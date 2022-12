L’expression française » avoir du toupet » est l’une des expressions les plus couramment utilisées en français, mais d’où vient-elle exactement ?

Un jeu de cartes du 18ième siècle

Cette expression remonte à la fin du XVIIIe siècle et elle a sa source dans un jeu de cartes appelé » Toupie « . Ce jeu était très populaire à l’époque et il s’agissait d’un jeu de hasard qui impliquait une certaine dose de risque et de courage pour participer. Les joueurs prenaient des paris sur leurs chances, ce qui a inspiré l’expression » avoir du toupet « .

Selon la légende, les gagnants du jeu recevaient une récompense spéciale, qui était un chapeau ou un couvre-chef en forme de toupie. Cette récompense était considérée comme une sorte de trophée, car le joueur ayant « du toupet » s’est montré courageux et audacieux dans son pari. Par conséquent, la phrase « avoir du toupet » est venue à signifier quiconque qui se comportait bravement et hardiment face aux défis ou aux risques que la vie pouvait offrir.

Un possible lien avec des tueurs à gages… et seigneurs du XVIe siècle

Une autre théorie de l’origine de cette expression se réfère à un certain chef tueur à gages qui aurait vécu au XVIe siècle. On raconte que ce personnage portait constamment un chapeau en forme de toupie ou en se rabattant un toupet devant le visage et qu’il était connu pour être très courageux et audacieux dans les missions qu’il entreprenait. En conséquence, il s’est forgé une réputation de hardiesse et d’audace, ce qui a donné naissance à l’expression » avoir du toupet « .

Une expression lié à l’audace puis aux esprits revêches avec un peu trop d’assurance

Avec le temps, l’expression s’est développée pour inclure toutes sortes d’actions audacieuses ou inhabituelles telles que demander une augmentation au travail ou se présenter aux élections locales. Au fil des siècles, cette expression est restée relativement inchangée et elle continue d’être très couramment utilisée aujourd’hui pour décrire quelqu’un qui fait preuve d’audace et qui n’a pas peur des risques et des défis. Elle met également en évidence les qualités telles que la ténacité et le courage nécessaires pour affronter les difficultés que nous rencontrons tous à un moment donné de notre vie.

« Avoir du toupet » est une expression qui permet de mettre en exergue une certaine assurance dans un comportement ou encore dans une action ou forme d’action qui porte a équivoque. Cela peut être une façon de se vanter ou de montrer un peu trop d’assurance. Par conséquent, cette expression n’est pas toujours utilisée pour flatter quelqu’un, mais plutôt pour exprimer un certain dédain ou même du dégoût envers ce comportement audacieux et arrogant. De même, elle est parfois employée pour qualifier une personne qui a l’insolence de dire des choses qui ne devraient pas être dites. En fin de compte, « avoir du toupet

On peut donc résumer en disant que lorsque quelqu’un fait preuve de bravoure ou agit avec hardiesse, on peut dire qu’il ou elle a « du toupet » – une expression française dont l’origine revient à plus de 200 ans ! La prochaine fois que vous entendrez cette phrase, rappelez-vous comment elle est née – au milieu des cartes et des paris audacieux ou dans la folle quête de tueurs à gages à la solde de seigneurs pas forcément scrupuleux, mais quel toupet non ?