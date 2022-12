L’hygiène du sommeil est une bonne pratique qu’il faut enseigner aux enfants. En effet, il s’agit d’un ensemble de valeurs que l’on transmet à l’enfant et qui peut varier d’un petit à un autre. Il est important de suivre des règles de base. Plus de détails ici.

Quel est l’environnement idéal pour un bon sommeil ?

Pour permettre à votre enfant de bien dormir, il est essentiel de lui créer un bon environnement. Dans la chambre de l’enfant, la température doit être normale et le taux d’humidité inférieur à 50 %. En outre, la chambre doit être calme, hors du bruit et sécurisante pour l’enfant, c’est-à-dire sans fumée et risque d’exposition aux dangers.

Il faut également un matelas 90×190 pour lui offrir un bon confort. Par ailleurs, si vous décidez d’héberger l’enfant dans votre propre chambre, vous devez vous assurer que toutes ces conditions sont réunies pour lui faciliter le sommeil.

Quelle est l’importance du sommeil pour enfant ?

Sachez que le sommeil est capital dans la vie d’un enfant, car il contribue à son bien-être. Il procure à l’enfant une santé physique et psychologique. En outre, le sommeil aide un jeune enfant à discerner et à garder les enseignements reçus.

Par ailleurs, notez qu’un bon sommeil facilite la libération de l’hormone de croissance ce qui permet à votre enfant de grandir dans les conditions normales. Il est de votre devoir en tant que parent, d’accompagner votre enfant à bien passer ces moments de sommeil pour en tirer profit.

Comment se déroule le sommeil chez l’enfant ?

Le sommeil de l’enfant est une succession de cycles les uns après les autres. Chaque cycle comporte plusieurs stades qui sont : le stade de sommeil lent léger, le stade de sommeil lent profond et le stade de sommeil paradoxal.

Chaque cycle dure en moyenne une heure et demie voire deux heures et peut se terminer par un bref éveil. En cas de micro-réveil, l’enfant est généralement non conscient, mais peut être en pleine conscience dans certains cas.

Notez que ces réveils n’ont rien d’anormal et que vous devez apprendre à l’enfant à se rendormir sans difficultés. Cependant, l’état du sommeil de l’enfant peut diverger en fonction du niveau du stade. Il est possible d’observer des mouvements chez l’enfant pendant qu’il dort.

Pendant combien de temps un enfant doit-il dormir ?

Il est recommandé de dormir, mais vous devez savoir que le sommeil pour enfant doit respecter un certain temps avant de donner l’effet escompté. En effet, les heures de sommeil varient d’une tranche d’âge à une autre. Ainsi en moyenne,

Un enfant de 3 à 5 ans doit avoir 12 heures de sommeil par 24 heures ;

Un enfant de 5 à 7 ans doit avoir 11 heures de sommeil par 24 heures ;

Un enfant de 7 à 12 ans bénéficie de 10 à 11 heures de sommeil dans une journée.

Sachez qu’il s’agit de valeur pour les enfants normaux et que vous devez aussi tenir compte des particularités de votre enfant. Aussi, il est nécessaire de mettre à disposition de l’enfant, une bonne literie pour lui assurer un bon sommeil.

Quelles sont les habitudes pour aider un enfant à bien dormir ?

Pour aider l’enfant à avoir une bonne habitude de sommeil, il est nécessaire de lui enseigner une routine de sommeil qui lui permettra de s’endormir facilement, avec ou sans vous, car les enfants apprennent aisément par répétition et imitation.

Pour commencer, couchez-le toujours dans le même lit pour la sieste et pour la nuit. Cela lui permettra de se familiariser avec sa literie et d’éviter des insomnies. Aussi, évitez de vous coucher à ses côtés en l’endormant. Cela lui permet de ne pas trop s’habituer à votre présence en dormant, sinon, en votre absence, il ne pourra pas dormir.

Pour bien dormir, l’enfant a besoin d’autres éléments qui ne paraissent pas forcément évidents, mais qui sont indispensables. Il doit jouir d’une bonne santé physique et mentale. De plus, il faut assurer à votre enfant une alimentation saine, équilibrée et régulière. N’oubliez pas d’associer la pratique d’activités sportives aux périodes de coucher et de lever.

Apprenez-lui à faire la différence entre le jour et la nuit. Pour ce faire, le matin, vous devez ouvrir les portes et les rideaux pour éclairer la chambre. Pendant la nuit, fermez les rideaux, éteignez les lumières et réduisez le bruit. Par ailleurs, essayez d’étudier le corps de votre enfant afin de voir les probables signes d’endormissement s’il en présente.