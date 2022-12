Le football est un sport qui passionne des millions de personnes à travers le monde. Chaque année, des millions de fans regardent les meilleurs joueurs s’affronter pour le titre de meilleur buteur. Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs buteurs de l’histoire du football.

Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du football

Cristiano Ronaldo – 819 buts (mise à jour à venir avec la coupe du monde)

Josef Bican – 805 buts

Lionel Messi – 787 buts (mise à jour à venir avec la coupe du monde)

Romario – 772 buts

Pelé – 757 buts

Ferenc Puskás – 746 buts

Gerd Müller – 735 buts

Eusébio – 631 buts

Robert Lewandowski – 620 buts (mise à jour à venir avec la coupe du monde)

Ferenc Deák – 576 buts

Les meilleurs buteurs de l’histoire du football

Le football est l’un des sports les plus populaires au monde, avec des millions de fans passionnés. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de gens rêvent de devenir le prochain Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, et de marquer des dizaines de buts à chaque match. Mais atteindre les sommets du football n’est pas facile, et il faut beaucoup de talent et de travail pour réussir. Si vous êtes un jeune footballeur qui espère un jour atteindre les plus hauts niveaux du football, alors vous devrez peut-être vous inspirer des 5 meilleurs buteurs de l’histoire du football.

Pelé

Probablement le meilleur joueur de l’histoire du football, Pelé a marqué un total incroyable de 1281 buts en 1363 matchs professionnels.

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est né le 23 octobre 1940 à Três Corações, dans l’état de Minas Gerais, au Brésil. Il a joué pour plusieurs clubs dont Santos FC, New York Cosmos et le FC Barcelone, avant de finir sa carrière au Brésil. Il a été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football et a été élu « Joueur du XXe siècle » par la FIFA. Pelé a remporté trois Coupes du monde avec la sélection brésilienne (1958, 1962 et 1970), et a été le premier joueur à marquer dans une finale de Coupe du monde.

Cela inclut 77 buts en 91 matchs internationaux pour le Brésil, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Il a également été le premier joueur à remporter les trois principaux trophées du football mondial : la Coupe du monde, la Coupe intercontinentale et la Ligue des champions. En 1999, il a été classé comme le joueur du millénaire par la FIFA.

Gerd Müller

Gerd Müller est un ancien attaquant allemand qui a joué la majorité de sa carrière au Bayern Munich. Il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps, et a marqué un incroyable total de 735 buts en 793 matchs professionnels. Il a également été extrêmement prolifique au sein de la sélection allemande, avec 68 buts en 62 matchs internationaux.

Ferenc Puskás

Ferenc Puskás est un ancien milieu offensif hongrois qui a marqué 84 buts en 85 matchs internationaux pour son pays. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, et a été élu Joueur du Siècle par la FIFA en 1999. Au club, il a joué pour le Real Madrid pendant la majeure partie de sa carrière, et a aidé le club à gagner cinq Ligues des Champions. Il a également été désigné comme le Meilleur Joueur Européen en 1954 et 1957.

Romário

Romário est un ancien attaquant brésilien qui a marqué 70 buts en 139 matchs internationaux pour son pays. Cela en fait le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Au club, il a joué pour une variété d’équipes, dont le PSV Eindhoven, le FC Barcelone et l’AC Milan. Il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps, et a remporté la Ligue des Champions en 1994 avec le FC Barcelone.

Eusébio

Eusébio est un ancien attaquant portugais qui a marqué 41 buts en 64 matchs internationaux pour son pays. Cela en fait le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise. Au club, il a joué pour le Benfica Lisbonne pendant la majeure partie de sa carrière, et a aidé le club à gagner 11 titres nationaux et une Ligue des Champions. En 1965, il a été élu Joueur Européen.

