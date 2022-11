Les jours fériés de 2023

Si vous ne savez pas vraiment quels seront les jours fériés, ne vous inquiétez pas, voici un petit récapitulatif !

Lundi de Pâques (Lundi 10 avril 2023) : L’occasion de se faire un week-end de 3 jours. Et pourquoi pas partir à la mer ?

Lundi 1er mai 2023 : Une occasion rêvées de prendre un long week-end de 3 jours, idéale pour se ressourcer à la mer comme et la campagne.

Lundi 8 mai 2023 : Une autre occasion de prolonger le week-end d'une journée supplémentaire

Jeudi de l’Ascension (Jeudi 18 mai 2023) : Encore une opportunité de prendre un congé de 4 jours !

Lundi de Pentecôte (Lundi 29 mai 2023) : Et un week-end de 3 jours en plus.

Fête Nationale 14 juillet (Vendredi 14 juillet 2023) : pour ceux qui ne travaillent pas, dommage, mais pour ceux qui travaillent, vous aurez l'occasion de vraiment fêter le 14 juillet avec un week-end de 3 jours.

15 août assomption (Mardi 15 août 2023) : Si vous posez votre lundi cela peut faire 4 jours, Alors envie ?

Toussaint, Mercredi 1er novembre 2023 : Encore une possibilité de prendre un trèèsssss long week-end ! Depuis le vendredi précédent jusqu’au mercredi ou alors du mercredi au lundi suivant vous en dîtes quoi ?

Samedi 11 novembre 2023 : Ok pas de possibilité cette années mais profitez quand même sur 2 jours.

Noël (Lundi 25 décembre) : Et un long week-end à la montagne, ça vous dit ?

Les destinations

Maintenant que vous connaissez les dates, il ne reste plus qu’à partir ! Mais où ? Là aussi, nous vous proposons quelques destinations qui pourraient vous plaire en fonction des périodes.

Avril 2023 : Un séjour Espagne

Durant le mois d’avril, un petit séjour en Espagne peut être bien sympathique. Effectivement, si vous souhaitez vous faire un petit week-end de découverte, pourquoi ne pas vous laisser tenter par :

Blanès : première ville côtière à obtenir le Certificat « Destination de tourisme en famille » délivré par l’Agence catalane de tourisme, elle saura vous accueillir comme il se le doit,

Creixell : station balnéaire de la Costa Dorada, plage de sable fin, eaux peu profonde et nature préservé vous rendrons votre séjour à Creixell inoubliable,

Lloret de Mar : est la station balnéaire la plus animée de toute la Costa Brava. Plage de sable fin, des paysages variés, Lloret de mar est un destination tendance !

Pals: cité médiévale de Pals situé en plein cœur de la Costa Brava, possède un important patrimoine culturel. C’est donc une ville pleine de charme, idéale pour une escapade en amoureux.

Pineda de Mar :cette ville côtière est une destination favorisé par les famille. Et pourquoi testé le camping à Pineda de Mar?

Mai 2023 : France – Sète

Le mois de Mai vous réserve de nombreuses surprises et plus particulièrement à Sète ! A la fois « Venise du Languedoc » et « petit Naples », Sète est située entre la Méditerranée et l’étang de Thau.

Son port, classé comme l’un des plus grands ports de méditerranée et son patrimoine, rende cette destination du sud de la France très intéressante à découvrir lors d’un séjour.

Juin 2023 : Poitou-Charentes – île d’Oléron

Cette île située au large de la côte ouest française, vous donnera l’occasion de vous évadé dans des paysages splendides naturels. Nous vous conseillons d’aller en séjour à l’île d’Oléron au moment ou il ne fait pas encore trop chaud. A cette époque de l’année le temps est idéal pour de longues balades sur la plage.

De plus une large gamme d’hébergements vous y attend, vous y trouverez à coup sur celui qu’il vous faut !

Juillet 2023 : Provence Alpes Côte d’Azur – Fréjus

Quoi de mieux qu’un bon verre de vin rosé pendant un mois ensoleillé. Laissez-vous tenter par une belle escapade en bord de mer pour goûter aux différents plaisirs du sud . Cette ville aux milles ressources et au charme incontestable vous propose différents séjours pour y découvrir sa culture.

Réputer pour être une ville d’Art et métiers, arpenté les ruelles et découvrez les merveilles cachés. De plus, pour les passionnées de la mer, Fréjus propose de belles virées maritimes en méditerranée vous attendent.

Août 2023 : Bretagne – Pénestin

Et oui nous vous proposons de passé votre mois d’août en Bretagne ! Pas de panic, aucunes raisons d’avoir peur pour le temps ! Il fait beau en Bretagne. Pour ce week-end d’aout nous vous proposons de découvrir la ville de Pénestin, commune entourer par l’océan vous offrant 25 km de côtes. Le charme de cette commune ne vous rendra pas insensible.

Découvrez par la même occasion le site classé de la mine d’Or, les petites criques sauvages, le petit port si mignon, mais aussi la campagne préservée un beau moment pour y faire du camping.

Novembre – Décembre 2023 : Montagne

Les vacances sont une période merveilleuse pour être à la montagne. L’air est vivifiant et les paysages sont magnifiques. Novembre et décembre sont également de très bons mois pour être à la montagne pour le pont et pour Noël. Profitez par exemple de la Plagne, Val d’Isère ou Megève !

Alors envie de profiter des ponts et jours fériés de 2023 ? Nous oui !