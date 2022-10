La France est connue pour être autant une destination qu’un lieu de vie coûteux, mais il existe des moyens de minimiser les dépenses lorsque vous visitez ou vivre en France. Cela reste une destination où un lieu de vie excellent pour les voyageurs à petit budget et un mode de vie pas cher.

Les hébergements y sont abordables, et il y a de nombreuses activités gratuites ou peu coûteuses à faire dans de nombreuses villes. Les restaurants offrent une excellente cuisine à des prix raisonnables, et vous pourrez profiter de la beauté des villes sans dépenser beaucoup d’argent.

La France est connue pour être l’une des destinations les plus chères d’Europe. Cependant, il existe de nombreuses villes où il est possible de vivre et de voyager moins cher.

Les meilleures villes à petit budget en France où vivre sans se ruiner ?

Pour se loger à moindre coût en France, il faut donc se tourner vers les villes de province. Parmi les villes les moins chères du pays, on trouve ainsi Béziers (Hérault), Mulhouse (Haut-Rhin) ou encore Reims (Marne), toutes situées dans le Sud-Est ou le Nord-Est du pays.

En revanche, les grandes métropoles françaises sont à éviter si l’on souhaite économiser sur son logement. Ainsi, Paris est la ville la plus chère de France, avec un prix moyen au m² de 11 591 euros.

Si l’on souhaite s’installer dans une grande ville sans dépenser une fortune, il faut donc penser à des villes de province, où le prix du m² est nettement plus abordable qu’à Paris.

Si vous cherchez une destination pas chère en France, vous avez de la chance. Il y a de nombreuses villes où vous pourrez profiter de tout ce que la France a à offrir sans dépenser une fortune.

Parmi la liste des villes les moins chères de France focus sur les destinations les moins chères. Il existe de nombreuses villes où vous pourrez profiter de tout ce que la France a à offrir sans casser votre tirelire.

Si vous cherchez les endroits où il fait bon vivre pas cher dans une ville où les loyers sont moins chers tout en profitant d’un bon niveau de vie, nous avons une bonne nouvelle pour vous : il existe plusieurs villes en France où il est possible de concilier ces deux critères !

Découvrez sans plus attendre les meilleures villes moins chères de France pour y emménager ou y voyager avec notre sélection des meilleures villes à petit budget en France pour vivre moins cher.

Rennes

Rennes est une ville du nord de la France qui offre un excellent rapport qualité/prix. C’est une destination populaire auprès des touristes pour son architecture médiévale, et son atmosphère festive. Heureusement, il est possible de profiter de tout cela sans dépenser beaucoup d’argent.

Les hôtels et les restaurants sont abordables dans cette ville et il y a de nombreuses activités gratuites à faire, comme visiter le Musée des Beaux-Arts ou se promener dans le Jardin Botanique de Rennes.

La « petite grande ville » de Bretagne, Rennes, est classée première sur la liste 2020 des villes françaises où il fait bon vivre et travailler. En effet la ville offre le meilleur compromis entre qualité de vie et possibilité d’accéder à un emploi, un must.

Rennes est une ville particulièrement agréable et sa verdure donne envie de flâner en profitant de son environnement.

Impossible de visiter la capitale bretonne sans un détour parmi l’un des parcs principalement le célèbre Parc du Thabor qui est certainement l’un des plus beaux parcs, classé jardin de prestige, surnommé Prince des Jardins. Vous pouvez également vous rendre au Parc des Tanneurs où au Parc Oberthür.

Découvre également le côté inattendu et chic de Rennes avec ses quartiers : Alphonse, Guerier, Saint Helier et Thabor, des quartiers plus résidentiels de prestige avec la faculté de droit et des hôtels splendides.

Toulouse

Située dans le sud-ouest du pays, Capitale de la région Occitanie, Toulouse est une ville où il fait bon vivre et une très dynamique qui attire chaque année de plus en plus d’étudiants. On y compte en effet plus de 100 000 étudiants, ce qui représente une part importante de la population totale de la ville !

Un atout indéniable pour les jeunes actifs qui souhaitent s’y installer : Les loyers y sont en effet particulièrement modérés : comptez entre 400 et 700 euros par mois pour un studio meublé, et entre 500 et 900 euros par mois pour un appartement 2 pièces.

