Il y a tellement de jeux vidéo incroyables sortis au cours des dernières années, mais quels sont les meilleurs jeux vidéo de tous les temps ? C’est une question qui ne peut être facilement répondue, car il y a tant de jeux qui ont marqué les joueurs pour des raisons différentes. Certains jeux sont excellents pour leur gameplay immersif, d’autres pour leur histoire captivante et d’autres encore pour leur univers riche et complexe. Il y a tellement de variables à prendre en compte, mais nous avons essayé de faire une liste des meilleurs jeux vidéo de tous les temps en prenant en compte tous les aspects.

Top 31 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps

Nintendo Entertainment System (NES) – Super Mario Bros.

Xbox 360 – Halo 3

Nintendo – Mario Kart (toutes les versions)

Toutes les plates-formes – Minecraft

Xbox One – Halo 5 : Guardians

Toutes les plates-formes – Final Fantasy VII

Toutes les plates-formes – GTA V

Toutes les plates-formes – Grand Theft Auto III

PlayStation 2 – Grand Theft Auto : San Andreas

PlayStation 3 – The Last of Us

Xbox – Gears of War

Nintendo 64 – La légende de Zelda : Ocarina of Time

Atari – Pong

Nintendo 64 – Super Smash Bros.

Nintendo Game Boy – Pokémon Rouge et Bleu

Sega Mega Drive – Sonic the Hedgehog 2

Super Nintendo – Street Fighter II

Windows PC – Half-Life 2

PlayStation 4 – God of War

Nintendo Game Boy Advance – Pokémon FireRed et LeafGreen

Wii U – Super Mario Maker

PlayStation 4 – Uncharted 4 : A Thief’s End

Xbox One X – Forza Horizon 4

Nintendo Entertainment System (NES) – Super Mario Bros. 3

PlayStation Vita – Uncharted Golden Abyss

Nintendo DS – New Super Mario Bros

Sega Dreamcast – Sonic Adventure 2

Toutes les plates-formes – Tetris (toutes les versions)

Atari 2600 – Pac-Man

Xbox One X – Red Dead Redemption 2

Nintendo Game Boy – Donkey Kong

Les meilleurs jeux vidéo de tous les temps : les grands classiques

Nous allons vous présenter les meilleurs jeux vidéo de tous les temps. En effet, depuis leur apparition, les jeux vidéo ont bien évolué et ont su séduire un large public. Que ce soit les grands classiques ou les nouvelles productions, il y en a pour tous les goûts. Alors, quels sont les meilleurs jeux vidéo de tous les temps ?

Super Mario Bros.

Tout d’abord, on ne peut pas parler des meilleurs jeux vidéo de tous les temps sans citer le célèbre Super Mario Bros. sorti en 1985 sur NES. Il s’agit du jeu vidéo le plus vendu de l’histoire avec plus de 40 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Dans ce jeu, vous incarnez Mario, un plombier italien qui doit sauver sa princesse Peach des griffes du terrible Bowser. Avec ses niveaux variés et ses nombreux bonus, ce jeu a su séduire des millions de joueurs à travers le monde et est considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Un autre jeu qui figure parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps est The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Sorti en 1998 sur Nintendo 64, ce jeu vous plonge dans un univers fantastique peuplé de nombreux personnages hauts en couleur. Vous incarnez Link, un jeune garçon chargé de sauver la princesse Zelda des griffes du maléfique Ganondorf. Avec son gameplay addictif et ses graphismes magnifiques pour l’époque, ce jeu est considéré comme l’un des meilleurs jeux jamais créés.

Grand Theft Auto III

Enfin, on ne peut pas parler des meilleurs jeux vidéo de tous les temps sans citer Grand Theft Auto III. Sorti en 2001 sur PlayStation 2, ce jeu vous plonge dans un univers violent et impitoyable où seul le plus fort survit. Vous incarnez Claude, un criminel qui doit accomplir diverses missions pour gagner en pouvoir et en influence dans la pègre new-yorkaise. Avec son gameplay captivant et son univers détaillé, ce jeu a su séduire des millions de joueurs à travers le monde et est considéré comme l’un des meilleurs jeux jamais créés.

Les meilleurs jeux vidéo de tous les temps : les nouveautés

Dans les années 1980, les jeux vidéo étaient un phénomène nouveau et excitant. Les gens de tous âges étaient captivés par ces nouvelles machines qui leur permettaient de jouer à des jeux en 2D simples mais addictifs. Les jeux vidéo ont ensuite fait leur chemin vers les ordinateurs personnels, ce qui a permis aux développeurs de créer des jeux plus complexes et immersifs. Au fil des ans, les jeux vidéo ont continué à évoluer et à s’améliorer, offrant aux joueurs des expériences de plus en plus riches et captivantes.

Aujourd’hui, les jeux vidéo sont l’un des divertissements les plus populaires au monde. Il existe une grande variété de genres de jeux, allant des jeux casuals aux jeux massivement multijoueurs en ligne en passant par les jeux de rôle en premier lieu et les FPS. Quel que soit votre type de jeu préféré, il y a certainement quelque chose pour vous.

Chaque année, de nouveaux jeux sont publiés sur le marché et il est souvent difficile de savoir quels sont les meilleurs. Cependant, certaines sorties se démarquent du lot et méritent d’être jouées. Voici une liste des meilleurs jeux vidéo de tous les temps : les nouveautés.

God of War (2018)

God of War est un jeu d’action-aventure remarquable développé par Santa Monica Studio et publié par Sony Interactive Entertainment. Le jeu suit la nouvelle aventure de Kratos, le personnage principal de la série, alors qu’il essaie de se racheter après avoir commis de terribles atrocités dans le passé. Le jeu est extrêmement bien réalisé, avec une histoire captivante, des graphismes magnifiques et une excellente bande-son. God of War est l’un des meilleurs jeux jamais créés et mérite sa place en haut de cette liste.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est un Western immersif développé par Rockstar Games et publié par Take-Two Interactive. Le jeu se déroule dans l’Ouest américain sauvage et suit l’histoire d’Arthur Morgan, un hors-la-loi qui doit faire face à la fin de l’ère du Wild West. Red Dead Redemption 2 est plein de détails incroyables, avec une histoire captivante et un gameplay addictif. Le jeu est également extrêmement beau, avec des graphismes à couper le souffle. Red Dead Redemption 2 est un must-have pour tous les fans du genre Western et mérite sa place parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un incontournable pour tous les fans de la franchise Zelda. Le jeu a été développé par Nintendo EAD et publié par Nintendo sur la Nintendo Switch en 2017. Breath of the Wild suit Link, le héros de la franchise, alors qu’il se réveille après 100 ans d’un sommeil profond pour affronter une nouvelle menace au royaume d’Hyrule.

Il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont été créés au fil des ans et il est difficile de les comparer. Cependant, il y a quelques jeux qui se démarquent et sont considérés comme les meilleurs de tous les temps. Ces jeux sont connus pour leur gameplay captivant, leur histoire captivante et leur gameplay immersif. Ils sont également connus pour offrir aux joueurs une expérience de jeu unique qui les laisse toujours revenir pour plus.