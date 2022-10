Le coût des péages routiers est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, surtout les automobilistes français. En effet avec le coût de la vie qui augmente, l’inflation et le coût de l’énergie et donc du carburant et des déplacements en voiture le coût de l’autoroute est un sujet important.

Les Français dépensent en moyenne 40€ par mois dans les transports en commun alors que ceux qui possèdent une voiture (et parfois les coûts contraints et incompressibles se superposent) plus de 216 euros. Le budget pour le déplacement en France flambe encore et toujours du fait du coût du carburant bien entendu mais pour de plus en plus de déplacement le coût des péages routiers : autoroutes, ponts, tunnels, accès aux centres-villes.

Et le coût du péage sur les autoroutes et principalement pour se rendre au travail devient alors un stress quotidien.

Ces dépenses de déplacement lié à un véhicule et dont le coût principal derrière le carburant est bien le coût du péage ou de l’autoroute qui est une dépense « contrainte » qui fragilise le budget.

Cela représente une belle somme d’argent, surtout lorsque l’on sait que les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Heureusement, il existe quelques astuces pour payer moins cher l’autoroute. Alors comment payer moins chère l’autoroute ? Voici quelques conseils qui pourront vous aider.

L’histoire de l’autoroute

L’histoire de l’autoroute débute d’abord en Allemagne puis en Italie avant la France. C’est la société AVUS qui développe le premier concept d’autoroute en 1909 en Allemagne avec une ouverture de la portion en 1921.

Mais la première mise en service ce fait aux USA en 1914 sous l’impulsion d’un milliardaire pour des résidences de riches hommes d’affaires.

La lente accélération du concept démarre avec l’ingénieur de 1924 est Piero Puricelli (1883-1951) qui développe en premier à plus grande échelle l’idée de cette voie rapide.

En Italie dès le 21 septembre 1924, après 18 mois de travaux Victor Emmanuel III et Gabriele d’Annunzio inaugurent la première autoroute jamais construite entre Milan et Varèse qui était destiné à la promotion du tourisme dans la région des lacs afin de relancer le Tourisme après une situation morose économiquement dans le pays après-guerre.

En France la première portion d’autoroute n’arrive que bien plus tard avec une petite portion qui ouvre dès 1941 (en pleine guerre) c’est la portion de l’A13 qui est donc la plus ancienne. C’est portion anciennement appelée route de Normandie, ou encore route de l’Ouest dessert le Grand Paris Seine et Oise.

C’est la plus ancienne autoroute de France qui était donc destinée à relier la capitale et la Normandie.

L’histoire de l’autoroute en France remonte à 1940, avec la création de la première section d’autoroute donc mais à l’époque l’autoroute était gratuite.

Le réseau autoroutier gratuit s’est ensuite agrandi jusqu’à devenir payant le 9 juillet 1960 suite à un décret. (Décret n°60-661 du 4 juillet 1960 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI 55435 DU 18 AVRIL 1955 (CONCESSION POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES AUTOROUTES))

L’autoroute Estérel-Côte d’Azur a été ouverte comme première route à péage de France le 1er juillet 1961. Elle relie Mandelieu à Puget-sur-Argens. Elle est longue de 63 kilomètres et coûtait 250 anciens francs, soit 3,99 euros. Aujourd’hui ce péage est légèrement moins cher qu’à l’époque 3,90 euros d’après le site de Vinci. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des autoroutes en forte hausse ces dernières années alors même que les coûts d’exploitation sont en baisses du fait de l’automatisation notamment.

Les sociétés d’autoroutes et différentes concessions

ADELAC

A’LIENOR

ALBEA

ALIAÈ

ALICORNE

ALIS

APRR

ARCOS

ARCOUR

AREA

ASF

ATLANDES

ATMB

ATOSCA

CCI SEINE-ESTUAIRE

CEVM

COFIROUTE

EGIS ROAD OPERATION

ESCOTA

ROCADE L2 MARSEILLE

ROUTALIS

SANEF

SAPN

SE BPNL

SFTRF

SMTPC

Quel est le prix du péage sur les principaux trajets en France

Les tarifs des péages d’autoroutes ont encore augmenté de 2% en moyenne en 2022.