Lionel Messi

Lionel Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Il a joué pour le FC Barcelone et l’Argentina national team. Messi a remporté sept Ligues des Champions, six Championnats d’Espagne et trois Copas del Rey. Avec l’Argentine, il a remporté deux Copas América (2004 et 2007) et une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008. En 2012, il a été nommé FIFA Ballon d’Or et en 2015, il a été élu « Joueur du XXIe siècle » par la FIFA.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro est né le 5 février 1985 à Funchal, sur l’île de Madère, au Portugal. Ronaldo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Il a joué pour Manchester United, Real Madrid et Juventus Turin, et pour la sélection portugaise nationale team. Ronaldo a remporté cinq Ligues des Champions, deux Championnats d’Espagne et une Serie A. Avec son Portugal national team, il a gagné une UEFA Euro Cup (2016) et une League of Nations (2019). Il a été nommé joueur mondial de l’année de la FIFA et en 2016, il a remporté le Ballon d’Or. En 2017 et 2018, il a été nommé meilleur joueur masculin de la FIFA. En 2019, il a remporté le titre de meilleur joueur masculin de l’UEFA.

Top 10 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde

Miroslav Klose – Allemagne

Ronaldo – Brésil

Gerd Müller – Allemagne

Just Fontaine – France

Pelé – Brésil

Sándor Kocsis – Hongrie

Jürgen Klinsmann – Allemagne

Lionel Messi – Argentine

Helmut Rahn – Allemagne

Gary Lineker – Angleterre

Les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du Monde

Il y a de nombreux critères qui entrent en compte pour déterminer qui est le meilleur buteur de tous les temps. La plupart des gens se basent sur le nombre de buts marqués, mais d’autres facteurs tels que l’impact sur l’équipe, la régularité et la durée de carrière doivent être pris en compte. De plus, il est important de distinguer entre les meilleurs buteurs en club et ceux en sélection nationale, car les compétitions sont très différentes.

Cependant, il est difficile de comparer les joueurs de différentes époques, car les conditions ont changé au fil du temps. Par exemple, les équipes jouaient moins de matches il y a quelques décennies qu’aujourd’hui, ce qui rend le nombre de buts moins impressionnant.

De plus, les équipes étaient généralement moins bien organisées tactiquement, ce qui a donné aux meilleurs buteurs une plus grande marge de manœuvre pour marquer des buts. Certains critères doivent donc être pris en compte lorsque l’on compare les meilleurs buteurs de différentes époques.

Avec 1258 buts en 1363 matchs, Pelé est sans conteste le meilleur buteur de tous les temps. Il a marqué 77 buts en 92 matchs pour le Brazil, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Il a remporté trois Coupes du monde avec le Brazil (1958, 1962 et 1970), marquant 12 buts au total dans ces compétitions. Sa carrière est fructueuse en club, jouant pour Santos FC entre 1956 et 1974. Il a remporté la Copa Libertadores en 1962 et 1963, et a été sacré champion du monde des clubs en 1962 et 1963. Pelé est reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, et son impact sur le jeu a été considérable. Il a popularisé le football dans son pays natal, le Brazil, et a contribué à faire du football un sport mondialement connu et aimé. Sa carrière a été marquée par sa régularité et son excellence, et il a continué à marquer des buts à un rythme impressionnant jusqu’à la fin de sa carrière. Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, et son record de 1258 buts ne sera probablement jamais battu.

Gerd Müller est le second meilleur buteur de tous les temps avec 1072 buts en 1247 matchs. Il a marqué 68 buts en 62 matchs pour l’Allemagne Ouest, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire de la sélection allemande. Müller a remporté la Coupe du Monde en 1974, marquant quatre buts dans la compétition. Il a également eu une carrière fructueuse en club, jouant pour Bayern Munich entre 1964 et 1979.

