Situé au sud de la France dans la région du Languedoc Roussillon, la ville de Béziers est un merveilleux havre de paix où il est plaisant d’y séjourner durant les vacances ou le temps d’un week-end.

Avec ses innombrables activités, Béziers est une destination phares des vacances d’été familiales où toute la famille pourra profiter aisément de la mer, de la ville et des parcs aquatiques situés tout près des hébergements de vacances. Si vous souhaitez partir en vacances en famille mais que vous n’avez pas encore choisi la destination idéale, alors partez en vacances à Béziers cet été !

PARTIR À BÉZIERS POUR PROFITER DES PLAGES !

Difficile de partir en vacances dans le sud de la France sans penser à profiter des magnifiques stations balnéaires qui bordent les côtes !

À Béziers, vous ne pourrez qu’être séduit par la beauté des plages à quelques minutes seulement du centre-ville pour certaines, comme la Plage Le Casino ou la Plage Est, par exemple.

Si vos enfants préfèrent se baigner à la piscine, de nombreux campings situés à Béziers et aux alentours leurs conviendront inéluctablement !

PROFITER DES HÉBERGEMENTS EN PLEINE NATURE

Quitter le bruit et le stress de la ville pour profiter des bienfaits de la nature, sans pour autant faire une croix sur le confort d’un hébergement confortable, c’est possible !

À Béziers, plus d’une vingtaine de campings vous sont proposés, allant de la résidence vacances au village. De nombreux logements pour héberger toute la famille durant le séjour sont équipés et prêt à vous accueillir.

Si vous vous sentez l’âme aventureuse, pourquoi ne pas réserver un emplacement pour y installer votre tente ! Idéale pour les petits budgets, cette solution vous permettra de profiter des nombreuses animations dans le camping sans pour autant vous ruiner.

BÉZIERS ANIMÉE

Côté animations et découverte, la ville de Béziers recèle de nombreuses activités qui amuseront aussi bien les enfants que les adultes.

Côté nature, il sera plaisant pour toute la famille de découvrir la ville depuis le Canal du Midi ou de découvrir les secrets de fabrication de vins au cœur des vignobles.

Côté culture, Béziers saura vous séduire au cœur et aux alentours de la ville, découvrez l’histoire de ce village imprégné d’histoire et de culture influencées par des peuples originaires d’ici et d’ailleurs.

PLACE AUX GOURMETS !

Qui dit voyage touristique dit également voyage pour les papilles ! Amoureux des fruits de mer ou des produits frais, les produits du terroir de Béziers sauront vous conquérir !

Provençale, méditerranéenne et même espagnole, la cuisine locale a de quoi satisfaire les fins gourmets et les plus difficiles.

Durant vos vacances prenez le temps de rencontrer les producteurs locaux, dégustez les délicieux fromages, miels et autres épiceries fines dans les marchés.