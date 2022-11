De nombreux moments de vie nous confrontent au mal-être, à l’anxiété voire même à la détresse. Pour mieux traverser ces épisodes, le mieux est de choisir de se faire accompagner. Habitants du Var, choisissez un psychothérapeute à Saint Laurent du Var ou dans les alentours ! Le psychothérapeute est un professionnel compétent en psychologie et formé à de nombreuses techniques d’accompagnement. Quelle que soit la problématique qui vous amène dans son cabinet, un psychothérapeute proposera une méthode adaptée à vos besoins comme à votre budget !

Quand consulter un psychothérapeute à Saint Laurent du Var et dans les environs ?

Il n’y a pas de moment idéal pour consulter un professionnel de la psychologie. En règle général, le mieux est d’appeler votre psychothérapeute à Saint Laurent du Var quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi contacter un thérapeute dès lors qu’une sensation de mal-être s’installe en continu pendant plus de deux semaines.

En effet, cette durée correspond généralement à celle prise en compte par le diagnostic clinique pour qualifier un trouble dépressif. Autrement, il peut être nécessaire de consulter quand on souhaite traiter une problématique en particulier : gestion du poids, arrêt du tabac, ou gestion du stress avant les examens par exemple.

Les enfants sont aussi concernés par les prises en charge psychologique. N’hésitez pas à consulter avec eux si vous constatez une perte d’énergie et de motivation ou des problèmes de concentration qui affectent les résultats scolaires ou l’ambiance à la maison !

Quel accompagnement choisir quand on consulte un psychothérapeute ?

Le mieux est de décider du type d’accompagnement que vous souhaitez mettre en place avec votre psy lors de la première séance. Ainsi, vous définirez ensemble les règles du jeu de votre accompagnement et vous pourrez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Votre psychothérapeute à Saint Laurent du Var Régis Debant par exemple vous propose au choix différentes options de suivi psychologique. Vous pourrez ainsi essayer l’hypnose ou la sophrologie, deux méthodologies qui ont prouvé leurs bienfaits et qui sont parfois utilisées de façon complémentaire dans le cadre de suivis psychologiques au long cours.

En outre, votre psychothérapeute à Saint Laurent du Var vous propose des séances d’art thérapie en groupe ou en solo. Idéal pour ceux qui trouvent difficile de trouver les bons mots ou qui redoutent le face à face en solo avec leur praticien ! Enfin, une partie de son engagement se tourne vers les prises en charge systémiques et la remédiation par la méthode de Programmation Neuro Linguistique (PNL).

Un thérapeute expérimenté dans le développement personnel !

Régis Debant, psychothérapeute à Saint Laurent du Var, vous accueille en toute discrétion dans son cabinet ou organise vos séances de suivi à distance, en fonction de vos disponibilités. Cet expert de la psychothérapie a développé une gamme d’outils psycho-thérapeutiques diversifiés pour subvenir à tous vos besoins et s’adapter à tous les budgets. Ainsi, il est possible de consulter ce psychothérapeute à Saint Laurent du Var pour des problématiques liées au couple ou à la famille et à la parentalité.

Régis Debant est aussi un expert dans le domaine de la gestion des addictions, sujets pour lesquels il reçoit tout particulièrement les adolescents et jeunes adultes en proie à des dépendances : tabac, drogue ou autres. N’hésitez pas à le contacter dès à présent pour mieux connaître ses tarifs et prendre un premier rendez-vous !