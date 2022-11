Le broker eToro est l’un des sites les plus populaires auprès des traders en ligne. C’est notamment grâce à sa plateforme de trading social, qui permet aux traders débutants de suivre les stratégies des traders expérimentés. eToro est également régulé par plusieurs organismes financiers, ce qui garantit la sécurité des fonds des traders.

Pourquoi nous avons choisi etoro comme notre broker

Pourquoi avons-nous choisi eToro ? Tout d’abord, parce que c’est un broker régulé par la FCA. Cela signifie que c’est une entreprise sérieuse avec laquelle vous pouvez investir en toute confiance. Ensuite, parce que la plateforme est très intuitive et facile à utiliser. Enfin, parce que les commissions sont très raisonnables.

Vous vous demandez probablement comment nous avons fait pour choisir eToro comme notre broker. Eh bien, c’est très simple. Nous avons d’abord regardé les différents brokers disponibles sur le marché. Ensuite, nous avons étudié leurs offres, étudié leurs commissions, comparé leurs plateformes, etc. Nous avons également consulté l’avis pertinent de Tradingenligne.fr de cette plateforme. Après avoir fait toutes ces recherches, nous avons finalement choisi eToro comme notre broker.

Les avantages d’utiliser etoro

Il y a plusieurs avantages à utiliser eToro comme votre broker. Tout d’abord, etoro offre une plateforme de trading très intuitive et facile à utiliser. La plupart des autres brokers exigent que vous ayez des connaissances en informatique avant de pouvoir commencer à trader. Avec etoro, vous pouvez commencer à trader sans aucune connaissance préalable. Deuxièmement, eToro offre une excellente sélection d’actifs numériques. Vous pouvez choisir parmi plus de 1 000 actifs différents, ce qui est beaucoup plus que la plupart des autres brokers. En outre, la plateforme de trading d’eToro est très flexible. Vous pouvez utiliser différentes stratégies de trading, y compris le scalping, le day trading et le swing trading. Troisièmement, etoro est une entreprise très réputée et fiable. La société a été créée en 2007 et elle est cotée en bourse depuis 2010. En outre, elle compte plus de 4 millions de clients dans 140 pays différents. Quatrièmement, les frais de transaction sont très faibles sur etoro. Vous ne paierez que 0,09% en frais de transaction lorsque vous tradez des actions ou des devises. C’est beaucoup moins que ce que vous paierez avec la plupart des autres brokers. Cinquièmement, eToro propose un excellent service client. Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez contacter le service client 24h/24 et 7j/7 par chat en direct, téléphone ou email.

Ce que nous aimons chez eToro

Être un bon trader en ligne nécessite des outils professionnels et fiables. Parmi les courtiers les plus appréciés, on trouve eToro, une plateforme très intuitive qui convient aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés. Dans cet article, nous allons vous donner notre avis sur eToro, en mettant en avant les points forts de cette plateforme de trading social. eToro, une plateforme intuitive pour tous les types de traders. C’est est une plateforme de trading social créée en 2007.



Voici les points forts de eToro :

La plateforme est très intuitive et convient aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés

Les comptes démo gratuits permettent aux débutants de s’entraîner sans risquer leur capital

eToro propose des outils professionnels tels que des graphiques en temps réel, des indicateurs techniques avancés, etc.

La plateforme permet aux traders de suivre les performances d’autres traders expérimentés, et même de copier leurs stratégies de trading.

Les inconvénients d’utiliser etoro

L’un des inconvénients d’utiliser eToro est qu’il n’y a pas de possibilité de négociation anonyme. Cela signifie que votre identité sera toujours liée à vos transactions et, si vous êtes actif sur le marché, cela peut avoir un impact sur votre vie privée. Cependant, cela indique que c’est une plateforme sécurisée et régulée, vous n’avez donc aucun soucis à vous faire pour votre argent.

Pourquoi etoro est le meilleur broker pour les débutants ?

eToro est un courtier en ligne populaire auprès des débutants car il propose une plateforme intuitive et facile à utiliser. De plus, vous pouvez commencer à trader avec un compte de démonstration gratuit afin de tester la plateforme sans risquer votre capital.

eToro offre également une gamme de produits financiers différents, notamment des actions, des devises, des matières premières et des crypto-monnaies. Cela signifie que vous pouvez diversifier votre portefeuille et profiter d’une potentielle hausse des marchés.

En outre, eToro propose des frais de courtage parmi les plus compétitifs du marché. Vous ne payez que 0,5% de commission sur les actions et 0,75% sur les devises. Les frais de transaction sont également très compétitifs comparés aux autres courtiers en ligne.

Enfin, eToro est une entreprise réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Cela signifie que votre capital est protégé jusqu’à 20 000 euros par le Fonds européen d’investissement.

Nous avons beaucoup apprécié notre expérience avec eToro, qui est certainement l’un des meilleurs brokers que nous avons testés. Les spreads sont très raisonnables, la plateforme est facile à utiliser et il y a une bonne sélection d’actifs. De plus, le support est excellent et toujours disponible pour répondre à nos questions.