Voici les prix des péages sur les trajets d’autoroutes principaux en France :

A10 Paris – Bordeaux : 57,20 euros

A89 Lyon – Bordeaux : 55,50 euros

A11 Paris – Nantes : 39,20 euros

A7 Lyon – Marseille : 25,40 euros

A10 Paris – Bourges : 22,70 euros

A11 Paris – Le Mans : 19,50 euros

A9 Montpellier – Espagne : 19,50 euros

A8 Aix – Nice : 19 euros

Prix des péages les astuces pour payer moins cher

Aujourd’hui, les tarifs des autoroutes françaises sont quand même globalement beaucoup plus élevés, mais il existe quelques astuces pour payer moins cher.

Tout d’abord, il est important de savoir que le prix de l’autoroute est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ainsi, il est plus avantageux de faire des trajets courts plutôt que des trajets longs.

Pour payer moins cher l’autoroute et les différents péages en France, il existe plusieurs astuces :

Utiliser un télépéage : Il est possible de s’abonner à un service de télépéage, avec le télépéage Liber-t par exemple. Ce service de télépéage permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur certains trajets. Pour les trajets réguliers, il est également intéressant de se procurer un télépéage qui permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’ensemble du réseau autoroutier français. Pour payer moins cher l’autoroute, il est donc intéressant de souscrire à un abonnement télépéage. Le télépéage permet de régler le péage de façon automatique et sans devoir faire la queue au péage. Il suffit de disposer d’un boîtier équipé d’une puce qui envoie un signal au poste de péage lorsque vous vous approchez. Le paiement est alors déduit directement de votre compte. Le télépéage est plus rapide et plus pratique que le paiement en espèces ou par carte bancaire et ce qui nous intéresse aujourd’hui pour payer moins cher il permet de bénéficier de tarifs réduits sur certains trajets.

Changer d’assurance : Profitez de tarifs avantageux proposés par certaines compagnies d’assurances automobiles. Ces compagnies proposent souvent des offres spéciales autoroutes, qui permettent de bénéficier d’une remise sur le prix du péage et payer moins cher en l’échange d’une régularité ou d’une conduite spécifique.

Prendre un abonnement : Sans parler de télépéage en mensualisant ou annualisant votre abonnement avec des forfaits autoroutiers qui permettent de bénéficier de tarifs réduits moins chers lorsque l’on emprunte régulièrement les autoroutes.

Vérifier les périodes de travaux : Il est possible de se renseigner auprès des concessions d’autoroutes pour savoir si des travaux sont en cours ou prévus sur le tronçon que vous souhaitez emprunter. En effet, les travaux peuvent entraîner une réduction du prix du péage sur un temps déterminé.

Ne pas prendre l’autoroute : Parfois la solution la plus simple est la moins chère, choisir des itinéraires alternatifs qui ne passent pas par des autoroutes pour éviter les péages permet d’économiser 100% du prix du péage.

Préparer son trajet en amont : cela permet de réduire le coût en allant sur : autoroute-eco.fr ou autoroutes.fr et avoir un coût du trajet moins cher.

Fractionner votre trajet : c’est jusqu’à 20 % d’économies sur le péage. En effet si vous faites un trajet de la sortie 1 à sortie 10 par exemple il suffit de sortir et rentrer à toutes les sorties le long du parcours et donc de fractionner votre parcours ce qui permet de ne pas payer un trajet direct et donc de réduire le coût, mais cela prend plus de temps et de carburant.

Faire du covoiturage : en effet avec blablacar ou la route verte qui a l’avantage d’être gratuit vous pouvez cette fois diviser le coût du trajet par 2 3 4 suivant le nombre de places disponibles dans votre véhicule.

Pratiquer l’écoconduite : réduire votre vitesse de 10Km heure c’est une économie de 10€ sur un parcours de plus de 400 kilomètres.

Payer avec les chèques vacances (astuce valable en 2022 à déterminer pour 2023) : il faut par contre si prendre à l’avance et utiliser les offres d’abonnement des concessions d’autoroutes comme Bip&Go – Liber-t Vacances, Ulys…

Comment calculer le prix d’un trajet sur autoroute avec péage ?

Le prix d’un trajet sur autoroute est variable et il dépend de plusieurs critères :

La distance que vous allez parcourir et le nombre de kilomètres du trajet.

