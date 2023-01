McMoment, la dernière campagne publicitaire de McDonald’s en Belgique, souligne l’idée que les petits moments de bonheur ne coûtent rien ou presque. Pour faire passer ce message, l’agence TBWA a créé une scène dans laquelle une jeune fille s’imagine en astronaute grâce à une simple rampe d’escalier. Cette scène montre comment notre imagination peut nous mener loin sans dépenser beaucoup d’argent.

La campagne créée par le Czar souligne également le fait que, malgré l’inflation, McDonald’s continue de proposer des prix abordables à ses clients. En effet, la chaîne de restauration rapide est connue pour offrir des repas de qualité à des prix raisonnables, permettant à chacun de profiter de moments de détente et de plaisir.

McDonald’s invite ses clients à partager leurs propres moments de bonheur, quel que soit leur budget, en partageant cette campagne sur les médias sociaux. La marque espère créer un véritable mouvement de partage et de positivité à travers cette initiative.

Enfin, la campagne McMoment de McDonald’s rappelle que les petits moments de bonheur sont accessibles à tous et que l’imagination peut nous mener loin. La marque invite également ses clients à partager leurs propres moments de bonheur et à participer à un mouvement de partage et de positivité.

Qu’est-ce qu’un McMoment de McDonald’s ?

Le McMoment est une campagne publicitaire de McDonald’s en Belgique qui promeut l’idée que les petits moments de bonheur sont gratuits ou peu coûteux.

Comment la campagne du McMoment de McDonald’s est-elle communiquée ?

En Belgique, la campagne McMoment de McDonald’s est diffusée sur les médias sociaux et sur quelques chaînes de télévision.

Quels sont les objectifs de la campagne McMoment de McDonald’s ?

Les objectifs de la campagne McMoment sont de rappeler que les petits moments de bonheur sont accessibles à tous et de promouvoir l’idée que l’imagination peut nous emmener loin sans dépenser beaucoup d’argent. En invitant les clients à partager leurs propres moments de bonheur, la marque espère lancer un mouvement de partage et de positivité.

Qui a créé la campagne McMoment pour McDonald’s ?

TBWA et Czar ont créé la campagne McMoment de McDonald’s.

Quel est le budget estimé pour la campagne McMoment de McDonald’s ?

Le budget de la campagne McMoment de McDonald’s n’est pas disponible au public.

Qu’est-ce que McDonald’s exactement ?

McDonald’s est une chaîne américaine de restauration rapide connue pour ses hamburgers, ses frites et ses boissons. La marque est présente dans plus de 100 pays.

Combien de restaurants McDonald’s y a-t-il dans le monde ?

Dans le monde, il y a environ 38 000 restaurants McDonald’s.

Quels sont les prix des menus McDonald’s en Belgique ?

Les prix des menus de McDonald’s en Belgique varient en fonction du menu choisi et de l’emplacement du restaurant. Les clients peuvent profiter des menus abordables de l’enseigne.

Comment puis-je en savoir plus sur McDonald’s McMoment ?

Visitez le site Web de la marque ou suivez ses pages de médias sociaux pour en savoir plus sur McDonald’s McMoment. Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le service clientèle de McDonald’s.

Existe-t-il un menu végétarien ou sans gluten chez McDonald’s ?

Oui, certains restaurants McDonald’s proposent des menus végétariens et sans gluten.