La députée italienne Giorgia Meloni est une femme politique de la droite italienne. Elle est la présidente du parti Fratelli d’Italia.

Elle a été ministre de la Famille et des Jeunes dans le gouvernement Berlusconi IV.

Jusqu’en 2013, elle était opposée à l’administration de Mario Monti. De 2013 à 2018, elle s’est opposée à chaque gouvernement de la législature jusqu’à l’actuelle ainsi qu’à divers régimes de centre-gauche.

Et est la Reine de la droite italienne incontestée et certainement future première ministre italienne.

Biographie Giorgia Meloni

Giorgia Meloni est une femme politique italienne née le 15 janvier 1977 à Rome.

Elle a créé le parti national-conservateur Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) (FdI) en 2014, qu’elle dirige actuellement. Elle s’oppose à l’étiquette de fasciste appliquée à son parti, ce qu’il est pourtant sans conteste.

Giorgia Meloni s’est lancée en politique en 1992 à l’âge de 15 ans, choquée par les meurtres des juges Paolo Borsellino et Giovanni Falcone en Sicile.

Elle est diplômée de l’enseignement supérieur en langues.

D’origine romaine, Giorgia Meloni est issue d’une famille de la classe moyenne italienne. Elle a été élevée dans la religion catholique.

Elle est nommée conseillère de la province de Rome lors des élections de 1998, à l’âge de 21 ans.

Sous la Présidence de Fausto Bertinotti, elle a occupé le poste de vice-présidente de la Chambre des députés en étant la plus jeune personne à jamais occuper ce poste à seulement 29 ans.

Au début des années 2000, elle est impliquée dans le mouvement des jeunes de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi.

En 2008, Giorgia Meloni est nommée ministre de la Famille dans le gouvernement Berlusconi IV.

Lorsqu’elle est entrée au gouvernement à l’âge de 31 ans, elle était la plus jeune ministre de l’histoire du pays.

L’ascension

Avec Ignazio la Russa et Guido Crosetto, Giorgia Meloni crée Frères d’Italie – Centre-droit national en 2012.

Puis le 8 mars 2014, elle est choisie pour diriger le parti, qui a changé son nom en Frères d’Italie – Alliance nationale.

En 2017,enfin l’allusion à l’Alliance nationale est supprimée du nom du parti qui est simplement Frères d’Italie (Fratelli d’Italia) son nom actuel.

Avec son nouveau parti, Giorgia Meloni est réélue députée au parlement de Lombardie.

Lors des élections européennes de 2014, le parti obtient 3,7 % des voix, n’atteignant pas les 4 % requis pour être élu. Alors qu’elle est aujourd’hui en tête des sondages pour prendre la tête du pays.

Elle acquiert un nouvel électorat et une exposition médiatique à partir de 2019 en s’exprimant sur les réseaux sociaux et gagne une nouvelle visibilité.

Selon le Time début 2020 elle fait partie des 20 personnes qui « pourraient transformer le monde en 2020 » ce sera peut-être finalement en 2022.

Au cours de sa carrière politique, Giorgia Meloni s’est positionnée comme une voix forte pour la protection des familles et des jeunes. Elle a été à l’avant-garde de la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs et a soutenu plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie des familles italiennes mais toujours dans une idée très conservatrice du modèle italien.

Meloni est considérée comme étant une figure de proue de l’aile droite du parti Fratelli d’Italia. Elle est connue pour ses positions très conservatrices sur les questions sociales et morales. Elle est également connue pour être une fervente admiratrice de Benito Mussolini, le dictateur fasciste italien, ce qu’elle n’évoque plus maintenant.

À 45 ans, l’ancienne journaliste de profession pourrait devenir la toute première femme à diriger l’Italie !

Fascisme

Le fascisme est un mouvement politique qui a émergé en Italie dans les années 1920. Il s’est propagé en Europe dans les années 1930 et a été adopté par le régime nazi en Allemagne.

