

Wayward Pines est une mini-série télévisée américaine de 2015 et 2016 diffusée sur ABC. Elle est basée sur le roman du même nom publié en 2012 par Blake Crouch et met en scène Matt Dillon dans le rôle d’Ethan Burke, un agent des services secrets affecté à une petite ville de l’Idaho pour enquêter sur la disparition de deux de ses collègues. Ethan se rend vite compte que quelque chose d’étrange se passe à Wayward Pines et qu’il est piégé dans cette ville où tout semble être trop parfait pour être vrai. La série est connue pour son intrigue captivante, ses personnages bien développés et son atmosphère tendue.

Westworld

Jonathan Nolan et Lisa Joy ont créé la série télévisée américaine Westworld. Elle a été diffusée pour la première fois en 2016 et est toujours en cours de production. La série, basée sur le film du même nom sorti en 1973, raconte l’histoire d’un parc à thème futuriste peuplé de robots à l’apparence humaine. Les visiteurs peuvent partir à l’aventure dans un monde réaliste inspiré de l’Ouest américain et de la science-fiction. Westworld a un large public et est considérée comme l’une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps en raison de ses thèmes profonds et de ses réflexions sur l’humanité et la technologie.

Fringe

J. J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orci ont créé la série télévisée américaine Fringe. Elle a connu un succès critique et a été diffusée de 2008 à 2013. La série suit l’enquête sur des phénomènes paranormaux et scientifiques inexpliqués menée par l’agent du FBI Olivia Dunham et son équipe. Fringe a captivé un large public et a été saluée comme une série de science-fiction innovante grâce à ses thèmes fascinants et ses personnages complexes.

True Detective

True Detective est une série télévisée américaine créée par Nic Pizzolatto qui est diffusée sur HBO depuis 2014. En raison de ses thèmes sombres et profonds, de son atmosphère oppressante et de son casting de qualité, elle est considérée comme l’une des meilleures séries de thrillers de tous les temps. La série suit les exploits de divers personnages qui enquêtent sur des affaires criminelles complexes et souvent odieuses tout en faisant face à leurs propres démons intérieurs. True Detective a remporté de nombreux prix et a été saluée par la critique pour sa qualité exceptionnelle.

Conclusion

Cette liste des 18 meilleures séries de thrillers de tous les temps est évidemment subjective, et de nombreuses autres productions mériteraient d’y figurer. Cependant, nous pensons que chacune des séries susmentionnées s’est distinguée par sa qualité et son caractère unique, et qu’elle devrait être découverte ou redécouverte par les amateurs de suspense et de mystère. Si vous êtes à la recherche d’une série qui vous tiendra en haleine, n’hésitez pas à vous plonger dans l’univers de l’une de ces productions !

FAQ – Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une série thriller (à suspense) ?

Une série à suspense est un type de divertissement qui met l’accent sur le suspense et le mystère.

Une enquête policière, une histoire de possession ou des événements paranormaux peuvent tous servir de base à une série à suspense.

Elles sont généralement destinées à un public adulte et se distinguent par leur capacité à tenir le spectateur en haleine jusqu’à la dernière seconde.