Top 10 des meilleurs buteurs de la coupe du monde 2022

Lionel Messi – 5 buts (mise à jour à venir)

Kylian Mbappé – 5 buts (mise à jour à venir)

Olivier Giroud – 4 buts (mise à jour à venir)

Álvaro Morata – 3 buts

Gonçalo Ramos – 3 buts

Richarlison – 3 buts

Bukayo Saka – 3 buts

Marcus Rashford – 3 buts

Enner Valencia – 3 buts

Cody Gakpo – 3 buts

Top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Robert Lewandowski

Karim Benzema

Raúl

Ruud Van Nistelrooy

Andriy Shevchenko

Thierry Henry

Filippo Inzaghi

Zlatan Ibrahimović

Les meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo – 127 buts

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH ComM (prononciation portugaise : [kɾiʃ’tjɐnu ʁuˈnaɫdu] ; né le 5 février 1985) est un footballeur professionnel portugais qui joue en tant qu’attaquant pour le club de Serie A Juventus et qui est capitaine de l’équipe nationale du Portugal. Souvent considéré comme le meilleur joueur du monde et largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Ronaldo détient un record de cinq Ballons d’Or, le plus grand nombre pour un joueur européen, et est le premier joueur à avoir remporté quatre Souliers d’or européens. Il a remporté 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont sept titres de champion, cinq Ligues des champions de l’UEFA, un Championnat d’Europe de l’UEFA et une Ligue des nations de l’UEFA. Buteur prolifique, Ronaldo détient les records du plus grand nombre de buts marqués en Ligue des champions de l’UEFA (127) et du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de Ligue des champions de l’UEFA (17). Il a marqué 700 buts en club et en sélection.

Lionel Messi – 115 buts

Lionel Andrés Messi Cuccittini (prononciation espagnole : [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] (écouter) ; né le 24 juin 1987) est un footballeur professionnel argentin qui joue en tant qu’attaquant et qui est capitaine du club espagnol de Barcelone et de l’équipe nationale argentine. Souvent considéré comme le meilleur joueur du monde et largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Messi a remporté un record de six Ballon d’Or et un record conjoint de six Souliers d’or européens. Il a fait toute sa carrière professionnelle au FC Barcelone, où il a remporté 32 trophées, dont dix Ligas, quatre Ligues des champions de l’UEFA et six Copas del Rey. Originaire du centre de l’Argentine, Messi a été diagnostiqué comme souffrant d’un déficit en hormone de croissance lorsqu’il était enfant. À l’âge de 13 ans, il s’est installé en Espagne pour rejoindre le FC Barcelone, qui a accepté de payer son traitement médical.

Robert Lewandowski – 113 buts

Robert Lewandowski (prononciation polonaise : [ˈrɔbɛrt lɛvanˈdɔfskʲi] ; né le 21 août 1988) est un footballeur professionnel polonais qui joue en tant qu’attaquant pour le Bayern Munich et est le capitaine de l’équipe nationale de Pologne. Il est réputé pour son positionnement, sa technique et sa finition, et est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération . En 2015, The Guardian l’a classé cinquième meilleur footballeur du monde, tandis que certains journalistes et anciens joueurs l’ont décrit comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. Buteur prolifique, Lewandowski a remporté 19 trophées dans sa carrière, soit plus que tout autre joueur polonais de l’histoire. Il a également reçu des distinctions individuelles, telles que le titre de meilleur buteur du monde IFFHS, de meilleur buteur de Bundesliga, de joueur de l’année de Bundesliga, de footballeur de l’année en Allemagne et de personnalité sportive polonaise de l’année. En 2020, il a été élu par les supporters dans l’équipe ultime de l’année de l’UEFA, devenant ainsi l’un des deux seuls joueurs en activité à être nommés à la fois dans le prix Puskás de la FIFA et dans l’équipe ultime de l’UEFA.

Il y a de nombreux grands buteurs dans l’histoire du football, mais seulement quelques-uns ont réussi à sortir du lot. Les dix joueurs mentionnés ci-dessus sont considérés comme les meilleurs buteurs de tous les temps et ont tous laissé leur marque dans le jeu. Chacun d’entre eux a apporté quelque chose de unique au football et a contribué à faire de ce sport ce qu’il est aujourd’hui.