Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous envoyez votre CV, mais vous ne recevez toujours pas de réponses positives (ou pas) ? Vous consultez le bon article. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vos actions n’apportent pas les résultats souhaités. Et comme les entreprises ne renvoient pas tout aux candidats refusés, ces derniers ne se rendent souvent pas compte de ce qu’ils font réellement de mal. Ils peuvent faire les mêmes erreurs encore et encore. Dans cet article, connaissez les erreurs à éviter absolument pour être embauchée.

Postuler auprès de trop d’entreprises

Choisissez la qualité, pas la quantité ! Ne postulez que là où vous voulez travailler. Prenez le temps de peaufiner votre CV. Et ne perdez pas de temps à l’envoyer à des lieux de travail aléatoires si vous n’aimez pas les conditions énoncées dans l’annonce. Il est bon de dresser la liste des entreprises qui vous intéressent. Cela vous fait gagner du temps, ainsi qu’à votre employeur, et évite d’éventuelles déceptions démotivantes. Sachez qu’il est possible de créer son CV à partir d’un modèle en ligne.

Adresser vos messages à une personne indéterminée

Veillez à ce que vos messages soient correctement clairs et personnalisés, sinon les employeurs potentiels risquent de les considérer comme du spam. Les retours impersonnels dans les e-mails découragent fortement les responsables de ressources humaines, et ils ne liront pas votre CV dès le début. Pour éviter un problème pareil, faites des recherches sur les personnes chargées du recrutement dans l’entreprise à laquelle vous postulez. Commencez par un site web ou par une plateforme de médias sociaux. En guise d’exemple, vous trouverez probablement les informations les plus intéressantes sur LinkedIn.

Votre CV est trop long

Votre recruteur a des dizaines, voire des centaines, de CV à examiner. Par conséquent, il ne se souviendra pas des détails et se lassera rapidement après avoir lu une douzaine de CV similaires. À cet égard, vous devez faciliter le travail du recruteur en créant un CV simple, mais concret. Grâce à cela, vous serez remarqué. Donc, n’incluez que des informations pertinentes sur vous. Car dans un CV long, les éléments les plus importants échapperont à l’attention des recruteurs et ils risquent de rejeter rapidement votre candidature. Veillez à lire attentivement les offres d’emploi, puis modifiez votre CV ou votre lettre de motivation si nécessaire.

Rendre difficile l’accès aux informations les plus importantes

N’envoyez pas trop de fichiers ou de liens dans votre candidature. Le recruteur n’a pas le temps d’ouvrir de nombreux liens et de rechercher lui-même les informations les plus importantes vous concernant. N’oubliez pas de prendre également soin de la forme de votre CV. Car un CV trop chaotique ne fera que décourager un employeur potentiel. En conséquence, votre demande peut même ne pas être prise en considération. Prévoyez donc la division et le positionnement du contenu de votre CV. Préparez ensuite un CV décent et suffisamment attrayant pour faire, une bonne première impression.