La consommation de votre véhicule.

Le prix du carburant.

Et donc le prix des péages.

Le calcul ensuite et simple : Prix des péages + (nombre de kilomètres x consommation en L au kilomètre x prix du carburant au litre).

Vous pouvez également faire ce calcul avec une application waze ou encore sur viamichelin. Sinon nous vous conseillons cette page spécifique sur Mappy : Annuaire top itinéraire en France.

N’oubliez pas de doubler le prix s’il s’agit d’un aller-retour par exemple pour les vacances d’été sinon attention à la mauvaise surprise. Vous pouvez également ajouter votre point de retour afin d’avoir immédiatement le calcul global du prix du trajet avec péage sur autoroute sur les principaux itinéraires en France.

Quelles sont les autoroutes (encore) gratuites en France ?

Le réseau autoroutier Français c’est quasiment 12 000 km de voies, dont 9 200 km de voies à péage.

Mais il existe encore des voies rapides ou voies express comme notre fameuse route nationale, qui sont encore gratuites au même titre que certain autoroutes d’état toujours sans concessions privées :

L’A28 et L’A84 en Normandie

l’A31, l’A34, l’A35 dans l’Est et en Alsace (en partie seulement)

Une partie de l’A20 et l’A75 dans le Massif central

A63, A64 et A68 en partie dans le Sud-Ouest

Une partie de l’A16, l’A23 et l’A25 dans le Nord Pas-de-Calais

Et certaines parties restent gratuites aux abords de grandes villes.

Le bonheur perdu de la route nationale

Pour payer moins cher l’autoroute, il existe donc plusieurs solutions. Notre préférence va vers la route nationale. Les routes nationales sont moins onéreuses que les autoroutes. De plus, elles sont souvent moins encombrées et offrent une meilleure circulation.

Cependant, elles peuvent être plus difficiles d’accès et les déplacements peuvent prendre plus de temps mais cela permet de voyage moins cher.

Il est donc possible de payer moins cher l’autoroute en choisissant un itinéraire qui évite les grandes villes en passant par les petites villes et villages de France avec nos belles routes secondaires.

Passez par la route nationale peut même devenir un vrai mode de vie moins cher en ne payant pas le péage, en visitant des lieux moins touristiques et moins chers, en consommant local en vacances et moins cher. La route nationale est peut-être l’astuce ultime au prix de plus en plus élevé du péage en France.

Résumé

Prendre l’autoroute était moins cher hier et ça ne va pas aller en s’arrangeant avec une hausse des tarifs en 2023 de 7 à 8% à prévoir en février !

Nous sommes de plus en plus ombreux à délaisser l’autoroute au profit du réseau secondaire et de notre bonne vieille route nationale.

Il existe plusieurs moyens pour payer moins cher l’autoroute. En premier lieu, il est possible de réduire le coût en utilisant les bons de réduction disponibles auprès des compagnies d’autoroute. Deuxièmement, il est possible de s’abonner à un service d’autoroute afin de bénéficier de tarifs préférentiels notamment avec un télépéage.

Finalement en France s’installe avec une autoroute qui n’a rien de pas cher une ségrégation par l’argent inadmissible.

FAQ

1. Qu’est-ce qui coûte le plus cher dans un trajet en voiture ?

Le coût le plus élevé dépend du trajet mais c’est souvent le carburant ou alors le péage qui est le coût le plus élevé de votre trajet en voiture surtout sur autoroute.

2. Comment calculer le prix d’un trajet sur autoroute avec péage ?

Il existe plusieurs méthodes pour calculer le coût du trajet avec ou sans péage mais voici les 2 méthodes les plus simples : vous rendre sur Mappy : Annuaire top itinéraire en France. ou Faire ce calcul : Prix des péages + (nombre de kilomètres x consommation en L au kilomètre x prix du carburant au litre).

3. Quels sont les astuces pour payer moins cher les péages ?

Pour payer moins cher au péage il faut changer d’assurance auto, vérifier les périodes de travaux, ne pas prendre l’autoroute, préparer son trajet en amont, fractionner votre trajet , faire du covoiturage, pratiquer l’écoconduite, payer avec les chèques vacances, prendre un abonnement, utiliser un télépéage…