De plus, Toulouse est une ville agréable où il fait bon vivre, avec de nombreux espaces verts et des monuments historiques et musées à admirer. Il y a de nombreuses activités à moindres coûts voire non-payantes, comme se promener dans les jardins publics ou visiter le Musée des Augustins, l’un des plus importants musées d’art de France. Vous ne vous y ennuierez pas un seul instant !

Toulouse est connue pour son architecture médiévale et son atmosphère accueillante. La ville abrite une multitude de restaurants et bars où vous pourrez déguster des spécialités locales.

Si vous aimez faire du shopping, Toulouse est également une excellente option, car la ville abrite de nombreuses boutiques et marchés où vous pourrez trouver des produits locaux à des bons prix. La ville est également bien desservie par les transports en commun.

Montpellier

Située dans le Sud-Est de la France, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée, Montpellier est une métropole agréable à moindre coût où il fait bon vivre toute l’année célèbre pour son climat méditerranéen. Les amateurs de farniente seront comblés avec les nombreuses plages qui se trouvent à proximité, tandis que ceux qui préfèrent la culture pourront profiter des musées et monuments historiques de la ville.

Les loyers y sont également très raisonnables avec de nombreuses options de logement bon marché : comptez entre 500 et 750 euros par mois pour un studio meublé, et entre 600 et 950 euros par mois pour un appartement 2 pièces.

De plus, Montpellier est une ville étudiante où l’on compte plus de 60 000 étudiants, ce qui représente près de 20 % de la population totale ! Une aubaine pour les jeunes en quête d’une ville vivante.

Montpellier est également une ville comportant une grande quantité restaurants avec une excellente cuisine du sud.

Nantes

Nantes, une ville dynamique située dans l’Ouest de la France. La ville est connue pour son patrimoine culturel et historique, avec un panel important de monuments et musées à découvrir.

Les amateurs d’architecture apprécieront également les immeubles de style art nouveau qui ornent les rues de Nantes. La ville est également connue pour son Festival des 3 Continents, un festival international du film qui a lieu chaque année.

Si vous cherchez une destination moins chère pour profiter de la plage, Nantes est également une excellente option. La ville se trouve à seulement quelques kilomètres de Pornichet, une station balnéaire réputée pour ses plages de sable fin et ses eaux limpides.

Vous pourrez également profiter de sa très bonne cuisine locale avec le grand nombre de bons restaurants et bars de la ville, qui proposent des spécialités à des prix défiant toute concurrence.

Lille

Lille, ville animée du nord de la France est une autre excellente option si vous recherchez une destination moins chère en France. Située dans le nord du pays, la ville est connue pour son architecture impressionnante et son atmosphère cosmopolite accueillante.

La ville abrite également de nombreux musées et galeries d’art, ainsi que des théâtres et festivals tout au long de l’année.

Si vous aimez faire du shopping, Lille est également une excellente option, car la ville abrite de nombreuses boutiques et marchés où vous pourrez trouver des produits locaux à des petits prix.

C’est une excellente destination si vous cherchez à profiter de l’architecture franco-flamande sans dépenser beaucoup d’argent.

Les hébergements sont accessibles dans cette ville et il y a de nombreuses activités sans aucun coût ou moins onéreuses à faire, comme visiter le Palais des Beaux-Arts de Lille ou se promener dans le Vieux-Lille et profiter de la grande braderie de Lille.

Grenoble

Grenoble est une ville animée du sud-est de la France. C’est une excellente destination si vous cherchez à profiter des sports d’hiver sans dépenser beaucoup d’argent.

Les hébergements sont abordables dans cette ville et il y a une grande quantité d’activités pas chères à faire, comme visiter le Musée Alpin ou se promener dans les Jardins Botaniques alpins.

Grenoble est une ville faite d‘incontournables à découvrir comme : Le téléphérique, La passerelle Saint-Laurent, Le musée de Grenoble, La place de Verdun, La fontaine du lion, Le musée de l’Ancien-Évêché, Le parc Paul Mistral et bien entendue la magnifique vue qu’offre la ville.

La culture n’est pas en reste avec Stendhal, Rembrandt ou encore le musée de sciences qui ne sont que des exemples de l’attrait culturel de la ville. Sans oublier sa cuisine entre Lyon et Montagne, à découvrir.

