De nos jours, on entend souvent parler de métaverse. Mais, la plupart ne savent pas que le métaverse a amplement affecté le secteur de l’industrie et le mode de vie de tous les jours dans le monde. En effet, il est devenu l’objectif ultime de la majorité des géants de la technologie au monde, tels que Epic Games, Fortnite et Unreal Engine.

Mais, qu’est-ce que le métaverse ? Quel est l’importance de ce phénomène ?

Métaverse : qu’est-ce que c’est ?

Le terme métaverse est composé de deux mots : méta et univers. Dérivé du mot anglais « metaverse », ce mot fait référence aux expériences, environnements et aux biens virtuels.

En effet, le métaverse est un espace collectif virtuel partagé entre plusieurs utilisateurs du monde entier. Il est créé par la convergence d’un espace virtuel physiquement persistant et d’une réalité physique virtuellement améliorée. Il s’agit d’une combinaison de la réalité augmentée, des mondes virtuels et de l’Internet.

Jusqu’à aujourd’hui, la définition exacte de métaverse reste complexe. Il s’agit de l’itération future de l’Internet. Cette dernière inclut les espaces virtuels persistants partagés et reliés entre eux dans un univers virtuel perçu.

Certes, les objectifs sont très semblables à ceux d’un jeu, mais, le métaverse ne correspond pas à un jeu proprement dit. De même, la métaverse ne ressemble pas à Facebook ou à YouTube.

Le métaverse ressemble, en fait, à un jeu vidéo, dans lequel chaque avatar représente un utilisateur. Les utilisateurs peuvent, ainsi, déplacer des objets et interagir avec d’autres utilisateurs, et ainsi participer au développement de cet univers.

Les principaux éléments qui composent le métaverse

Il existe huit principaux éléments qui constituent la métaverse. On vous en parle dans les lignes suivantes.

L’immersion : il s’agit d’une expérience immersive permettant de se plonger dans un monde virtuel et d’ignorer le monde réel. L’identité : il s’agit de l’identité virtuelle de chaque utilisateur, qu’elle soit liée ou pas à une identité réelle. Le système économique : comme tout jeu virtuel, le métaverse est doté d’un système économique propre à lui. Le contact : dans la métaverse, il est possible de faire des contacts, même si les participants ne se connaissent pas dans la vie réelle. La diversification : le métaverse fournit une multitude de contenus riches, notamment le gameplay. La latence : tout dans la métaverse se passe de manière ultra-rapide et synchrone, sans jamais faire du retard. L’accessibilité : le métaverse est accessible via n’importe quel appareil connecté. Chacun peut s’y émerger à tout moment et de n’importe quel endroit dans le monde. La civilisation : le métaverse est doté d’une civilisation virtuelle.

Le métaverse : le composant clé des plateformes de travail

De nos jours, la valeur du métaverse peut dépasser des milliards de dollars dans le cadre de la conception d’un support de contenu ou d’une plateforme informatique. En effet, le métaverse est devenu aujourd’hui le composant clé de nouvelles plateformes de travail.

D’ailleurs, le métaverse peut devenir le « successeur » fonctionnel de l’internet, ce qui pourrait procurer des avantages économiques considérables. Il pourrait même créer de nouvelles opportunités de travail sur le web.

Le métaverse peut changer la manière dont les ressources humaines des entreprises contribuent à créer les chiffres d’affaires de celles-ci. Grâce au métaverse, les futurs travailleurs qui ne veulent pas quitter leurs villes pourront participer à l’économie en exerçant un travail virtuel.

Le métaverse permet également de simplifier la vie quotidienne de ses utilisateurs, tels que les courses, le déplacement entre les villes et les interactions avec les publicités et les entreprises en tant que consommateurs.

Comment investir dans le phénomène de métaverse ?

Il existe, aujourd’hui, de nombreuses entreprises proposent des produits et services liés au métaverse. On peut citer notamment Nike (NKE), Meta Platforms (FB), Microsoft (MSFT), Roblox (RBLX) et Nvidia (NVDA).

Il existe un grand nombre de personnes qui veulent investir dans ce phénomène en achetant des terrains ou des biens immobiliers dans les métaverse. Toutefois, ce genre d’investissement n’est pas toujours rentable.

Le métaverse a amplement affecté le secteur de la technologie, où un grand nombre d’entreprises créeront les matériels, l’architecture et les plateformes qui fonctionnent avec la version métaverse du Web 3.0. Ce phénomène touche notamment les entreprises d’informatique.