Le fascisme vise à promouvoir l’unité nationale et à renforcer le pouvoir de l’État. Il met l’accent sur la lutte contre les communistes et les juifs. Les fascistes ont également une vision raciste de la société et mettent l’accent sur la supériorité de la race blanche.

Giorgia Meloni est une femme politique dont les idéologies sont proches du fascisme.

Meloni a fait preuve d’un leadership fort et a conduit l’Italie vers une plus grande radicalisation politique. Elle a notamment fait campagne pour le rétablissement de la peine de mort en Italie et pour une plus grande sévérité dans la lutte contre l’immigration clandestine.

Sondages législatives

Dans les sondages d’opinion publique, Giorgia Meloni est souvent citée comme une possibilité de successeur de Matteo Salvini à la tête de la Ligue du Nord.

Les derniers sondages donnent L’alliance droite-extrême droite à 45% dans les sondages avec l’alliance Salvini, Berlusconi, Meloni ce qui lui donne de grandes chances de créer un séisme en Europe juste après la Suède la semaine dernière.

Son parti Fratelli d’Italia à lui seul est crédité de 25% des intentions de vote 4 points devant la gauche à 21% et dont même une improbable alliance ne donnera pas un accès certain au pouvoir.

Ses idées

Femme et Famille

En Italie, la possible arrivé au pouvoir de Giorgia Meloni fait craindre le pire aux féministes pour elle qui est contre l’IVG.

Le dernier meeting commun avec Berlusconi et Salvini est donne le ton en cas de victoire

« Tout ce qui n’est pas italien, hors du pays »

scande une militante dans le public alors que Salvini explique

« La gauche propose de repeupler nos villages en faisant débarquer toujours plus de migrants. Moi je dis non. Repeuplons-les en permettant à nos garçons de faire plus de fils et en aidant les mamans à devenir des mamans. » … « Je dis maman et papa, parce que la maman s’appelle maman et pas parent 1, parent 2 ou parent 32… »

Tout un programme.

Économie

Elle est partisane d’un certain interventionnisme économique et souhaite que soit mis fin au programme de revenu de citoyenneté mis en place par Conte. Elle soutient également les politiques qui donneraient aux Italiens la préférence pour les emplois et les logements en ligne droite avec sa vision de l’immigration.

Idées sur les droits LGBT

Elle même n’hésitait pas, comme elle le fait aujourd’hui afin d’éviter de faire peur à l’étranger, à dire ce qu’elle pense en expliquant tout le mal qu’elle pense du fameux « au lobby LGBT » ou encore de « l’idéologie du genre

Islam et Immigration

Elle n’hésite pas à évoquer « la violence de l’islamisme » et du problème de « l’immigration de masse » !

Europe

Elle réprouve l’Europe sans oublier de citer » la grande finance internationale » tout en indiquant qu’elle restera dans la ligne droite de l’Italie dans l’Union Européenne tout en réprouvant la politique de Bruxelles vertement.

Elle appelle à la défense de la souveraineté économique, sécuritaire et migratoire des nations de l’UE.

Pour elle la stratégie de Bruxelles depuis des décennies serait une stratégie moribonde pour l’économie des états membres.

FAQ

Question : Quel âge a Giorgia Meloni ?

Réponse : Giorgia Meloni a 45 ans.

Question : D’où vient Giorgia Meloni ?

Réponse : Giorgia Meloni est italienne.

Question : Quelle est la profession de Giorgia Meloni ?

Réponse: Giorgia Meloni est une femme politique.

Question : Quel parti politique représente Giorgia Meloni ?

Réponse : Giorgia Meloni représente le parti politique italien Fratelli d’Italia.

Question : Quelles sont les positions politiques de Giorgia Meloni ?

Réponse : Les positions politiques de Giorgia Meloni sont la droite et l’extrême droite.

Question : Que va certainement remporter Giorgia Meloni Dimanche 25 septembre?

Réponse : Giorgia Meloni risque de remporter les législatives en Italie lui ouvrant ainsi la voie pour devenir la première Première Ministre d’Italie.