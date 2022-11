La boîte de mélange de champignons forestiers peut être remplacée par un mélange de champignons congelés, pensez alors à les faire décongeler et à bien les égoutter.

Un plat d’aiguillettes de poulet à la forestière est un plat idéal en automne, période où on a un beau choix de champignons.

Les aiguillettes à la forestière, plat à la fois généreux et allégé, se mariera facilement à tout féculent de votre choix, afin d’obtenir un plat complet rassasiant.

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD