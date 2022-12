Lorsque vous achetez un nouveau parfum, vous avez peut-être remarqué que certains produits sont étiquetés comme des parfums tandis que d’autres sont étiquetés comme des eaux de toilette. Mais quelle est la différence entre ces deux types de parfums ? Continuez à lire pour le découvrir !

Parfum et eau de toilette : L’essentiel

La principale différence entre un parfum et une eau de toilette est la concentration d’huiles parfumées dans le produit. Le parfum contient une plus forte concentration d’huiles parfumées que l’eau de toilette, ce qui signifie qu’il durera plus longtemps sur votre peau. C’est pourquoi les parfums sont généralement plus chers que les eaux de toilette.

Comment choisir le parfum qui vous convient

Le type de parfum que vous choisissez doit dépendre de vos préférences personnelles et de la durée de l’odeur que vous souhaitez laisser sur votre peau. Si vous préférez une odeur forte et durable, le parfum est la solution idéale. En revanche, si vous préférez une senteur plus légère qui ne dure pas toute la journée, l’eau de toilette est une meilleure option.

Maintenant que vous connaissez la différence entre un parfum et une eau de toilette, vous pouvez prendre une décision éclairée lorsque vous achetez votre prochain parfum.

Comment choisir le bon parfum pour vous

Comment faire durer votre parfum toute la journée

