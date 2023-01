Si vous êtes un joueur de casino régulier ou que vous jouez souvent à des jeux d’argent, alors vous avez sûrement entendu parler des play to earn et vous avez sûrement envie de vous essayer à ce type de jeux.

Comment choisir les meilleurs play to earn pour gagner de l’argent ?

Dans cet article, on vous indique comment choisir la meilleure plateforme de play to earn pour vous, quels sont les critères auxquels vous devez faire attention au moment de votre choix.

Choisir une plateforme sécurisée

Tout d’abord, le premier critère auquel vous devez faire attention est le critère de la sécurité de la plateforme. En effet, comme toute plateforme sur laquelle on engage son argent pour jouer, le principal critère de sélection est celui de la sécurité. Votre argent doit être en sécurité sur la plateforme que vous allez choisir.

Pour cela, on vous conseille de faire quelques recherches sur les jeux de play to earn qui vous intéressent. Vous devez choisir une plateforme bien notée au niveau de la sécurité. Le jeu doit posséder un pare-feu de sécurité performant et un système de protection des données. En effet, en plus de placer votre argent sur la plateforme de play to earn, vous allez également devoir donner des informations confidentielles comme votre numéro de carte bleue par exemple ou encore votre compte PayPal.

De ce fait, en plus de devoir faire attention à la sécurité de votre argent, on vous préconise évidemment de vérifier les éléments de sécurité mis en place afin de protéger vos données personnelles. Vous éviterez ainsi les piratages et la fuite de données, ce qui est primordial lorsque l’on souhaite jouer en toute sécurité sur une plateforme de jeu.

Choisir une plateforme qui correspond à nos attentes

Ensuite, afin de bien choisir votre jeu de play to earn, on vous conseille de choisir une plateforme conforme à vos attentes. Il existe, en effet, plusieurs catégories de jeux de play to earn, comme les risk to earn ou les click to earn. Il sera à vous de sélectionner la catégorie qui correspond le mieux à vos envies.

Si vous souhaitez seulement générer de l’argent, sans jouer, on vous conseille de vous diriger vers les risk to earn. Sur ce type de jeu, vous devrez engager de l’argent dans les jetons et attendre que ces derniers prennent de la valeur. Si vous ne voulez pas jouer à des jeux complexes, mais que vous avez du temps de disponible à consacrer au play to earn, on vous conseille de vous diriger vers les click to earn, dont le concept est explicité par le nom.

Enfin, si vous désirez passer du temps sur un jeu et, en même temps, jouer à un jeu complexe, demandant des compétences, alors on vous conseille de vous diriger vers les jeux de play to earn classiques, où vous retrouverez une combinaison équilibrée entre ces deux exigences, temps de jeu, et qualité de jeu.