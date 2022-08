Les blattes sont des insectes qui sortent souvent la nuit pour se nourrir. Il n’est pas rare qu’au réveil vous constatiez des piqûres de blattes. C’est le signe que vous vivez dans une maison envahie par ce genre d’insectes. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas hésiter à recourir aux services d’une entreprise de désinsectisation en région PACA, notamment la société Eco Hygiène 3D.

Les conséquences des piqûres de blattes

Les blattes sont réputées pour être des insectes dangereux d’un point de vue hygiénique. Cependant, leur capacité à mordre est souvent sous-estimée. De plus, les blattes sont vraiment douées pour se dissimuler et pour survivre malgré les restrictions les plus extrêmes. En effet, lorsqu’elles manquent de nourriture, ces insectes n’hésitent pas à s’attaquer à la chair humaine. D’ailleurs, elles peuvent se mettre à manger les cadavres de leurs propres congénères. Lorsque les blattes attaquent, elles ciblent certaines zones telles que les mains, la bouche, le visage et le nez.

Les piqûres de blattes sont facilement reconnaissables. La peau devient rouge et papuleuse. Les symptômes peuvent s’accompagner de démangeaisons insupportables. Il convient aussi de savoir que les piqûres de blattes peuvent provoquer la formation de germes ou de bactéries qui finissent par infecter la partie concernée.

En règle générale, les piqûres de blattes sont moins douloureuses que les piqûres d’autres insectes, mais les réactions de la peau peuvent varier d’une personne à une autre. Cela peut commencer par de simples érythèmes et finir par de grosses inflammations. Certaines personnes sont aussi allergiques aux déjections des blattes. A la suite de piqûres de blattes, ces personnes peuvent alors aller jusqu’à souffrir de troubles respiratoires.

Le traitement des piqûres de blattes

Pour traiter les piqûres de blattes, il faut commencer par laver la peau à l'eau et au savon doux. Ceci a pour objectif d'éliminer les germes laissés par l'insecte. Pour soulager les démangeaisons, vous pouvez appliquer une crème apaisante. Si les démangeaisons sont insupportables, la prise d'un antihistaminique peut être efficace.

Alors, ne restez pas seul avec vos piqûres de blattes : agissez !