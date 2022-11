Voilà quelques semaines que les enfants parcourent les catalogues de Noël déposés dans les boîtes aux lettres. Ils tournent, cochent, découpent les pages ; vont à la recherche du nouveau jeu à la mode vu à la télévision.

Des cadeaux par milliers

Mais submergés par toutes ces offres, les publicité télévisées et la convoitise pour le nouveau jouet du copain d’école, votre enfant est un peu perdu et veut « tout ». Il vous fourni une liste interminable, mais que désire-t-il vraiment ? Confrontés à l’hyper choix, nos petits sont souvent perdus et vont avoir besoin de notre aide pour faire le tri entre leurs anciens jouets, leurs besoins et leurs désirs.

Faire des dons

Nous allons devoir intervenir, pour aider nos chérubins à faire une sélection parmi les jeux qu’ils n’utilisent plus. Et, pourquoi pas, en faire un don à une association. Ce sera peut être difficile pour eux de faire le bon choix, mais nous serons là pour les assister. Vous serez là pour faire comprendre à votre petit qu’encombrer sa chambre, comme son esprit, en possédant encore plus n’est pas synonyme de bonheur. Mettre son enfant sur la voie, l’aiguiller, lui parler est une richesse, lui permettre de se construire cela sera une véritable joie.

Jouer pour se construire

Malgré nos rythmes de vie, nous devrions prendre du temps pour de tels moments. Nous devrions également prendre du temps pour jouer avec nos enfants, jouer au foot, faire des jeux de société, … afin qu’ils saisissent ce temps constructeur de vie. Les aider à construire une vie qui ne dépende pas de la quantité, mais du plaisir à posséder un jeu ou jouet distrayant, créant de la convivialité et de l’échange en famille, avec les copains, les parents et la famille élargie.

Faire le bon choix

Mais pourquoi ne pas franchement parler avec son enfant du cadeau attendu, mieux comprendre ses attentes, trouver la manière de répondre à cette attente.

Choisir avec lui le moment propice pour certains cadeaux, comme le PC, le smartphone, … Chercher ensemble une possible réponse en plusieurs étapes. La contrainte budgétaire en sera plus facilement contrôlable.

Ou, pour satisfaire ses désirs de façon plus heureuse et plus durable, faire un choix plus judicieux de plusieurs petits cadeaux couvrant plusieurs attentes.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 33 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.