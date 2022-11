Noël est le moment de la famille, du Père Noël, des cadeaux et de la nourriture . Beaucoup, beaucoup de nourriture. Cette année, laissez tomber le jambon ou la dinde habituels et lancez-vous dans une délicieuse recette de foie gras caramélisé. Votre famille sera très impressionnée ! Le foie gras est un plat français luxueux préparé à partir du foie d’un canard ou d’une oie. Il est beurré, riche et absolument décadent – parfait pour une occasion spéciale comme le repas de Noël. Rassemblez donc vos ingrédients et mettez-vous au travail ! Vos papilles gustatives vous remercieront.

En fait, tout ce dont vous avez besoin est un foie gras, du sel et un peu de temps. Tout d’abord, vous devrez rincer le foie, puis le sécher avec une serviette en papier. Ensuite, saupoudrez le sel sur le foie et laissez-le reposer pendant environ une heure. Après une heure, vous voudrez faire chauffer de l’huile dans une poêle à feu moyen. Une fois que l’huile est chaude, ajoutez le foie et faites-le cuire pendant environ deux minutes de chaque côté. Une fois qu’il est bien cuit, retirez du feu et dégustez !

Ingrédients pour 4 personnes

2 escalopes de foie gras de canard frais

100 g de sucre

100 g de miel

100 g de pain d’épices

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Etapes de préparation

Dans une casserole, mettez le sucre et faites-le caraméliser à feu vif. Ajoutez ensuite le miel et le pain d’épices. Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive. Ajoutez les escalopes de foie gras et faites-les dorer 3 minutes de chaque côté. Une fois le pain d’épices fondu, ajoutez les escalopes de foie gras. Laissez cuire 2 minutes en remuant délicatement. Une fois le foie gras cuit, retirez-le de la poêle et laissez-le reposer sur du papier absorbant. Dans la même poêle, faites cuire le pain d’épices caramélisé pendant 2 minutes. Servez le foie gras caramélisé avec le pain d’épices caramélisé.

Vins conseillés

Un Sauternes

Le Sauternes est le vin parfait pour accompagner le foie gras caramélisé car c’est un vin doux qui se marie bien avec les aliments riches et gras. La douceur du vin équilibre la richesse du foie gras, et l’acidité coupe la graisse, créant un plat délicieux et équilibré. De plus, le sauternes est un vin destiné à être dégusté lentement, et ses saveurs complexes se marient parfaitement avec un plat complexe comme le foie gras caramélisé.

Un vin moelleux

Variantes possibles

Vous pouvez accompagner ce plat de quelques fruits secs ou de pommes.

Les petits conseils du chef

Une fois que le foie gras est cuit, ne le laissez pas trop cuire dans le pain d’épices caramélisé, au risque qu’il devienne trop dur. Une réduction balsamique ajoute une belle douceur et une acidité pour équilibrer le tout. Délicieux !