Vous rêvez de faire votre baptême de l’air en montgolfière en amoureux mais vous aimeriez en savoir un peu plus sur le sujet avant de vous envoler. Cet article est fait pour vous.

Comment bien se préparer ? Que faut-il savoir d’essentiel avant de décoller ? Où trouver les meilleures offres pour un vol en montgolfière pour 2 pas cher ?

Voyons ensemble toutes ces réponses.

Vol en montgolfière : tout savoir

Voici quelques points à connaître pour un vol en montgolfière serein :

Les vols peuvent avoir lieu toute l’année, mais les meilleures conditions météorologiques sont toutefois d’avril à octobre . Et puisqu’ils dépendent bien évidemment des vents et des températures, ils ont souvent lieu tôt le matin ou en fin d’après-midi . Ces plages horaires sont sensiblement variables selon la saison mais permettent toujours, par chance, une jolie luminosité.

. Et puisqu’ils dépendent bien évidemment des vents et des températures, ils ont souvent lieu . Ces plages horaires sont sensiblement variables selon la saison mais permettent toujours, par chance, une jolie luminosité. Les températures dans la montgolfière sont pratiquement identiques à celles au sol, et si la hauteur fait parfois perdre quelques degrés, il faut savoir que les brûleurs apportent leur petite chaleur. Il est donc conseillé de s’habiller en tenue de saison . Si vous êtes frileux, vous pouvez toutefois prendre de quoi vous réchauffer au sol, avant et après le vol. Prévoyez surtout des vêtements décontractés et des chaussures confortables .

. Si vous êtes frileux, vous pouvez toutefois prendre de quoi vous réchauffer au sol, avant et après le vol. Prévoyez surtout des . La durée du voyage est généralement d’une heure. Il est cependant conseillé de prévoir trois à quatre heures pour assister aux préparatifs et la durée de toute l’expédition.

Où trouver un vol en montgolfière pour 2 pas cher

Si vous êtes maintenant décidés à vivre un moment inoubliable dans les airs, voici nos conseils pour trouver la meilleure offre pour un vol en montgolfière pour deux pas cher.

Chercher sur internet

Pour accéder rapidement à un très grand choix, le mieux est, bien évidemment, de chercher sur internet. Quelques mots clés précis et vous verrez apparaître des propositions interminables d’ offres plus intéressantes les unes que les autres.

Vous pouvez alors utiliser les nombreux classements en ligne et pourquoi pas les meilleurs comparateurs pour sélectionner la proposition qui semble le mieux vous convenir. N’hésitez pas aussi à visiter des sites ou des blogs de passionnés. Enfin, consulter des avis clients ou poser vos questions dans un forum spécialisé dans le domaine, pourra vous permettre de vérifier si vous avez fait le bon choix.

Se rendre dans des agences spécialisées

Mais si vous préférez bénéficier de plus d’informations et vous adresser à des professionnels pour des questions plus spécifiques, vous pouvez également vous rendre dans des agences spécialisées. On les appelle des « agences de vols touristiques en montgolfière ». On en trouve dans toute la France et pas spécialement dans les grandes métropoles, puisque les paysages français proposent de très jolies vues, particulièrement diversifiées.

Acheter un coffret cadeau

Vous pouvez aussi trouver, en ligne ou sur place, comme dans des magasins de sport ou des grandes surfaces, des coffrets cadeau. Ce sont des box d’activités variées à des prix intéressants. On y trouve souvent le vol en montgolfière, du baptême solo au vol en famille.