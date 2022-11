– La cuisson passive est une méthode de cuisson qui ne maintient pas le feu allumé pendant toute la durée de la cuisson et repose sur la chaleur produite pendant l’ébullition de l’eau.

– La cuisson passive existe depuis des siècles, Benjamin Thompson ayant été l’un des premiers à en parler dans son essai « Of The Management Of Fire And The Economy Of Fuel ».

– Pour cuire des pâtes en utilisant des méthodes passives, faites-les cuire dans de l’eau bouillante pendant 2 minutes (cuisson active) avec le feu allumé. Éteignez le feu, mettez le couvercle sur la casserole et poursuivez la cuisson pendant le temps restant suggérée sur l’emballage (cuisson passive).

Ces dernières années, les gens ont de plus en plus tendance à adopter un style de vie plus simple et moins cher. Il s’agit d’adopter une approche plus détachée de la vie, en laissant les choses se faire naturellement, mais également se reconnecter à l’essentiel et surtout faire des économies pour vivre moins cher du fait de l’inflation. L’un des moyens d’y parvenir est la cuisson passive.

Qu’est-ce que la cuisson passive ?

– La méthode de cuisson passive est un mode de cuisson qui ne nécessite pas de maintenir le feu pendant toute la durée de la cuisson.

– Cette méthode repose sur la chaleur produite pendant l’ébullition de l’eau, d’où son nom de cuisson passive.

– Le fait de ne pas maintenir l’eau à ébullition permet aux aliments de cuire plus doucement et donc de mieux préserver leurs nutriments, minéraux et amidon.

En bref, c’est le fait d’utiliser la chaleur et l’humidité naturelles pour cuire les aliments, par opposition à l’utilisation d’une source de chaleur artificielle. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en utilisant les rayons du soleil pour chauffer les aliments, en utilisant des feux ouverts ou en utilisant la vapeur.

Le concept de la cuisson passive consiste à utiliser moins d’énergie lors de la cuisson et ainsi faire des économies d’énergie et donc économiser de l’argent tout en réduisant de 80% son empreinte carbone à chaque cuisson passive.

Histoire de la cuisson passive

La cuisson passive est une méthode de cuisson mentionnée par Vincenzo Agnesi en 1992 mais la cuisson passive a également été décrite par Benjamin Thompson au 18e siècle physicien et inventeur britannique, dans son essai « Of the Management of Fire and the Economy of Fuel »:

« Que tout le combustible qu’on emploie à la faire bouillir avec violence est perdu, sans ajouter un seul degré à la chaleur de l’eau, ni accélérer ou abréger un seul instant le processus de la cuisson. Que c’est par la chaleur, son intensité et le temps de sa durée que les aliments sont cuits, et non par l’ébullition de l’eau, qui n’a aucune part à cette opération. » Benjamin Thompson

L’histoire de la cuisson passive remonte même à plusieurs siècles

L’un des premiers exemples d’une cuisson passive était avec la chaleur résiduelle des fours, qui a été utilisé pour la première fois par les Égyptiens aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. J.-C. Ces fours étaient constitués de pièces de verre incurvées qui captaient la chaleur du soleil et la dirigeaient ensuite vers les aliments qu’elles contenaient.

Les Romains utilisaient également une forme de cuisson passive appelée « fours à terre ». Il s’agissait de fosses creusées dans le sol, puis remplies de charbons ardents. Les aliments étaient ensuite placés dessus et laissés à cuire lorsque le feu était éteint avec la chaleur conservée lors de montée en chaleur.

Une autre forme populaire de cuisson passive est le fumage. Le fumage est utilisé depuis des siècles pour conserver la viande et d’autres aliments. Il fonctionne en piégeant la fumée du bois brûlant dans un espace clos avec les aliments. Cette fumée contient des composés qui aident à conserver les aliments et leur confèrent une saveur fumée.

