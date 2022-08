Des créoles épaisses en acier inoxydable sont des accessoires particulièrement réputés pour leur résistance mais aussi pour toutes les possibilités que cela offre aux artisans bijoutiers comme Bijounou. Cette boutique en ligne est en effet une sorte de caverne d’Alibaba élégante et bien mieux rangée, sur laquelle vous pouvez retrouver différents produits parfaits pour accompagner vos tenues !

Pourquoi utiliser l’acier inoxydable en bijouterie ?

Ce qui encourage les créateurs à utiliser l’acier inoxydable sont tous les avantages que l’on confère à ce matériau. Que ce soit pour leur conception comme pour les propriétés dont on peut profiter, les créoles épaisses en acier inoxydable sont des alliées de mode contre le temps.

S’il y a bien une chose que nous pouvons conférer aux bijoux de Bijounou est qu’ils ne rouillent pas. Grâce au chrome présent dans l’acier inoxydable, ils sont effectivement insensibles à l’eau, à l’humidité, à la transpiration et à l’air. De ce fait, il est donc tout à fait possible de les conserver pendant de longues années tout en conservant leur clarté et leur éclat. Même si vous oubliez de les enlever pour vous baigner ou pour faire du sport comme pour faire la vaisselle ou vous laver les mains, aucune inquiétude à avoir…

C’est à ce moment que nous arrivons au deuxième avantage et non des moindres : vous allez avoir l’impression de porter et de garder dans votre boîte à bijoux des accessoires égaux à l’or ou à l’argent mais à des coûts bien inférieurs !

Troisième avantage : les créoles épaisses en acier inoxydable de Bijounou ne peuvent pas noircir, ni se ternir entraînant alors bien moins de réactions allergiques que d’autres bijoux que vous pouvez acheter mais confectionnés avec des métaux bien moins nobles.

Les créoles épaisses en acier inoxydable : l’atout beauté

Ce qui attire particulièrement dans les créoles épaisses en acier inoxydable est non seulement le matériau avec lequel elles sont conçues mais aussi toutes les possibilités qu’elles permettent. En effet, si Bijounou réussi à concevoir autant de ces bijoux c’est que leur forme assure un large choix de créativité.

Mais ce n’est pas tout ! Les formes ne sont pas les seules à pouvoir varier puisque, comme d’autres bijoux, elles peuvent aussi porter différentes couleurs, différents motifs ou d’autres finitions. Pour plaire au plus grand nombre mais surtout pour le séduire, il est essentiel de faire appel à une capacité accrue de confection. Au départ, la forme adoptée était circulaire et nous continuons de la découvrir mais elle s’est déclinée en d’autres modèles : carrés, losanges, triangles, martelés, fins ou épais.

Si la forme reste l’une des premières caractéristiques à laquelle nous portons attention, il ne faut tout de même pas oublier que les tailles elles aussi peuvent être diverses et attirer l’œil. Nous avons d’ailleurs pu voir pendant certaines époques bien précises que les créoles épaisses en acier inoxydable peuvent avoir des tailles impressionnantes !

Comment porter les créoles ?

Pour porter vos créoles épaisses en acier inoxydable, nous vous conseillons une seule chose : faire ce qu’il vous plaît ! Nous pouvons vous assurer que ces accessoires sont bel et bien adaptés à toutes les tenues que vous allez porter. Pour des petites ou des grandes occasions ou tout simplement pour aller faire du shopping ou vous prélasser au bord de la piscine, les créoles épaisses en acier inoxydable sont… idéales.

Adapté à toutes les occasions, vous pouvez les porter sans craindre de perdre en élégance ! Avec les cheveux attachés ou détachés, elles sauront sublimer votre visage. Toutefois, si vous souhaitez éviter les faux pas et être sûre de ne pas vous tromper dans le choix de vos créoles épaisses en acier inoxydable, ne mélangez pas les bijoux argentés et dorés… Préférez rester sur le même métal.

Quelle que soit l’activité prévue dans la journée ou la tenue que vous souhaitez porter pour le dîner, les créoles épaisses en acier inoxydable de Bijounou sont incontournables !