Top 10 des villes françaises où les loyers ne sont pas chers

Saint-Étienne

Saint-Étienne est une ville française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Saint-Étienne est la préfecture du département de la Loire. La ville est connue pour son industrie minière et manufacturière et pour son club de football, l’AS Saint-Étienne, qui a été champion de France à sept reprises.

Saint-Étienne a été fondée au milieu du XIIe siècle par Étienne de Champlitte. La ville est située à environ 50 km au sud-est de Lyon. La ville est desservie par les autoroutes A6 (Paris-Lyon), A42 (Lyon-Saint-Étienne) et A72 (Clermont-Ferrand-Saint-Étienne).

Le climat de Saint-Étienne est tempéré continental avec des hivers froids et des étés chauds. Les précipitations sont fréquentes tout au long de l’année.

La population de Saint-Étienne était estimée à 175 792 habitants en 2021, en augmentation depuis le début du XXIe siècle, en raison de l’arrivée de nouveaux habitants issus de l’immigration. Les habitants de Saint-Étienne sont appelés les Stéphanois.

Saint-Étienne est une ville attractive pour les touristes, en raison de son patrimoine industriel, de son architecture moderne et de son riche patrimoine culturel. La ville abrite le Musée d’Art Moderne et Contemporain, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Histoire Naturelle et le Musée du Football.

Mulhouse

Mulhouse est une ville française dans le nord-est du pays , située dans le département du Haut-Rhin en région Alsace. La commune de Mulhouse compte environ 106 608 habitants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville du département, après Colmar.

Mulhouse est une ville qui offre une quantité d’avantages à ses habitants. En effet, Mulhouse est l’une des villes les moins chères de France. Les habitants de Mulhouse bénéficient également d’un excellent réseau de transport, avec notamment la présence de la ligne TGV qui permet de relier la ville à Paris en seulement 2h30.

De plus, Mulhouse possède un parc d’équipements publics de qualité, tel que des piscines, des monuments historiques ou encore des parcs naturels ainsi que jardins botaniques. La ville est également dotée d’un important patrimoine architectural unique, ses nombreuses églises et ses beaux canaux. La ville comporte plusieurs musées notamment avec la présence du célèbre musée de l’Automobile, qui est le plus grand musée automobile d’Europe.

Enfin, Mulhouse dispose d’un large choix d’hébergement pour tous les budgets, ce qui en fait une destination idéale pour les vacances ou pour y faire un séjour professionnel.

Brest

Brest est une ville située en Bretagne, en France. C’est une ville relativement petite, mais elle a beaucoup à offrir. Les loyers sont relativement bas, ce qui en fait une destination idéale pour les étudiants et les familles à revenus modestes. La ville est également bien desservie par les transports en commun, ce qui la rend facilement accessible.

Les étudiants apprécieront les nombreuses universités et écoles présentes dans la ville. De plus, Brest abrite le siège de la Marine nationale française, ce qui en fait une destination intéressante pour les amateurs d’histoire militaire. Les touristes pourront également profiter de nombreux musées et monuments présents dans la ville.

En bref, Brest est une ville intéressante à visiter pour tous les types de voyageurs. Les loyers sont abordables, il y a beaucoup à voir et à faire, et les transports en commun sont efficaces.

Limoges

Limoges est une ville française située dans le centre-ouest du pays. La ville est connue pour sa foule d’atouts en matière de qualité de vie, notamment en ce qui concerne le coût de la vie. En effet, Limoges est une des villes les moins chères de France, ce qui en fait une destination idéale pour les personnes souhaitant y faire des économies. En outre, la ville offre un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et des monuments historiques à admirer.

A Limoges il faut découvrir Le musée national Adrien Dubouché présente une importante collection de sa porcelaine décorée, qui est réputée.

La gare des Bénédictins sans aucun doute le symbole de la ville, et les limougeauds en sont fiers ! Elle figure fréquemment sur les listes des stations les plus étonnantes de France, d’Europe, et parfois même du monde entier.

Cette gare sert de toile de fond à des publicités et à des films très souvent, serez-vous la repérer dans les films faites-le nous savoir en commentaire.