Les avantages de la cuisson passive

L’un des principaux avantages de la cuisson passive est qu’elle utilise moins d’énergie que les méthodes de cuisson traditionnelles. Par exemple, un four solaire n’a besoin que de la lumière du soleil pour fonctionner, alors qu’un four électrique nécessite de l’électricité. Cela peut être important en période d’inflation, lorsque les prix de l’énergie augmentent plus rapidement que les autres prix.

La cuisson passive peut également être un excellent moyen d’économiser de l’argent. En effet, vous pouvez souvent utiliser des ingrédients moins chers. Par exemple, vous pouvez faire cuire des pâtes ou du riz sur la cuisinière en utilisant de chaleur de l’eau bouillante.

Enfin, la cuisson passive peut être un excellent moyen de réduire votre empreinte carbone. En effet, elle consomme moins d’énergie que les méthodes de cuisson traditionnelles, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Le cuiseur passif de Barilla

Le cuiseur passif est un gadget gratuit de Barilla qui vous aide à cuire des pâtes en utilisant moins d’électricité ou de gaz. Le dispositif se fixe sur le côté de n’importe quelle casserole et vous permet de cuire des pâtes en cuisson passive et économiser. Le Passive Cooker est fabriqué en silicone et en plastique et passe au lave-vaisselle pour un nettoyage facile il est imprimable en 3D et le projet est open source.

Pour utiliser le cuiseur passif Barilla

Remplissez une casserole d’eau et insérez le dispositif de manière sur le couvercle à ce que le trou au centre soit orienté vers le haut.

Portez l’eau à ébullition.

Ajoutez la quantité souhaitée de pâtes dans la casserole, lorsque le passive cooker l’indique.

Puis placez le couvercle sur le dessus de la casserole.

Coupez le feu.

Laissez cuire les pâtes pendant 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente et à votre goût.

Retirez la casserole du feu et laissez-la reposer pendant une minute.

Égouttez les pâtes et servez-les avec votre sauce préférée par exemple de préférence faite maison pour économiser.

Le cuiseur passif est un outil formidable pour les cuisiniers de tous niveaux, et il peut être utilisé pour cuire différents types de pâtes. Ce gadget est également léger et portable, ce qui le rend parfait pour les voyages. Si vous cherchez un moyen simple de cuire des pâtes, jetez un coup d’œil au Passive Cooker de Barilla.

FAQ

Qu’est-ce que la cuisson passive ?

La cuisson passive est un ancien mode de préparation des aliments qui ne nécessite pas de surutilisation d’électricité voire même d’électricité. Cette technique est utilisée depuis des siècles, mais elle est devenue plus populaire ces dernières années, car les gens cherchent des moyens d’économiser l’énergie et de vivre moins cher.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’idée de base de la cuisson passive est d’utiliser la chaleur d’un four ou d’une casserole etc. pour cuire les aliments. La chaleur est transférée à l’aliment, le cuisant lentement et uniformément. Il n’est pas nécessaire d’avoir une cuisinière ou un four électrique, cette méthode peut donc être utilisée même dans les endroits où il n’y a pas d’électricité pour certain type de cuisson.

Que puis-je faire cuire ?

Les aliments les plus couramment cuits à l’aide de la méthode de cuisson passive sont les pâtes et le pain. Cependant, vous pouvez également cuire d’autres aliments, comme des viandes, des légumes et des fruits.

Pourquoi utiliser la cuisson passive ?

Plusieurs raisons peuvent vous inciter à utiliser la cuisson passive :

1. C’est un mode de cuisson plus économe en énergie.

2. Elle ne nécessite pas forcément d’électricité, et peut donc être utilisée dans des endroits où il n’y a pas d’électricité comme un camping sauvage.

3. C’est un moyen plus abordable de cuisiner que d’utiliser une cuisinière ou un four électrique.

4. Les aliments cuits à l’aide de cette méthode ont tendance à être plus savoureux que ceux cuits à l’aide d’une cuisinière ou d’un four électrique et conserve mieux les nutriments.