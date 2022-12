Les travaux de plomberie touchent différentes installations dans une maison. Il peut arriver que ces dernières soient défectueuses et nécessitent une intervention d’urgence. Quels sont les différents cas d’urgence en plomberie ?

Appelez un plombier en urgence pour une grosse fuite d’eau

Les fuites d’eau sont généralement des problèmes qu’on rencontre à la maison. Il est important de déceler la cause et de trouver une solution adéquate.

Comment détecter une fuite d’eau ?

L’une des indications pour déterminer une fuite d’eau est votre facture d’eau. Si au moment du relevé, vous constatez que votre consommation est trop élevée, pensez à vérifier vos tuyaux. Dans certains cas, vous pouvez remarquer des taches d’humidité sur vos murs.

Lorsque vous remarquez ces signes, il est important de vérifier certains endroits de votre système afin de localiser la fuite d’eau. Vous pouvez par exemple vérifier tous vos robinets. La fuite peut se situer au niveau des jonctions ou des embouts. En plus de cela, vous pouvez contrôler le réservoir des toilettes. À ce niveau, ouvrez le réservoir pour voir s’il y a un sifflement. Si oui, alors la fuite provient de là. Enfin, vérifiez vos tuyaux. Peu importe la cause, il est indispensable de vite entamer des travaux de réparation. Cela est très important, car la fuite d’eau peut occasionner d’autres problèmes plus graves.

Cette famille a contacté un plombier à Bruxelles en urgence pour une importante fuite d’eau sous le robinet de la cuisine.

Que faire en cas de grosse fuite d’eau ?

Le premier réflexe lorsque vous remarquez une fuite dans votre maison est de couper l’électricité. Cela permet d’éviter les risques d’électrocution. Une fois cela fait, il faut limiter le débit d’eau. Sur ce point, il est recommandé de placer un pansement sur la zone de fuite. Ceci permet notamment d’empêcher que l’eau ne se propage dans vos pièces. Il est également indispensable de couper l’arrivée d’eau en tournant le robinet central.

Après ces étapes, vous devez faire appel à un plombier. La réparation d’une fuite d’eau nécessite généralement un savoir-faire professionnel et une solide connaissance. En faisant appel à un prestataire, vous pouvez bénéficier d’un bon accompagnement. Grâce à son expertise, le technicien saura vous réaliser un bon diagnostic et déterminer la véritable cause du problème. Il pourra ainsi apporter les solutions nécessaires pour réparer la fuite d’eau.

Il est par ailleurs important de bien choisir votre prestataire. Sur ce point, l’idéal est de choisir un plombier agrée et certifié. Cela vous permet de bénéficier d’un service de grande qualité. Vous pouvez également prendre en compte le coût de réalisation des travaux de ce dernier. En général, cela dépend de la densité des travaux effectués. Le taux horaire peut osciller entre 40 et 70 euros hors taxe.

Des WC qui débordent : un cas d’urgence en plomberie !

Avec le temps et les utilisations fréquentes, votre WC peut déborder. Dans ce cas, il est important d’identifier la source du problème et d’apporter des solutions adéquates.

Quelles sont les causes du débordement du WC ?

Le débordement des WC est très désagréable. Ce phénomène est pour la plupart du temps le signe d’une mauvaise évacuation de l’eau. En général, ce dysfonctionnement est dû à une obstruction au niveau des tuyaux ou de la fosse septique.

De nombreux facteurs sont à la cause des bouchons dans les canalisations. Il peut s’agir d’une accumulation des résidus (les lingettes, les rouleaux de papier toilette, etc.). Cela peut également être dû à un dépôt de tartre ou de calcaire dans les canalisations.

En dehors de ces points, un débit assez faible d’eau peut aussi être responsable du dysfonctionnement. Il est par ailleurs important de noter que la formation des bouchons dans les canalisations n’est jamais spontanée. Cela se fait de façon progressive et vous allez remarquer certains signes. Par exemple, des odeurs nauséabondes, un difficile écoulement de l’eau dans les conduits et bien d’autres signes.

Peu importe le problème, il est indispensable de vite entamer les travaux de réparation afin d’éviter tout désagrément.

