Après avoir construit, rénové ou démoli un immeuble, les travaux occasionnent une quantité impressionnante de déchets. Parmi ces derniers, il y a les résidus ferreux qui doivent être triés, recyclés et revalorisés. Leur enlèvement est d’ailleurs incontournable, car le chantier doit être sain et propre. Pour cette opération, il est conseillé de faire appel à un ferrailleur professionnel. Dans cet article, nous allons justement parler de ses missions et des principes régissant l’enlèvement de ferraille.

En quoi consiste l’enlèvement de ferraille sur un site ?

En général, la construction et la démolition d’un immeuble donnent lieu à une grande quantité de déchets ferreux et métalliques. Comme susmentionné, leur enlèvement est inévitable, car la propreté du site en dépend. Il faut toutefois savoir que ce procédé passe par plusieurs étapes.

D’une part, il y a les travaux de diagnostic qui visent à quantifier les déchets et à déterminer leur nature. Ils permettent également de définir les méthodes les plus adaptées pour enlever les ferrailles.

D’autre part, il faut regrouper et trier les déchets en fonction de leur nature. Différents matériaux ferreux sont en effet utilisés pour construire un bâtiment. Parmi ceux-ci, on peut citer l’inox, le cuivre, l’aluminium ou encore l’acier. Le tri peut être effectué dans un centre spécialisé ou par des professionnels.

Enfin, il y a la revalorisation des déchets ferreux. Elle se fait en fonction de leur nature. Les matériaux comme l’acier ou l’aluminium sont recyclés en matières premières que l’on peut réutiliser. Dans la majorité des cas, elles sont revendues sous forme de tiges ou de barreaux. L’aluminium est par exemple une matière que l’on peut recycler à l’infini. Quant aux matières ferreuses, elles sont découpées et acheminées vers une fonderie pour être recyclées en matières premières. Dans tous les cas, leur transformation devra être traçable. Elle devra en outre se faire dans le respect des règlementations en vigueur.

À qui peut-on faire appel pour l’enlèvement de ferrailles sur un site?

L’enlèvement de ferrailles sur un chantier n’est pas à la portée de tous, car il s’agit d’une tâche lourde et complexe. Pour qu’elle soit réalisée dans les normes, il est conseillé de faire appel à ce ferrailleur professionnel dans l’Orne. Son intervention présente d’ailleurs de multiples avantages. IL peut d’ailleurs suggérer diverses solutions pour récupérer la ferraille. Selon les cas, il peut solliciter les centres d’incinérations, les industriels, les entreprises de collecte et même les particuliers.

Par conséquent, un ferrailleur est le mieux qualifié pour récupérer les déchets de métaux. De plus, nombreuses sont les entreprises spécialisées qui proposent leurs mains-d’œuvre gratuitement. En échange de leur service, elles récupèrent les déchets ferreux valorisables. Mais avant d’entamer la moindre chose, il estimera la valeur de ces derniers. Dans certains cas, elles proposent même leur rachat.

Pour terminer, le recours aux services d’un ferrailleur constitue un gage du respect des normes en matière d’enlèvement de ferraille. En effet, cet artisan garantit la traçabilité, le recyclage, la manutention et le transport de ces déchets. À la fin de son intervention, il délivrera à cet effet un certificat de recyclage à son client.