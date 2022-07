La Plagne est une station de ski de Savoie qui se situe en région Rhône-Alpes. La station se situe entre 1250 et 3250 mètres d’altitude. C’est l’idéal pour du ski alpin. La station de La Plagne se situe idéalement pour profiter des avantages du domaine skiable de Paradiski. Vous pouvez ainsi vous déplacer facilement vers les stations voisines des Arcs et Peisey-Vallandry. L’ensemble du domaine skiable des différentes pistes de ski de La Plagne est appelé Grande Plagne. La Plagne est la station à ne pas manquer et qui répondra à toutes vos demandes.

Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, cette station de ski promet de vous faire rêver !

Les activités sports

Les amateurs de sports extrêmes seront aussi entièrement satisfaits avec la possibilité de faire du bobsleigh, de la luge et du skeleton sur plus de 1800 mètres de long. Les vrais amateurs de bobsleigh pourront notamment skier sur une piste Olympique ouverte à tous. Les personnes moins expertes en ski pourront skier en toute tranquillité avec les pistes vertes et bleues.

En somme, vous pouvez skier sur près de 225 kilomètres de pistes skiables. Autant dire que la location de ski est une étape obligatoire pour vraiment profiter du domaine. La Plagne propose aussi des espaces ludiques et des snowparks. Vous pouvez pratiquer les sauts freestyles dans deux parcs adaptés à votre niveau. Les débutants choisiront le Petit Park tandis que les plus expérimentés iront dans le Gros Park.

Les activités après ski

Il existe de nombreuses activités pour tous ! Ceux qui sont à la recherche de sensations fortes pourront expérimenter le quad sur neige, la moto neige, le parapente ou bien encore la tyrolienne géante ! Les adeptes de la glisse peuvent tester les descentes en snow racer, en snake gliss ou bien en luge ! Vous pouvez vous détendre avec les activités relaxantes comme un soin du corps, des massages et des soins esthétiques dans l’un des centres de soins et spa.

Les points forts de la station de La Plagne

De nouvelles sensations de glisse !

La Plagne assure la découverte de nouvelles façons de glisser avec par exemple l’usage d’outils insolites pour garantir de nouvelles sensations de glisse. Par eemple, la luge ou le parapente sont des activités à tester de toute urgence à La Plagne !

Le charme du village !

La Plagne propose aussi des habitations et logements que vous ne pouvez qu’aimer. Entre les chalets, les villages résidentiels et les apparentements, le choix est là !

Une GRANDE station !

Choisir cette station, c’est prendre la décision d’avoir un choix incroyable pour tout ! Vous ne saurez vraiment plus où donner de la tête avec autant de possibilité !

Quelle location choisir pour vos vacances au ski ?

Pour réussir votre séjour au ski, il faut l’organiser mais bien l’organiser surtout. Et tout va commencer par une bonne location !

Vous avez le choix entre une large gamme de résidence de vacances, appartement, appartement de particulier ou encore une location de chalet. Il ne vous reste plus qu’à choisir un formule qui vous convient ! Si vous êtes en séjour en famille, n’hésitez pas à réserver un club vacances au ski ! C’est la garantie de passer des vacances en famille uniques !

Informations sur le domaine skiable de La Plagne

La station de La Plagne est rattachée au domaine de Paradiski. C’est le second domaine skiable relié au monde. Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons noter :

Des stations très bien mises en relation !

Avec le téléphérique Vanoise express, vous pouvez traverser les stations des Arcs/ Peisey-Vallandry et de la Plagne en 4 minutes ! Le téléphérique va à une vitesse de 45 km/h et dans le silence ! Le confort des passagers est aussi une priorité de Paradiski qui propose un transport tout confort.

Un engagement incomparable !

La station de La Plagne possède plus de 975 personnes qui travaillent dans le seul but de garantir un accueil, un confort et une sécurité à toute épreuve pour vous !

Une station moderne !

Le domaine skiable a eu droit à plus de 210 millions d’euros d’investissements sur 10 ans pour garantir la modernité de la station !