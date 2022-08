Les nutriments dont nous avons besoin sont fournis par notre alimentation. Ceux-ci sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et nous aident à rester en forme. Chacun d’entre eux joue un rôle spécifique.

Qu’est-ce qu’un nutriment ?

Les nutriments sont des éléments nutritifs qui découlent de notre alimentation. Ils proviennent majoritairement du processus de digestion. Lorsque notre corps les absorbe, il s'agit de nutrition. Les nutriments sont indispensables pour notre croissance et le développement des os. Ils assurent également plusieurs rôles comme : l'entretien tissulaire, la régularisation métabolique et l'apport énergétique. Les nutriments ont des propriétés structurelles, énergétiques et fonctionnelles. Pour fonctionner correctement, le corps humain a besoin des nutriments.

Les grandes familles de nutriments

Il existe trois grandes familles de nutriments.

Les macronutriments

Ils comprennent les protéines, les lipides et les glucides. Ils sont incontournables pour notre santé. Les premiers jouent un rôle structurel et sont parfaits pour renouveler les tissus. Les seconds stockent efficacement l’énergie. Les troisièmes sont de véritables carburants énergétiques pour notre corps. Ils se déclinent en glucides simples et en glucides complexes.

On peut distinguer deux groupes de protéines : les hétéroprotéines (comportent des acides aminés et des molécules non protéiques) et les holoprotéines (contiennent des acides aminés).

Les mésonutriments

Ceux-ci sont également connus sous le nom de molécules santé. Ils sont présents dans les aliments et protègent notre organisme. Il s’agit des antioxydants (pour se protéger de certaines maladies et prévenir du vieillissement des cellules), des oméga 3 (pour préserver le cerveau et le cœur), des caroténoïdes (pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et les affections des yeux), des polyphénols (pour protéger des agressions des rayons ultraviolets, des maladies, des champignons) …

Les micronutriments

Ils contribuent à la solidification du squelette, à la conduction nerveuse et à la contraction musculaire. Ce sont :

Les minéraux : ils renferment du calcium, du potassium et du sodium.

Les vitamines : le corps les fabrique en petites quantités. Elles sont surtout présentes dans les fruits et les légumes.

Et les oligoéléments : dont le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le sélénium, etc. sont constitués. Même s’ils se retrouvent en faibles quantités dans nos aliments, ils sont très importants pour le bon fonctionnement de l’organisme.

Quelles sont les doses journalières des nutriments ?

Les déficiences nutritionnelles causent de nombreuses conséquences sur la santé. Parmi elles :

les troubles du sommeil ;

la fatigue ;

la perte de cheveux ;

le manque de concentration et de motivation ;

les crampes musculaires ;

l’affaiblissement du système immunitaire.

Pour lutter contre cette carence, il est préférable de manger convenablement. Les apports journaliers recommandés des macronutriments dépendent grandement de l’âge, du sexe, de la corpulence et de l’activité physique de chaque personne. Les apports quotidiens pour un adulte sont comme suit : 45 à 50 % de glucides, 30 à 35 % de lipides et 15 % de protéines. En moyenne :

Les hommes qui ont entre 20 et 40 ans requièrent environ 2 700 calories.

Les hommes qui ont entre 41 et 60 ans ont besoin de 2 500 calories.

Pour les femmes qui ont entre 20 et 40 ans, à peu près 2 200 calories sont nécessaires.

Pour les femmes ayant entre 41 et 60 ans, 2 000 calories sont recommandées.

Quel que soit son sexe, un adulte doit consommer entre 25 et 30 g de fibres tous les jours. Les critères indiqués ci-dessus conditionnent également les apports en micronutriments. Les femmes qui allaitent et celles qui portent un enfant ainsi que les enfants ont des besoins plus conséquents en vitamine D, en fer, en vitamine B9 et en calcium.