La ville est connue pour ses monuments historiques et architecturaux et est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Lyon était historiquement connue comme une région importante pour la production et le tissage de la soie et, à l’époque moderne, elle a acquis une réputation de capitale de la gastronomie en France. Elle joue un rôle important dans l’histoire du cinéma grâce à Auguste et Louis Lumière qui ont inventé le cinématographe à Lyon. La ville est également connue pour son célèbre festival des lumières, la « Fête des Lumières », qui a lieu tous les 8 décembre et dure quatre jours, et qui a valu à Lyon le titre de « Capitale des Lumières » (à ne pas confondre avec Paris, la ville des lumières).

Fondée par les Romains, avec de nombreux quartiers historiques préservés, Lyon est l’archétype de la ville patrimoniale, telle que reconnue par l’UNESCO.

Lyon est aujourd’hui une métropole dynamique qui commence à tirer le meilleur parti de son patrimoine architectural, culturel et gastronomique unique, de sa démographie et de son économie dynamiques et de sa situation stratégique entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. Elle est de plus en plus ouverte sur le monde, avec un nombre croissant d’étudiants et d’événements internationaux.

Histoire de la ville de Lyon

Toutes les périodes des 2000 ans d’histoire de Lyon ont laissé des traces visibles dans le patrimoine architectural et culturel de la ville, des ruines romaines aux palais de la Renaissance en passant par les gratte-ciel contemporains. Elle n’a jamais connu de catastrophe majeure (tremblement de terre, incendie, bombardement intensif…) ni de refonte complète par les urbanistes. Très peu de villes dans le monde peuvent se targuer d’une telle diversité dans leur structure urbaine et leur architecture.

Les premières traces de peuplement remontent à 12 000 avant J.-C., mais il n’existe aucune preuve d’une occupation continue avant l’époque romaine.

Lugdunum, le nom romain de la ville, a été officiellement fondée en 43 avant J.-C. par Lucius Munatius Plancus, alors gouverneur de la Gaule. Les premiers établissements romains se trouvaient sur la colline de Fourvière. La principale période de paix et de prospérité de la ville romaine se situe entre 69 et 192 après JC. La population à cette époque est estimée entre 50 000 et 80 000 habitants.

Lyon au moyen Age

Au Moyen Âge, la ville se développe sur les deux rives de la Saône. Le nom « Lion » ou « Lyon » apparaît au 13e siècle.

A la Renaissance, les avantages fiscaux et l’organisation de nombreuses foires commerciales attirent les banquiers de Florence et les marchands de toute l’Europe ; la ville devient de plus en plus prospère et connaît un second âge d’or. Les principales industries sont le tissage de la soie, introduit en 1536, et l’imprimerie. Lyon devient l’une des plus grandes villes d’Europe et sa première place financière.

Au cours des siècles suivants, Lyon a souffert des guerres de religion mais est restée un centre industriel et intellectuel majeur, tandis que l’activité financière s’est déplacée vers Genève et la Suisse. Au 18e siècle, la moitié des habitants étaient des ouvriers de la soie (canuts).

A partir Du 19ème siècle

Au début du XIXe siècle, l’industrie de la soie se développe encore, notamment grâce au métier à tisser de Jacquard qui rend le travail de tissage plus efficace. Des crises sociales surviennent cependant : en 1831, la première révolte des canuts est durement réprimée. Les ouvriers protestaient contre l’introduction d’une nouvelle technologie, qui risquait de provoquer du chômage. D’autres émeutes ont lieu en 1834, 1848 et 1849, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse.

L’industrie traditionnelle de la soie disparaît à la fin du siècle en raison de maladies affectant les vers à soie français et de l’ouverture du canal de Suez qui réduit le prix de la soie importée d’Asie.

Diverses autres industries se sont développées à cette époque ; les entrepreneurs les plus célèbres de la fin du XIXe siècle sont les frères Lumière, qui ont inventé le cinéma à Lyon en 1895.

Le premier funiculaire du monde a été construit entre Lyon et la Croix-Rousse en 1862.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lyon était proche de la frontière entre la « zone libre » et la zone occupée et était donc un lieu stratégique clé pour les Allemands comme pour la Résistance française. Les traboules, ou passages secrets, qui traversaient les maisons permettaient aux habitants d’échapper aux raids de la Gestapo. Le 26 mai 1944, Lyon est bombardée par l’aviation alliée. La libération de Lyon a lieu le 3 septembre.

Dans les années 1960, la construction du quartier d’affaires de la Part-Dieu a commencé ; son symbole est la tour « crayon », le plus haut bâtiment de Lyon.

Géographie de Lyon

Lyon est une ville du centre-est de la France, dans la région Rhône-Alpes, située entre Paris et Marseille. Lyon est située à 470 km (292 mi) de Paris. Les habitants de la ville sont appelés les Lyonnais.

La ville de Lyon compte 480 660 habitants. Avec ses banlieues et ses villes satellites, Lyon forme la plus grande agglomération (zone urbaine) de France en dehors de Paris, avec une population estimée à 1 422 331 habitants.

La géographie de Lyon est dominée par le Rhône et la Saône qui convergent au sud du centre historique de la ville pour former une péninsule ou « Presqu’île » ; deux grandes collines, l’une à l’ouest et l’autre au nord du centre historique de la ville ; et une grande plaine qui s’étend vers l’est à partir du centre historique de la ville. La ville médiévale d’origine (le Vieux Lyon) a été construite sur la rive ouest de la Saône, au pied de la colline de l’île.