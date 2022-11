Les entreprises, pour leurs divers échanges commerciaux, ont impérativement besoin de passer par des institutions financières. Elles ont pendant longtemps réalisé leurs différentes opérations par l’intermédiaire des banques dites traditionnelles. Cependant, les établissements de paiement B2B, nouvellement arrivés sur le marché, proposent de meilleures offres et services et présentent de nombreux avantages pour leurs clients. Plus de détails ici.

Pour des démarches simples

La première raison pour laquelle vous devez penser à recourir aux services d’un établissement de paiement B2B est la simplicité de leurs démarches. Pour ouvrir un compte pro en ligne, par exemple, il vous sera demandé un justificatif d’identité et quelques documents. En quelques heures, le compte est prêt à être utilisé. Il ne peut en être ainsi dans le cas des structures bancaires classiques. Auprès de ces dernières, la création de compte, à l’instar des autres opérations bancaires, nécessite une longue procédure coûteuse en temps et en ressources.

Pour bénéficier de leurs services

Les établissements de paiement en ligne ont une large couverture de services. En fait, ils sont capables de fournir quasiment les mêmes prestations que les banques traditionnelles, à l’exception des prêts et de certains encaissements (chèques, espèces). Ainsi, par le biais d’une structure de paiement B2B, vous pouvez :

Disposer d’une carte bancaire ;

Effectuer des retraits ;

Procéder à des virements ponctuels ou récurrents ;

Mettre en place des domiciliations.

S’il y a un service que proposent les établissements de paiement B2B qui intéresse les entreprises, c’est bien le virement instantané. Ce service innovant permet à vos fournisseurs de recevoir les fonds sur leur compte en quelques secondes. Dans le cas de virements standards, il leur faut patienter parfois quelques jours pour que la transaction soit effective.

Pour gagner en autonomie et en temps

Les services bancaires classiques sont très chronophages. Il faut prendre un rendez-vous, se déplacer en agence, faire la queue… Une fois sur place, en fonction de ce que vous demandez, vous aurez des documents à signer, contresigner, parapher… Et pendant que vous êtes occupé à remplir ces formulaires, vous risquez de passer à côté d’une opportunité de croissance ou d’un nouveau débouché.

En revanche, en faisant appel à un établissement de paiement B2B en ligne, vous économisez ce temps précieux et devenez plus autonome. Vous n’avez plus à vous déplacer pour effectuer vos transactions financières ou vos démarches. Depuis vos locaux ou tout autre endroit du globe, il suffira de vous connecter à internet pour faire vos retraits ou virements et suivre vos encaissements. De plus, avec les solutions de paiement digitales, accessibles et opérationnelles tous les jours, même fériés H24, vous n’êtes plus soumis à des horaires d’ouverture et de fermeture.

Pour la réduction de vos frais bancaires

Le choix d’opter pour les services d’un établissement de paiement B2B vous est bénéfique économiquement parlant. Les coûts des transactions financières dans les banques traditionnelles peuvent être importants. Ils sont beaucoup plus abordables dans des structures de paiement B2B. Ainsi, vous dépensez moins en frais de services et votre entreprise s’en porte vraiment mieux.

Faire appel à des établissements de paiement B2B est avantageux en de nombreux points. En plus de vous proposer des services rapides et innovants, ils offrent une meilleure expérience client et leurs prestations ont un coût raisonnable.