Les solutions pour le débordement des WC

Lorsque vous constatez que votre WC est bouché, il est recommandé de tirer sur la chasse d’eau. Vous pouvez ensuite utiliser une ventouse pour déboucher la canalisation. Pour l’utiliser, il vous faut placer la ventouse sur l’orifice qui se situe au fond de la cuvette de votre WC. Bouchez le trou totalement de telle manière que l’air ne passe plus. Actionnez fermement la ventouse puis créez des mouvements de va-et-vient, de haut en bas. Cette action permet d’engendrer un appel d’air qui évacue le bouchon.

Il est également possible d’utiliser du vinaigre blanc et de bicarbonate. Si vous optez pour cette solution, il vous faut mélanger 100 grammes de bicarbonate de soude à 1/2 litre de vinaigre blanc. Ensuite, versez la solution obtenue dans la cuvette de votre WC. Laissez reposer pendant au moins 30 minutes et tirer la chasse. En plus d’éliminer le bouchon, cette solution permet de neutraliser les mauvaises odeurs des canalisations.

En dehors de ces points, l’utilisation de liquide vaisselle est également une alternative pour déboucher les toilettes. Vous pouvez donc verser le liquide directement dans votre cuvette. Au bout de quelques minutes, vous pouvez y ajouter de l’eau chaude, puis tirez la chasse.

Par ailleurs, il est plus astucieux de contacter un spécialiste des travaux de débouchage. Ce dernier pourra ainsi vous proposer une solution sur mesure qui tient réellement compte de vos besoins.

Un chauffe-eau défectueux, un cas d’urgence

Il peut arriver que votre chauffe-eau soit défectueux. Il nécessite dans ce cas une intervention d’urgence afin de régler le problème et vous faire profiter de votre appareil.

Quels sont les problèmes que peut avoir un chauffe-eau ?

Les problèmes que peut avoir votre appareil peuvent varier. L’un des problèmes les plus récurrents est l’absence d’eau chaude. Cela est souvent dû à une panne au niveau du thermostat. En plus de cela, du tartre ou du calcaire peut se former à l’intérieur de la cuve et autour des parties chauffantes de votre appareil. Dans ce cas, votre chauffe-eau peut s’encrasser et consommer beaucoup d’énergie. Le plus souvent, ce problème apparaît suite à un manque d’entretien.

En dehors de ces points, des traces de corrosion peuvent apparaître sur la cuve, les tuyaux et les canalisations de votre système. Lorsque cela est en quantité excessive, il peut déclencher des fuites d’eau ou même une rupture de la cuve. Il peut également arriver que l’eau qui sort de vos robinets sente mauvais et dégage une odeur nauséabonde. Cette odeur peut provenir de bactéries qui se développent dans la cuve. Généralement, elle est due à une température de l’eau trop basse. Il est donc indispensable de réparer votre chauffe-eau le plus vite possible.

Comment réparer votre chauffe-eau défectueux ?

Les différentes solutions à apporter dépendent en partie de la nature du problème. Lorsque vous constatez que votre appareil ne produit pas de l’eau chaude, vous pouvez vérifier si le cumul est correctement branché à sa source de chauffage (électricité ou gaz). Ensuite, vérifiez si le thermostat est sur sa température de base. Après toutes ces vérifications, si le problème persiste, il vous faudra changer le thermostat.

Par ailleurs, si le problème de votre chauffe-eau est lié à la corrosion ou la formation du tartre, l’idéal est d’appeler un plombier- chauffagiste. Ce dernier pourra réaliser un détartrage complet de votre installation. Pour une eau avec une mauvaise odeur, il vous faudra vider votre cuve et la désinfecter. Il est également conseillé de régler la température du ballon à au moins 50°C.

Les plombiers travaillent-ils le dimanche et les jours fériés ?

Les jours de travail d’un plombier varient d’un prestataire à un autre. En général, les plombiers travaillent du lundi au samedi. Toutefois, certains d’entre eux sont disponibles les dimanches et les jours fériés pour des travaux de dépannage d’urgence. Leurs tarifs ces jours-là peuvent cependant être un peu plus élevés que ceux des jours ouvrables. Si vous devez donc effectuer des travaux de dépannage un dimanche ou un jour férié, vous pouvez trouver un plombier pour vous assister. Néanmoins, vous devez prévoir un budget assez conséquent.