La rue de la Boucherie, dans le quartier historique est absolument à visiter, bordée de maisons à colombages. L’histoire de médiéval de la ville et l’émail est présentée au musée des Beaux-Arts, qui se trouve dans l’ancien palais épiscopal. Six siècles ont été nécessaires pour construire l’église gothique de Saint-Etienne de Limoges.

Une merveille médiévale mise en valeur par un décorum baroque cela vous tente ? Eh bien rendez-vous à la Chapelle Saint-Aurélien.

Le Mans

Le Mans est une des villes les moins chères de France. C’est une ville où il est possible de trouver des logements à un prix raisonnable et de bons emplois. Le Mans est également une ville avec de nombreuses choses à faire.

La cathédrale Saint-Julien et plusieurs structures médiévales, dont le manoir de Coffort (12e siècle), l’église de l’abbaye de Couture et le palais des comtes du Maine, se trouvent au Mans, qui est labellisée comme « ville d’art et d’histoire ».

La Cité Plantagenêt est l’un des joyaux précieux qui s’y trouvent enfouis. Vingt hectares de ruelles pavées, gardées par une muraille romaine et couvertes par une cathédrale, abritent des hôtels Renaissance et des maisons à colombages.

L’Automobile Club de France (ACF) a lancé un Grand Prix en 1906 et c’est donc ? Oui les fameux 24 heures du Mans qui ont alors vu le jour et qu’il ne faut pas manquer en allant voyage ou vivre au Mans.

Besançon

Besançon est une ville française située dans le département du Doubs, en région Franche-Comté. La ville est à la fois la préfecture du département et la sous-préfecture de la région. Elle est également le chef-lieu de l’arrondissement de Besançon et de la communauté d’agglomération du Grand Besançon. La ville a été fondée en 58 av. J.-C. par les Romains sous le nom de Vesontio.

Besançon est une ville attractive, tout particulièrement pour les étudiants et les familles. La ville possède plusieurs établissements d’enseignement supérieur, dont l’Université de Franche-Comté, créée en 1621, et l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Besançon, créée en 1848. De nombreuses familles s’installent également dans la ville grâce aux équipements et services qu’elle propose : écoles, crèches, piscines, bibliothèques, etc.

La ville qui est très verdoyante compte plusieurs espaces verts, dont le Jardin botanique de Besançon, créé en 1785, et le Parc Micaud, créé en 1858. Cette nature permet aux habitants de se ressourcer et de profiter de la nature en plein cœur de la ville.

Enfin, Besançon est une ville relativement peu coûteuse. Besançon se classe en bonne place des villes les moins chères de France. Les loyers y sont relativement bon marché et les prix des produits alimentaires sont en moyenne plus de 10% moins chers qu’à Paris.

Perpignan

Perpignan est une ville française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. La ville est le chef-lieu du canton de Perpignan et de la communauté d’agglomération du Pays Catalan. Perpignan est située à environ 100 km de la frontière espagnole et à 60 km de la Méditerranée. La ville est desservie par l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, qui propose des vols directs vers plusieurs destinations en France, en Espagne et en Grande-Bretagne.

Perpignan est une ville attractive pour les touristes, notamment en raison de son climat méditerranéen, de ses plages, de son histoire et de son patrimoine. La ville compte plusieurs monuments historiques et architecturaux, tels que le château de Quéribus, le palais des rois de Majorque et la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Perpignan accueille également plusieurs festivals tout au long de l’année, dont le Festival International du Film Méditerranéen, le Festival du Livre Catalan et le Festival de la Bande Dessinée.

En raison de sa proximité avec la frontière espagnole, Perpignan bénéficie d’un coût de la vie moins élevé que dans d’autres villes françaises. Les loyers sont relativement bon marché, tout comme les produits alimentaires et les boissons. De plus, les transports en commun sont peu coûteux et il existe de nombreuses options pour se déplacer dans la ville.

Metz

Metz est une ville française située dans le Grand Est, en Moselle. La ville est connue pour son architecture gothique, ses musées et son patrimoine culturel. Metz est une des villes les moins chères de France, ce qui en fait une destination idéale pour les vacances.

La ville compte également en son fort des monuments historiques, des galeries d’art, ainsi que de nombreux restaurants et cafés. Metz est également une ville très verte, avec de grands espaces ainsi que des parcs et jardins.

