Netflix, le premier service de streaming au monde, a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Nike pour proposer des cours de fitness gratuits en ligne. Il s’agit d’un développement passionnant qui pourrait révolutionner la façon dont les gens restent actifs et en bonne santé à la maison

Les cours seront disponibles sur Netflix à partir de 2023 et même du 30 décembre 2022 et donneront aux utilisateurs l’accès à des centaines d’entraînements dirigés par des experts de certains des entraîneurs les plus populaires de Nike. Que vous recherchiez des séances de yoga ou des entraînements HIIT (High Intensity Interval Training), il y en aura pour tous les goûts. Les cours peuvent également être adaptés à différents niveaux, ce qui les rend accessibles à tous les types de compétences et de capacités

Cette initiative est non seulement une excellente occasion pour ceux qui n’ont pas accès aux salles de sport traditionnelles ou aux installations sportives pendant la pandémie, mais elle permet également aux gens de faire de l’exercice avec certains de leurs athlètes et célébrités préférés ! Avec une telle variété d’offres, il est certain que cela apportera plus de motivation et d’inspiration dans les foyers du monde entier.

Des vidéos du programme Nike Training Club

Des vidéos qui enseignent des exercices simples et faciles à appliquer, seront également disponibles pour les débutants. En outre, les utilisateurs auront la possibilité de créer leurs propres séances d’entraînement personnalisées parmi une vaste sélection d’options

Kickstart Fitness with the Basics (13 EP)

Cette série présente des entraîneurs et athlètes professionnels qui expliquent comment effectuer une variété d’exercices simples mais efficaces avec des informations sur la forme et le niveau de difficulté. Ils fourniront également des conseils spécifiques pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness

Two Weeks to a Stronger Core (7 EP)

Cette série propose aux débutants un plan d’entraînement intensif à court terme pour construire un tronc plus fort et plus musclé. Les entraîneurs professionnels expliqueront comment effectuer chaque exercice correctement, ainsi que des conseils nutritionnels et des techniques spécifiques pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 EP)

Cette série est conçue pour ceux qui souhaitent pratiquer le yoga Vinyasa. Les entraîneurs professionnels expliqueront comment effectuer chaque posture de yoga correctement et en toute sécurité, ainsi que les avantages qu’elle peut offrir à votre bien-être physique et mental. Les épisodes couvrent également des points spécifiques sur la forme et l’alignement afin que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats possibles

HIT & Strength with Tara (14 EP)

Ces épisodes présentent l’athlète professionnelle Tara, qui explique comment faire des entraînements HIIT intenses et variés avec des informations complètes sur la forme et le niveau de difficulté. Les épisodes couvrent également du matériel nutritionnel pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés

Feel-Good Fitness (6 EP)

Cette série est conçue pour ceux qui recherchent des exercices simples et faciles à appliquer. Les entraîneurs professionnels expliquent comment effectuer correctement des exercices de base et fournissent également des conseils nutritionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les vidéos couvrent également divers étirements, y compris des informations sur la forme et la posture afin que vous puissiez bénéficier au maximum de votre routine d’exercice

Les cours offerts par Netflix et Nike seront été mis à jour régulièrement afin que les utilisateurs disposent toujours des dernières informations et des meilleurs conseils pour leurs routines d’exercice.

Netflix : « Ce n’est pas toujours facile de se motiver à faire du sport »

Alors que nous attendons tous avec impatience cette nouvelle offre passionnante de Netflix et Nike, nous espérons qu’elle encouragera plus de gens à se mettre au sport et à rester actifs pendant des mois à venir. Avec un tel partenariat, nous sommes certains que le fitness à la maison aura encore plus de succès qu’auparavant !

Les utilisateurs peuvent également profiter des conseils et des ressources disponibles pour apprendre les bonnes techniques d’entraînement, ce qui est très important pour leur sécurité et leur bien-être. Netflix et Nike travaillent main dans la main pour offrir aux gens une expérience de conditionnement physique fiable tout en restant à la maison. Nous attendons tous avec impatience cette nouvelle offre et sommes heureux de voir ce à quoi elle ressemblera !

« Nous espérons que ce partenariat entre Netflix et Nike encouragera plus de gens à rester actifs, en bonne santé et en forme tout en profitant des avantages du streaming ». Alors, préparez-vous pour des séances d’entraînement gratuites depuis votre canapé !

La nouvelle collaboration entre Netflix et Nike offre aux gens la possibilité de rester en forme dans le confort de leur foyer. Grâce à l’accès à un large éventail de cours de fitness, les utilisateurs peuvent apprendre les bonnes techniques d’exercice avec des entraîneurs professionnels tout en profitant de la commodité et de l’accessibilité qu’offre le streaming.

En outre, ils auront accès à des conseils en matière de nutrition, de forme et d’alignement afin de tirer le meilleur parti de chaque séance d’entraînement. Nous sommes impatients de voir ce que ce partenariat nous réserve et espérons qu’il encouragera davantage de personnes à rester actives ! Par certains que les salles de sport apprécient une concurrence supplémentaire telle que Netflix.