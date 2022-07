Vous êtes à la recherche du confort et de la perfection pour vos vacances à Fréjus ? Le camping est la formule idéale pour vous et votre famille. Le camping promet un séjour inoubliable avec son local situé au cœur de la nature et d’innombrables animations. Grands et petits, profitez de l’ambiance familiale captivante à travers les lieux de randonnées, les terrains multisports, les piscines chauffées, les aires de jeux pour enfants et de nombreuses activités attractives.

Les avantages de la location de mobil home !

Le choix du logement est souvent le casse-tête et même le problème majeur lors des vacances et encore plus en famille. Il existe toutefois des hébergements adaptés à ce genre de séjour : le mobil home. C’est une maisonnette individuelle située dans un cadre authentique. Confortable et convivial, cet hébergement vous permettra de passer des vacances agréables. Le mobil home est doté de chambres équipées, d’une cuisine, de salle d’eau, et tout ce qu’il faut pour vous sentir comme chez vous. Pouvant héberger plusieurs personnes, le mobil home est l’idéal pour vous et votre famille.

Vacances à Fréjus, que faire et que voir ?

Les sites et monuments à visiter

L’Amphithéâtre de Fréjus est l’un des sites incontournables de la ville. Il a été construit au cours du premier siècle dans la ville de Forum Julii ou Fréjus. Autrefois champ de bataille des gladiateurs et des bêtes sauvages, l’amphithéâtre est devenu un lieu de spectacles en plein air.

Lors de vos séjours à Fréjus, n’oubliez pas de visiter la cathédrale Saint-Léonce reconnue comme monument historique depuis1862. C’est un bâtiment du Moyen Age constitué de deux nefs accolées (d’un baptistère et d’un cloître).D’un aspect un peu original, le lac de Saint-Cassien est un lieu inéluctable de Fréjus. Il promet des vacances mémorables grâce aux diverses attractions proposées sur place : pédalos, pêche, randonnée, jeux gonflables…

Où sortir à Fréjus ?

Pour vos sorties à Fréjus, la ville vous propose un programme riche en festivités. Vous pouvez entre autres assister à « Les Nuits de Fréjus ». Un rendez-vous à ne pas manquer qui se déroule dans les arènes, au cœur de la ville. D’autres festivals sont également organisés dans la ville pour le plaisir des fêtards. Pour parfaire votre séjour, prenez aussi le temps de faire des sorties en famille ou entre amis sur les plages de la ville de Fréjus. De nombreuses activités vous y attendent.

Que faire en famille aux alentours de la ville de Fréjus ?

Fréjus est une ville charmante à travers la beauté de ses paysages et de ses bateaux glamour. Elle possède plusieurs endroits et sites touristiques propices pour vos sorties et divertissements. Découvrez le massif de l’Estérel : une montagne dotée d’un paysage extraordinaire et d’une belle vue. Ses reliefs rudes et ses roches rouges accentuent le charme de ses paysages. Vous pourrez en effet y organiser des randonnées en famille.

Fréjus propose plusieurs attractions pour les vacances en famille. Le Parc Aventure Oxygène Evasion, par exemple, propose d’innombrables jeux et distractions : tyroliennes, vélo aérien, pont de singe… En tout, le parc vous réserve une aventure inoubliable et des vacances réussies. Le Bal Parc est aussi un endroit à découvrir en famille. Vous y passerez un merveilleux moment en compagnie de PELO le Clown lors d’une promenade dans le parc.