Vauban, y a créé quelques forteresses et Metz est restée pendant de nombreuses années une place militaire forte à l’extérieur. La plage la plus proche de Metz se situe à Brey-Dunes à quasiment 400 kilomètres mais Metz à d’autres atouts comme la cathédrale Saint-Etienne de Metz qui trône majestueusement sur la Place d’Armes.

Metz compte également parmi les lieux importants à découvrir : Le Centre Pompidou-Metz, La Gare de Metz, Le Musée de la Cour d’or, L’Opéra théâtre, Les Parcs et jardins de Metz, La Place Saint-Louis, La Porte des Allemands.

N’oublions pas la gastronomie et le Paris-Metz qui est juste fabuleux plein de couleurs et fait d’un macaron et garnit de quelques framboises et remplit de mousseline un délice. A (re)découvrir également plus ancien le gâteau au chocolat de Metz.

Clermont-Ferrand

La ville de Clermont-Ferrand est une ville moins chère de France. Les loyers sont tellement moins chers qu’à Paris.

Les dépenses sont bien moins couteuses également en restauration et en divertissement. La ville est également bien desservie par les transports en commun, ce qui permet aux habitants de se déplacer facilement dans la ville.

Clermont-Ferrand est une ville agréable à vivre, avec de nombreux espaces verts et des monuments intéressants à visiter.

Clermont-Ferrand fait partie du top 5 des villes françaises où il fait bon vivre. La ville est également classée numéro dix dans le palmarès des villes françaises où il fait bon travailler.

Avec son architecture et monuments uniques Clermont-Ferrand n’est pas en reste : La Place de Jaude, La basilique Notre-Dame du Port, La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Le Musée Bargoin, Le Muséum d’histoire naturelle d’Henri-Lecoq, Le Parc de Montjuzet, Le marché aux puces des salins, Le musée d’art Roger-Quilliot.

Clermont-Ferrand est une ville animée dans les rues. Le rythme de vie est calme et serein entouré de la nature, de parcs urbains et non loin des volcans d’Auvergne grand atout de la région.

La vie nocturne n’est pas en reste et au fil des rues étroites du quartier historique de la Butte de Clermont, les antiquaires, les brocanteurs, les galeries d’art contemporain et les bouquinistes prolifèrent.

Angers

Angers est une ville moins chère de France. La ville est située en Maine-et-Loire, dans le nord-ouest de la France. La ville est connue pour son patrimoine historique et culturel, ainsi que pour son université. Angers est une ville animée, avec de nombreux bars et restaurants.

Cette ville parmi les moins chères de France est un choix populaire pour les vacances en France. Les attractions touristiques sont nombreuses et il y a beaucoup de choses à faire pour toute la famille. Les hôtels sont accessibles en prix. La ville est facilement atteignable en train ou en avion et il y a beaucoup de choses à voir et à faire.

L’ensemble de monuments médiévaux, le château, les musées et les festivals de rue d’Angers passionneront les amateurs d’histoire et de culture.

L’attrait de la ville en matière d’emploi, de formation et d’éducation est un autre facteur important si vous décidez d’aller y vivre car c’est un atout de plus en plus important d’Angers.

Ses collèges, ses musées et autres institutions culturelles en font un pôle culturel majeur.

Le château des ducs d’Anjou, qui date du XIIIe siècle et qui abrite la tenture de l’Apocalypse (tapisseries de l’apocalypse), qui n’est autre que la plus grande collection connue au monde de tapisseries médiévales au monde.

La ville permet une qualité de vie remarquable, l’air y considéré comme le plus pur en France, et elle arbore un grande nombre d’espaces ouverts arborés.

Top 29 des villes moins chères en France

Si vous recherchez une ville afin de vivre moins cher de France pour y établir votre domicile ou encore voyager, voici le top 29 des villes moins chères.

Béziers

Quimper

Calais

Limoges

Bourges

Saint-Étienne

Pau

Poitier

Le Mans

Besançon

Brest

Perpignan

Mulhouse

Angers

Caen

Le Havre

Reims

Orléans

Metz

Clermont-Ferrand

Rouen

Dijon

Tours

Nantes

Lille

Toulouse

Montpellier

Rennes

Grenoble