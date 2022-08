Vous organisez un pique-nique entre ami ou entre collègues dans un jardin, une aire d’autoroute ou un parc de loisirs. L’organisation d’une telle rencontre doit être préparée. La chaîne du froid doit être respectée. Les boissons et les aliments doivent être consommés rapidement.

Les attentes alimentaires pour un pique-nique dépendent de différents facteurs. Il faut donc prévoir les quantités nécessaires à la préparation du déjeuner, le nombre de participants et la durée de l’activité. Il faut également penser aux possibilités d’emporter les aliments pour éviter tout gaspillage.

Le matériel et les ustensiles nécessaires à votre pique-nique peuvent être trouvés dans des magasins spécialisés. Vous trouverez également sur Internet de nombreux conseils pour bien organiser un pique-nique. Il peut être utile d’avoir recours à un service traiteur, si les aliments que vous prévoyez d’emporter ne sont pas disponibles sur place.

Où organiser le pique-nique ?

Il est possible de faire le pique-nique dans un jardin, parc de loisirs ou sur la voie publique. Les conditions de sécurité doivent être respectées et le lieu doit être facilement accessible. Le lieu doit être bien accessible, facile à trouver, mais il ne doit pas être trop isolé.

Les aires d’autoroutes et les parcs de loisirs sont généralement bien équipés et disposent de boutiques et supermarchés. Il est donc conseillé d’y organiser le pique-nique si vous ne pouvez pas faire le ravitaillement sur place.

Les aires de jeux et les aires de pique-nique sont également des lieux adaptés au pique-nique. Les enfants peuvent y trouver un terrain propice à la détente.

Le respect de l’hygiène alimentaire pour un pique-nique est essentiel. Il convient en particulier que le lieu soit propre et désinfecté, notamment si vous organisez un barbecue.

Si la nourriture doit être consommée sur place, il est préférable d’utiliser des tables et chaises en plastique jetables, ou au moins d’utiliser une grande serviette.

Si vous prévoyez d’emporter des aliments, veillez à les conserver dans un endroit frais. Si possible, évitez de les consommer immédiatement après l’avoir emballé.

Quels sont les meilleurs plats pour un pique-nique ?

Le plus simple et le plus rapide pour organiser un pique-nique en extérieur est de choisir des plats simples et peu onéreux.

Les salades, les sandwichs et les burgers sont parfaits pour un pique-nique. Ils sont rapides à préparer mais permettent de faire le plein de vitamines et d’éviter la fatigue.

Les frites, les pizzas, les crêpes sont également de très bonnes idées de pique-nique. Elles permettent de faire le plein de calories et peuvent être préparées rapidement.

Le plus simple pour un pique-nique est d’acheter des aliments en grande surface. Les prix sont généralement plus attractifs et les produits sont bien souvent de bonne qualité. Vous pouvez aussi acheter vos aliments en ligne, dans des magasins bio ou sur des marchés locaux.

Les aliments à privilégier pour un pique-nique sont les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande. Les produits de saison et frais sont généralement les plus recommandés.

Pour un pique-nique en extérieur, il est conseillé de choisir des aliments qui se conservent facilement. Les légumes doivent être consommés le plus rapidement possible et les fruits peuvent se consommer à n’importe quelle heure de la journée.

Les aliments à éviter lors d’un pique-nique

Il est important d’éviter certains aliments lorsque vous organisez un pique-nique en extérieur. Les produits laitiers sont à éviter car ils contiennent beaucoup de sucre. Les produits gras et les viandes rouges sont à consommer en faible quantité pour préserver votre santé.

Les fruits et légumes doivent être consommés rapidement car ils contiennent beaucoup de sucres et d’eau. Il est donc préférable de les consommer le plus vite possible.

Les boissons alcoolisées sont à limiter pour un pique-nique en extérieur. Elles peuvent être consommées mais seulement en faible quantité.

Les produits à base de soja et les aliments contenant de l’huile sont à limiter pour un pique-nique en extérieur.

La livraison de plateaux repas pour un pique-nique

Vous souhaitez organiser un pique-nique en plein air mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique ! Vous pouvez tout à fait choisir la livraison de plateaux-repas pour le pique-nique de vos rêves en vous adressant à un traiteur spécialisé qui fournit un service de livraison.

Les plateaux repas sont préparés sur place, à la demande et dans un espace dédié. Vous avez la possibilité d’y ajouter vos boissons et vos couverts. Vous pouvez choisir un buffet, ou bien opter pour des menus plus complets comme un sandwich par exemple.

Les plateaux repas peuvent être livrés à n’importe quel moment de la journée. Ils sont généralement livrés entre 11h et 13h30, en fonction du jour choisi pour votre pique-nique en extérieur.

Le traiteur peut livrer des plateaux pour un pique-nique en extérieur à tout moment de la journée.