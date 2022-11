Si vous cherchez à ajouter un ami à fourrure à votre famille, vous pourriez envisager d’adopter l’une des 17 races de chiens les plus intelligentes. Non seulement ces chiens seront des compagnons loyaux et affectueux, mais ils apprendront vite et seront faciles à dresser. Alors si vous êtes prêt à vous faire de sérieux amis canins, lisez notre liste des 17 races de chiens les plus intelligents que votre famille peut adopter dès maintenant.

Top 17 des races de chiens les plus intelligentes

Setter Gordon

Welsh terrier ou Terrier Galois

Bobtail

Springer anglais

Bouvier australien

Berger belge Tervueren

Border collie

Berger allemand

Golden retriever

Bouvier bernois

Chien de Saint-Hubert

Épagneul nain continental papillon

Dobermann

Labrador

Welsh Corgi Pembroke

Alaskan Husky

Berger des Shetland

Setter Gordon

Avec un long et beau pelage et un port noble, le setter Gordon est un excellent choix pour les familles qui souhaitent ramener à la maison un compagnon intelligent.

Welsh terrier ou Terrier Galois

Le Welsh Terrier est une race active et intelligente qui adore apprendre de nouveaux tours et explorer le monde.

Bobtail

Une grande et belle race, le berger anglais ancien est un excellent choix pour les familles qui veulent un chien intelligent. Ils sont à la fois loyaux et joueurs.

Springer anglais

Amical et loyal, l’épagneul Springer anglais est un excellent choix pour les familles. Grâce à leur intelligence et leur volonté d’apprendre, ils font de merveilleux compagnons.

Bouvier australien

Cette race est connue pour son intelligence, sa loyauté et sa force. C’est le chien parfait pour les familles actives qui cherchent à ramener à la maison.

Berger belge Tervueren

Cette race est connue pour sa loyauté, son intelligence et sa forte éthique de travail. Ils font de merveilleux compagnons pour les familles qui recherchent un chien actif et réactif.

Border collie

Intelligent et énergique, le Border Collie est une race idéale pour les familles qui recherchent un compagnon loyal et actif.

Berger allemand

Le berger allemand est une race connue pour son intelligence, sa force et sa loyauté. Ils constituent un excellent choix pour les familles qui recherchent un animal de compagnie loyal et protecteur. Grâce à leur capacité à apprendre rapidement, ils sont faciles à dresser et font d’excellents compagnons.

Golden retriever

Le Golden Retriever est une race amicale et intelligente qui aime apprendre et explorer. Ils font de merveilleux compagnons de famille avec leur douceur.

Bouvier bernois

Cette race est connue pour son intelligence, sa force et sa loyauté. Ils sont à la fois doux et protecteurs et font d’excellents animaux de compagnie familiaux.

Chien de Saint-Hubert

Le limier est connu pour son intelligence, sa loyauté et sa force. Il fait un excellent animal de compagnie car il est à la fois doux et protecteur. Avec sa capacité à apprendre rapidement et sa nature douce, le Bloodhound est un excellent choix pour les familles qui recherchent un compagnon canin intelligent.

Épagneul nain continental papillon

Le Papillon est connu pour son intelligence et sa loyauté. Ils constituent un excellent choix pour les familles qui recherchent un chien intelligent et enjoué. Les Papillons sont connus pour leur capacité à apprendre rapidement et leur nature douce. Avec leur personnalité amicale, ils font de parfaits compagnons pour les familles avec enfants.

Dobermann

Le Doberman est connu pour son intelligence et sa loyauté. Il est à la fois loyal et protecteur, ce qui en fait l’animal de compagnie idéal.

Labrador

Le Labrador Retriever est une race amicale et intelligente qui aime apprendre et explorer. Avec leur nature douce et leur loyauté.

Welsh Corgi Pembroke

Le Pembroke Welsh Corgi est une race amicale et intelligente. Ils sont loyaux et joueurs, ce qui en fait le compagnon idéal pour toute la famille.

Alaskan Husky

Le Husky d’Alaska est connu pour son intelligence, sa force et sa loyauté. Il est un animal de compagnie idéal pour les familles actives qui cherchent à ramener à la maison.

Berger des Shetland

Le berger des Shetland est une race intelligente et loyale. Ils sont connus pour leur vivacité, leur intelligence et leur obéissance, ce qui en fait d’excellents animaux de compagnie.

Si vous êtes à la recherche d’un chien loyal et intelligent à ajouter à votre famille, l’une des races énumérées ci-dessus vous conviendrait parfaitement. Avec leur capacité à apprendre rapidement et leur nature douce, ces chiens sont des compagnons parfaits pour les familles avec enfants. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel ami à fourrure, envisagez d’adopter l’une des 17 races de chiens les plus intelligentes que nous avons listées.